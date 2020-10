Recensie EXPOTIP Toetanchamon en Andy Warhol in Luik

maandag 12 oktober 2020LuikBert Hertogs

De expo Toetanchamon is voor de tweede keer verlengd. Nu tot 3 januari 2021. De tentoonstelling toont voornamelijk replica's die onder andere het verhaal vertellen hoe archeoloog Howard Carter bijna 100 jaar geleden het graf van de jonge farao vond dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. De expo vindt plaats bij Europa Expo in het station Luik-Guillemins. (lees verder onder de foto's) Op wandelafstand (u doet er slechts een kwartiertje over) kan u in La Boverie nog tot 28 februari 2021 naar Warhol. The American Dream Factory. Die expo blikt terug op de carrière van een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20e eeuw. De expo verzamelt de beroemdste werken van Andy Warhol uit 's werelds grootste musea en toonaangevende privécollecties, evenals zeldzame documenten die voor het eerst worden gepresenteerd. Het resultaat is een levendig portret van 40 jaar Amerikaanse geschiedenis dat de ziel van Warhol vastlegt als geen enkele andere kunstenaar van zijn tijd. (lees verder onder de foto's) Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Foto: Bert Hertogs Als u beide toptentoonstellingen grondig wil bezoeken (lees: alles lezen in de bezoekersgids bij Warhol en alles beluisteren via de audiogids van Toetanchamon) rekent u best ongeveer 2,5 uur per expo. Een combiticket voor volwassenen kost €28, voor 65+ is dat €25 en voor kinderen/studenten €20.

