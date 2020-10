Recensie Dinopolis factcheckt Jurassic Park

zondag 18 oktober 2020Technopolis MechelenBert Hertogs

Als een welgekomen factcheck zo leest Dinopolis, de openluchtexpo met reuzensculpturen die echt bewegen dankzij robottechnieken in Mechelen. Naast deze robots die kinderen een beeld geven hoe groot of klein sommige dino's waren, toont de expo ook skeletten zoals die van de Mamenchisaurus en zijn voorloper de Lufengosaurus, eieren, en echte fossielen die miljoenen jaren oud zijn. Sommige beelden waren te zien in Jurassic Park, klinkt het bij de organisatie.

(lees verder onder de foto)

Foto: Bert Hertogs

Feit is dat de houten bordjes die bij de robots staan toch wel het een en ander rechtzetten van wat de Jurassic Park films laten uitschijnen. Zo blijkt dat de Velociraptor (snelle dief) die we uit de film kennen eigenlijk een Deinonychus (verschrikkelijke klauw) is. De Velociraptor zou namelijk veren hebben gehad en zelfs vleugels waar die weliswaar niet mee kon vliegen.

(lees verder onder de foto's)

Foto van een Deinonychus: Bert Hertogs

Foto van een Velociraptor: Bert Hertogs

In Jurassic Park zien we ook een Brachiosaurus (armhagedis) op zijn twee achterste poten staan om een tak uit een boom te eten. Dat zou nooit kunnen want het zou hem te veel energie vergen, lezen we aan de ingang van Technopolis waar we enkel het hoofd en een stuk van zijn lange nek tussen de letters van het doe-centrum zien. Dat was voldoende om die scènes in te blikken vermits de rest achter bladeren gesuggereerd werd voor de allereerste dinofilm van Steven Spielberg, lezen we.

Wat wel klopt is dat vogels zoals kippen verre nazaten zijn van de dino's. In een filmpje legt iemand uit dat als je thuis je kippen eten geeft, eigenlijk in zekere zin een dino aan het voederen bent. Van de Oviraptor (eierdief) wordt dan weer beweerd dat die dino eieren stal van een ander vandaar dat het die naam ook gekregen heeft. Uit onderzoek bleek dat de dino gewoon haar eigen eieren beschermde en dus ten onrechte als dief beschouwd werd. Een nieuwe naam voor deze dino dringt zich dan ook op.

(lees verder onder de foto)

Foto: Universal Pictures

Verder klopt het dat de T Rex zeer goed kon ruiken, wat ook te zien is in Jurassic Park. Dat een Dilophosaurus (tweekamhagedis) een kraag kon opzetten én gif spuwen, in Jurassic Park zien we hem zo Dennis Nedry uitschakelen, zijn dan weer elementen waar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Die eigenschappen hebben de makers van deze dinofilm aan het dier gegeven om extra dramatiek aan het verhaal toe te voegen. Het dier was in werkelijkheid ook groter dan in de film getoond wordt. En tot slot zien we in The Lost World twee Pachycephalosaurussen (dikhoofdhagedis) in een gevecht met elkaar hun koppen tegen elkaar slaan. Ook dat is wellicht fictie. Wetenschappers gaan er namelijk van uit dat die karakteristieke koppen dienden om mee te pronken.

Er zijn echter nog altijd heel wat zaken die we niet van dinosaurussen weten. Hoe ze uitgestorven zijn bijvoorbeeld. De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat een asteroïde insloeg op de aarde 66 miljoen jaar geleden waardoor alle leven op aarde van de kaart geveegd werd door de grote stofwolk die ontstond. Andere valabele opties zijn ziekte (een virus?) of klimaatverandering. Het feit dat er nog steeds heel wat mysteries rond deze fascinerende dieren blijven bestaan, verklaart ongetwijfeld ook waarom ze tot de verbeelding blijven spreken bij jong en oud.

(lees verder onder de foto)

Foto: Universal Pictures

Zoals we van Technopolis gewend zijn, laat het doe-centrum voor wetenschap en technologie in Mechelen kinderen spelend leren. Leuke randactiviteiten zijn onder andere dat de allerkleinsten rondjes kunnen rijden op een baby Triceratops (driehoorngezicht) op wieltjes of zelf met een borsteltje aan de slag kunnen gaan in een zandbak om zo beenderen op te graven als een echte paleontoloog, net zoals in de film Jurassic World. Negen mini dino's zijn er ook verstopt op het terrein. Als je de juiste letter vindt die bij de dino's staan, kan je daarmee een woord vormen. Op basis van de kenmerken van de dino kom je via een beslissingsboom te weten welke dino overeenkomt met jouw eigenschappen (bij ons was dat de Velociraptor) en er is ook ruimte voor creativiteit. Want op basis van jouw geboortedag en maand kan je je eigen dinonaam vormen. Waar zijn die andere Ceratoraptors (gehoornde dief)? Laat jullie horen!

< Bert Hertogs >

Dinopolis kan je nog op de parking van Technopolis bezoeken tot 3 januari 2021. Een ticket kost 9 euro als je ouder bent dan 4 jaar. Ben je jonger dan mag je gratis binnen. Een bezoekje duurt ongeveer 40 minuten.