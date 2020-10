Recensie The Secret Dare to dream ★

maandag 19 oktober 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

The Secret Dare to dream van regisseur Andy Tennant naar het zelfhulpboek van Rhonda Byrne liet ons behoorlijk op onze honger zitten. En dat heeft nu eens niets te maken met de recente beslissing van de federale regering dat snacks of drank niet meer toegelaten is in de cinema. De film zelf is namelijk een niemendalletje, niet meer of niet minder dan een doorsnee tv filmpje om op een tv zender te spelen die zich op vrouwen richt. En de stroop op die wafel ligt er veel te dik op. Vooral in het begin van de film zijn de acteerprestaties ronduit tenenkrullend en voelt vooral Josh Lucas’ personage als Bray ontzettend artificieel aan. Dat heeft niet alleen te maken met zijn bovenmenselijk geduld, de behulpzaamheid die hij toont en massa’s begrip, maar ook vooral hoe hij overdreven als de good guy in beeld gebracht wordt. Bijna elk shot van Lucas idealiseert zijn personage. In nagenoeg elke pose wordt hij als dé ideale getoond voor Miranda Wells (Katie Holmes) zodat de uitkomst van de film zich al snel doet raden. Nergens voel je dat de acteurs goed in hun rol zitten, alles komt fake over, en de dialogen zijn vooral in het begin van zo’n zwak niveau dat je gewoon geen enkel personage op een geloofwaardige manier neergezet ziet. Het lijkt alsof je kijkt naar een film waar er niet met elkaar geacteerd wordt maar los van elkaar wat gesproken alsof iedereen op zijn eigen planeet leeft. Best bizar.

Miranda werkt bij Tucker (Jerry O‘Connell) en heeft net punten gescoord bij hem. Zo laat op het seizoen wist ze nog zachte krabben te kopen aan de haven voor zijn restaurant. Miranda zelf zit in diepe schulden. Vijf jaar geleden stierf haar man Matt (Cory Scott Allen) die uitvinder was maar geen grote doorbraak wist te forceren. Gevolg is dat ze met haar twee dochters Missy (Sarah Hoffmeister), Bess (Chloe Lee) en Greg (Aidan Brennan) in een huis woont dat ze niet heeft kunnen opknappen. Het dak lekt als het regent en orkaan Hazel kondigt zich aan. Miranda botst letterlijk op Bray wanneer ze even de aandacht op de weg verliest tijdens een discussie met Missy die net als haar vriendinnen op school eten wil kopen in plaats van een lunchpakket van thuis meenemen. Haar bumper ligt eraf. Zijn wagen blijkt nog intact. Hij stelt voor dat hij haar wagen repareert. Zij stemt toe.

Dan al valt op hoe beide personages verschillen. Zij is erg voorzichtig en toch ook wat angstig: ‘Hoe slecht de dingen ook zijn, ze kunnen altijd nog erger worden.’ klinkt het terwijl Bray die al tien jaar alleen is veel positiever in het leven staat: ‘Ik sta open voor de mogelijkheid dat wat er ook gebeurt, zelfs de slechte dingen, kunnen leiden tot betere dingen.’ Hij gelooft dat als je iets gelooft, vreest of hoopt dat ook uitkomt als je eraan blijft denken. Miranda negeert de orkaan die op komst is en krijgt de volle laag te verduren. Een boom valt op haar huis dat een groot gat slaat in het dak. Haar moeder Bobby (Celia Weston) die in real estate doet, vindt dat ze dat huis dat op instorten staat al lang had moeten verkopen. Bray blijkt echter nog even te passeren om te checken of de envelop die hij de dag ervoor in de brievenbus stopte er nog inzit en merkt dat de brievenbus weggevlogen is en het huis zwaar beschadigd. Hij biedt zijn hulp aan om het dak te repareren.

Bobby reageert zeer argwanend op hem. Zij vindt dat Tucker een veel betere partij is voor haar dochter. De orkaan heeft zijn leven veranderd en wanneer het restaurant opnieuw open is, vraagt hij Miranda in het openbaar ten huwelijk. Zij zegt ‘ja’, en krijgt een ring rond haar ringvinger die helaas wat te klein is. Missy geraakt helemaal in de ban van Bray zeker wanneer zijn oplossing om het dak te repareren met een oude doorzichtige golfplaat die op de vijver aan kwam drijven, ’s avonds maanlicht op de tafel in de keuken laat schijnen waar ze graag nog werkt voor school. Zij wordt binnenkort zestien en ziet er wat tegenop om haar verjaardagsfeestje te organiseren. Iemand anders van haar school die veel populairder is dan zij en ook een feestje geeft, laat immers food trucks aanrukken op dezelfde dag. Missy weet dat ze niet straffer dan dat kan doen. Bray vraagt haar om niet met de anderen bezig te zijn, maar vraagt haar wat zij wil, en hoe ze het liefst haar verjaardag ziet. Dat ze minder populair is dan dat andere meisje op school, hoeft geen probleem te zijn, stelt ie. ‘Focus op je vijf goede vriendinnen.’ luidt het. Wat hij eigenlijk meegeeft is dat kwaliteit dient te primeren boven kwantiteit. Gelijk heeft ie. Bess stelt op school dat ze een pony heeft, maar iedereen weet van haar thuissituatie, en dat levert dan ook behoorlijk wat commentaar op. Zij droomt van een eigen pony en heeft een tekening ervan hangen in de keuken. ‘In zekere zin heb je dan ook een pony’, stelt Miranda die steeds meer beïnvloed blijkt te worden door de manier waarop Bray in het leven staat. En Greg? Die komt helemaal aan zijn trekken omdat hij samen met Bray zijn technische kennis wat kan aanscherpen.

Miranda merkt dat ze niet verliefd is op Tucker, maar steeds meer begint te voelen voor Bray. Maar die draagt een geheim met zich mee dat in die envelop zat. Een geheim waar Bobby achter komt door hem te googlen wat de sfeer verpest op Missy’s verjaardagsfeestje.

The Secret Dare to dream toont een gezin dat het moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. De oplossing komt hier bij wijze van spreken uit de hemel vallen, wat voor een romantische dramafilm toch wel erg sprookjesachtig aanvoelt en weinig realistisch is (en ook wel een fout beeld geeft aan al wie in zo’n situatie verkeert). Zowel qua drama als qua romantiek weet deze film niet te overtuigen omdat zowat alle personages erg fake en plastic aanvoelen. En sommige dialogen zijn ronduit verschrikkelijk. Wanneer Miranda haar verlovingsring teruggeeft aan Tucker vraagt ze: ‘Ik vermoed dat ik ontslag moet nemen?’ waarop hij bevestigend antwoord. Wablieft?

< Bert Hertogs >