Recensie Babyteeth ★★★

vrijdag 9 oktober 2020Cinema Cartoon sBert Hertogs

Wachtend op haar trein wordt de zestienjarige Milla (Eliza Scanlen) op het perron plots omver gestoten door Moses. De twee raken aan de praat, Milla’s neus begint te bloeden die hij al snel stelpt met zijn stinkende t shirt. Moses (Toby Wallace, goed voor de award voor beste nieuwkomer op het filmfestival van Venetië vorig jaar) is recent uit huis gegooid en zijn moeder is niet van plan om hem terug binnen te halen. Hij vraagt 50 euro aan Milla zodat hij even verder kan. Zij geeft die hem maar wil wel iets in ruil. Hij sluipt zijn ouderlijk huis met haar binnen en scheert het haar van Milla in een kortere wat rebelsere coupe. Oorspronkelijk was zijn plan om haar ook een rattenstaart te geven. Wanneer zijn moeder vroeger dan verwacht thuiskomt moeten ze snel weg zien te geraken maar hij wordt ontdekt. Moses’ ma belt de politie om een inbraak aan te geven.

In Babyteeth zijn de banden tussen kinderen en ouders dus niet je dat. Ook bij Milla, die nog een melktand heeft, een kies, die ze naar het einde toe van de prent zal verliezen, is dat het geval. Haar vader is psychiater die zelf aan de morfine zit en op dinsdagmiddag tijdens de lunch een afspraak heeft met zijn eigen vrouw in zijn praktijk. Om seks te hebben nog wel. ‘Waar doen we het? Op het bureau of op de sofa?’ vraagt ze hem. Zij van haar kant zit dan weer aan de pillen die hij haar voorschrijft waardoor al haar emoties afgevlakt worden en ze zelfs niets voelt in haar wang.

De twee lijken dus alle moeite te hebben om te aanvaarden dat ze hun dochter zullen verliezen. Zij moet immers opnieuw chemo ondergaan en zal niet veel later ook een knobbeltje ontdekken wat op een uitzaaiing kan wijzen. Milla houdt er een speelse fantasierijke ja wat dromerige blik op na. Zo kijkt ze uit naar het galabal en zal ze een blauw kleed aantrekken die perfect past bij haar blauwe pruik, en gaat ze feesten met Moses. Milla’s vader beseft maar al te goed dat de jongen, ook al is hij een junkie, het beste uit zijn dochter haalt en hij gunt haar dan ook dat ze samen met hem kan zijn omdat hij doorheeft dat hij haar eerste en wellicht ook laatste liefde zal zijn. Milla’s ouders halen Moses dus binnen, en laten hun pedagogische principes varen. Zo betrapte Milla’s moeder Moses bijvoorbeeld tijdens een inbraak in hun huis waarbij hij o.a. medicijnen stal. Milla’s vader zal vanaf nu hem voorschriften bezorgen als een soort wederdienst omdat hij voor zijn dochter zorgt. Maar die broze relatie wordt ook op de proef gesteld. Want in hoeverre kunnen ze iemand vertrouwen die hun dochter alleen achterliet op een dak waardoor ze een longontsteking opdeed?

Hoewel Eliza Scanlen (die we o.a. kennen uit Sharp Objects en Little Women) zeer goed speelt in Babyteeth, kruipt deze Australische film waarmee Shannon Murphy op het Palm Springs Internationaal Filmfestival zich tot Beste opkomend regietalent kroonde, toch nauwelijks onder de huid. Dat komt omdat het verhaal in hoofdstukken getoond wordt waardoor het wat afstandelijk wordt. Verder sleept de prent ook wat door zijn trage vertelritme. Wat ons betreft mocht er nog ongeveer een kwartier weggeknipt worden. In de soundtrack horen we o.a. Golden Brown door het Zephyr Quartet, Come Meh Way van Sudan Archives, Symphony No. 25 in G minor van Mozart, For Real van Mallrat en Diamond Day van Vashti Bunyan. Die laatste song luidt overigens ook een hoofdstuk in dat je na verloop van tijd ook ironisch kan interpreteren.

< Bert Hertogs >