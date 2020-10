Recensie The war with grandpa ★★★1/2

maandag 12 oktober 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Komisch – met een hilarische scène voor Robert De Niro die aan de dakgoot hangt in zijn onderbroek -, luchtig, onderhoudend én nog educatief ook dat is de Amerikaanse familiekomedie The war with grandpa van regisseur Tim Hill. Wanneer Ed (Robert De Niro) zonder betalen een supermarkt verlaat omdat ie niet overweg kan met de zelfscan, krijgt ie het aan de stok met de winkeleigenaar (Faizon Love). Dat escaleert waardoor heel wat gepensioneerden op de parking hun groenten, ja ook tomaten, naar die winkelmanager gooien. Voor Eds dochter Sally (Uma Thurman) is het nu wel welletjes geweest. Ze vindt dat haar vader niet langer alleen kan wonen nadat ie weduwnaar is geworden. Hij wil dan weer niet weten van een home. Dus haalt dochterlief haar vader binnen. Een probleempje: haar twee dochters slapen al in een kamer. Dus moet Peter (Oakes Fegley) zijn kamer afstaan aan zijn grootvader en die inruilen voor de zolder waar spinnen, vleermuizen en ratten tot dan toe het kot voor hen alleen hadden. Peter, die op school wordt gepest, wil zijn kamer terug. Hij verklaart de oorlog aan de man die zonder zijn toelating voor een invasie in zijn kamer koos. Ed negeert aanvankelijk de oorlogsverklaring die op een papiertje onder de deur geschoven wordt. Maar zijn kleinkind meent het écht, ontdekt ie al snel. De twee komen overeen als Senior Soldier en Secret Warrior dat ze zich aan twee zaken zullen houden. De andere gezinsleden worden niet betrokken bij de oorlogsvoering en er mag geen nevenschade veroorzaakt worden, zeker niet aan voorwerpen of zo die niet van hen zijn. Al snel volgt een heerlijk stukje geplaag, gepest, getreiter en halen ze fratsen uit langs beide kanten. En uiteraard zal er nevenschade zijn en zullen ook andere gezinsleden aan de lijve ondervinden welk spel de twee aan het spelen zijn. Hill bouwt lekker op, en laat zoals het een echte oorlog betaamt, ook alles heerlijk escaleren. Ed schakelt namelijk zijn vrienden Jerry (Christopher Walken) en Danny (Cheech Marin) in naast technologische spionagesnufjes om zijn kleinzoon (die ook de hulp heeft ingeroepen van zijn schoolmakkers ondertussen) te slim af te zijn. Wie denkt dat dit alweer zo’n film is die niet verder gaat dan Home Alone-humor heeft het mis. Op een komische manier wordt kijkers vanaf zes jaar immers meegegeven welke mechanismes achter oorlogsvoering schuilgaan: actie, reactie en escalatie. Robert De Niro mag ook even naar de eerste Wereldoorlog verwijzen wanneer zijn personage een kerstbestand wil sluiten net zoals de soldaten destijds deden, even wapenstilstand zodat Peters zusje Jennifer (gespeeld door Poppy Gagnon) een superfijn Kerst verjaardagsfeest kan beleven in september. Het meisje wil haar verjaardag namelijk vieren in het thema Kerstmis. Vraag is of haar broer en grootvader zich aan dat ‘kerstbestand’ gaan houden … < Bert Hertogs >

