Recensie Helmut Lotti ★★★★★

zaterdag 17 oktober 2020Handelsbeurs AntwerpenBert Hertogs

Superlatieven komen we te kort om het weergaloze optreden van Helmut Lotti in een uitverkochte Handelsbeurs te beschrijven. Lotti trad op met een nooit eerder geziene gretigheid. Bewijs daarvan is dat ie maar liefst zestien nummers op net iets meer dan een uur liet horen. Om maar te zeggen dat hij er de vaart stevig inhield. Tijdens ‘Mack the knife’ wandelde hij al het podium af om tussen podium en publiek deze klassieker van Bobby Darin uit 1958 te laten horen. Opvallend daarbij was dat ie met zijn klassieke schoenen aan even ging glijden over de vloer. Want jawel, de man die over enkele dagen 51 wordt, had duidelijk zijn dansschoenen aan, swingde met zijn lijf en schudde met zijn achterwerk. En niet alleen dat. Tijdens dit akoestisch in the round concert viel ook eens te meer op wat een dijk van een performer hij is. De Vlaamse zanger zong niet alleen zijn nummers, hij interpreteerde ze en zette ze dan ook bij momenten om in acteren. Zo ging hij bijvoorbeeld op de knieën tijdens ‘Love me’ van Elvis op ‘begging on my knees’ en deed hij een trompet na met zijn stem tijdens ‘Proud Mary’ van Creedence Clearwater Revival.

Openen deed Lotti’s driekoppige orkest met akoestische gitaar, piano en drums (die voornamelijk bespeeld werden met borstels) met ‘Ticket to ride’ van The Beatles. De eerste zinnen zong de pianiste waarna we na verloop van tijd ook Helmuts stem te horen kregen. Hij baande zich vervolgens een weg naar het podium in de neogotische Handelsbeurs die architect Joseph Schadde in 1872 bouwde. Qua grandeur is dit zonder twijfel een van dé blikvangers op architecturaal vlak in Antwerpen. Het kader waarin Helmut Lotti optrad was dan ook exquis. Tel daarbij een piekfijn tot in de puntjes verzorgd avondmenu, die persoonlijke obers opdienen, waarbij de veiligheid voor de gasten voorop staat, met tafels die meer dan voldoende van elkaar verwijderd staan, en je hebt alle ingrediënten bijeen voor een historische avond die volledig correct met respect voor de coronamaatregelen verliep. Dat dit vanaf maandag niet meer mogelijk zou kunnen zijn omdat de horeca een maand moet sluiten van de federale regering als maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, begrijpen wij dan ook niet.

Ook Helmut besefte dat wat hij aan het doen was uniek was. Met zijn gekende flair en gevoel voor humor stelde hij ‘Dit is mijn eerste concert van 2020 en wellicht ook mijn laatste. Het is wat het is. Maar we gaan ons amuseren.’ En of dat zo was! Wel vaker hebben we artiesten een exclusief optreden zien geven in een jaar waar ze niet op tour zijn. Net dat soort optredens, net als de laatste van een tour, zijn vaak onovertroffen en legendarisch omdat de artiest – ook al beseft die dat zelf niet altijd - in kwestie boven zichzelf uitstijgt en zich he-le-maal smijt.

Neem nu het optreden van Helmut Lotti. Normaal gezien legt hij Nessun Dorma naar beneden neer op de laatste noot op ‘o’ van ‘vincerò’. Ook Pavarotti doet dat trouwens, het staat nu eenmaal zo in de partituur. Lotti toonde in de Handelsbeurs lef en zelfvertrouwen door die noot nog hoger te plaatsen dan de ‘ce’ uit ‘vincerò’. Het nummer wekte al bij de start tranen in onze ogen op en bezorgde kippenvel op onze armen omdat het uitgepuurde arrangement op piano met accenten op akoestische gitaar en cimbalen ontzettend emotioneel, breekbaar en groots tegelijkertijd overkwam. Ook het publiek was duidelijk onder de indruk tijdens deze afsluiter van de avond. Gefluit, daverend applaus en een staande ovatie volgden dan ook oververdiend.

Ook in ‘Caruso’ had de zanger eerder op de avond getoond dat hij zeer goed bij stem was. Het nummer zong hij op het einde a capella, zonder versterking. Je kon dan een speld horen vallen in de Handelsbeurs. Lotti liet weten dat zijn nieuw album klaar is maar dat het wachten is tot er een coronavaccin is voor het uitgebracht zal worden. Helmut zocht de lagere en warme regionen van zijn stem op tijdens nummers van Sinatra (That’s Life’) en klassiekers van Elvis. The King was trouwens goed vertegenwoordigd in een medley, maar ook met songs als ‘Love me’ en ‘One night’ was ie present in de setlist.

Een volle King Beach in de zomer van 1989 met jong krijsend vrouwvolk – wat de vrouwen in de Handelsbeurs even deed gillen – herinnerde Helmut zich nog levendig. ‘De wereld lag aan mijn voeten’ zei hij daarover voor ie ‘Kom nu’ inzette.

In zijn platenkast toen hij jong was, zaten songs van onder andere Elvis en Engelbert Humperdinck. Maar ook Richard Anthony’s ‘J’entends siffler le train’. Hier bewees Helmut dat zijn stemtimbre als gegoten zit met het Franse chanson. Na wat research heeft ie echter recent ontdekt dat het nummer eigenlijk van oorsprong een Engelstalige country klassieker is: ‘Five hundred miles’.

Ook aan de actualiteit had ie gedacht. Zo coverde Helmut ‘Living Doll’ van Cliff Richard die deze week 80 is geworden. Het publiek klapte spontaan mee in de handen. Het kan ontegensprekelijk als een van de vele hoogtepunten van de avond gerekend worden. Als verrassing had ie Sylvie De Bie uitgenodigd om met hem ‘Let it be me’ van The Everly Brothers te zingen. De Bie toonde dat ze bakken talent heeft en beider stemmen blendden perfect. Wat ons betreft blijft het een van de meest onderschatte zangeressen in Vlaanderen. Met wat geluk kan ook het grote publiek dat de volgende jaren ontdekken dankzij Helmut.

Helmut Lotti genoot zichtbaar, en was dankbaar om de energie die hij terugkreeg van het publiek. ‘Muziek is een van de mooiste dingen die er is. Het brengt mensen samen.’ zei hij. En wat een energie dat ie terugkreeg tijdens de traditional ‘Hava Nagila’! Zijn persoonlijke ‘Les lacs du Connemara’ leek het wel. Toeschouwers zagen we dan ook zwaaien met hun servetten tijdens dat nummer dat steeds weer voor ambiance blijkt te zorgen. In de Handelsbeurs was het niet anders.

De setlist: