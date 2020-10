Recensie Honest Thief ★★★1/2

woensdag 21 oktober 2020Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Eerlijk? Honest Thief van Mark Williams met in de hoofdrol Liam Neeson als Tom Carter is een aangename actiethriller die zeker in een IMAX-ervaring (dat geluid, die heldere beelden!) goed tot zijn recht komt. Er zijn dan ook behoorlijk wat achtervolgingsscènes te zien in deze prent. Die draait om een bankovervaller, de media noemen hem the In & Out Bandit, die maar liefst in 12 banken wist in te breken en de kluis kon openbreken door die op te blazen. Zijn manier van werken? Op zoek naar banken die gevestigd waren naast een leegstaand pand en die een verouderde kluis hadden. Hij zou ook steeds toeslaan in een verlengd weekend. Immers, hij moest ook nog sporen zien te wissen door zelfs hier en daar een likje verf te voorzien.

Waarom hij dat deed? Niet voor het geld want als ex-marinier die bijvoorbeeld mijnen moest zien onschadelijk te maken, komt hij maandelijks rond. Neen, hij deed dat omdat zijn vader het geld van een pensioenfonds van zijn werk nooit ontvangen heeft en wil de banken dan ook eens laten voelen hoe dat voelt. Hij ontmoet Annie (Kate Walsh) die psychologie studeert en blijkbaar een rustige baan heeft in het bedrijf dat opslagruimte verhuurt. Hij komt daar voor een inlichting zodat hij goederen kan stockeren. Het blijken achteraf onder andere ook dozen te zijn met de 9 miljoen dollar in die hij buitgemaakt heeft.

Een jaar later is hij nog steeds niet ontmaskerd terwijl de media maar blijven praten over die overvallen en de buit. Ondertussen vormt hij een koppel met Annie en wil hij gaan samenwonen met haar. Zonder dat ze op dat moment van iets weet, belt hij vanuit een hotelkamer naar de FBI. Hij wil zich aangeven en ook de volledige 9 miljoen dollar terugbezorgen. Eén voorwaarde: hij wil strafvermindering en een licht gevangenisregime. De reden: zijn liefde om Annie. Banken overvallen bezorgde hem het gevoel dat hij lééfde. Nu zorgt zij daarvoor. Dat is negen miljoen dollar waard en enkele jaren in de cel, vindt hij.

Maar hoe eerlijk deze dief ook mag zijn en oprecht om zijn geweten te zuiveren, dat kan niet gezegd worden van iedereen bij de FBI die zijn verhaal aanvankelijk niet gelooft. Het duurt maar liefst drie dagen eer de agenten komen opdagen. Hoe dat komt? Omdat hij alleen maar die info geeft die iedereen al kent uit de media en er veel mensen blijken te zijn die claimen de In & Out Bandit te zijn, een term die hij niet correct vindt omdat het geen haastig werk is wat hij verrichtte, reageren de FBI agenten aanvankelijk dan ook sceptisch.

Agent Baker (Robert Patrick) stuurt uiteindelijk het duo Nivens (Jai Courtney) en Hall (Anthony Ramos) op hem af. Nivens wil bewijs en krijgt de sleutel van Tom Carters gehuurde opslagruimte. De twee treffen daar na een tijd zoeken inderdaad een deel van de buit. Nivens overtuigt Hall echter om het zelf te houden en te verstoppen in een voormalig safe house omdat zij daar recht op hebben vindt hij, elke dag hun leven riskeren en ook wel een mooi pensioen mogen hebben later. Er zijn echter bewakingsbeelden waarop te zien is dat de twee dozen in hun dienstwagen laden.

Tom moet dus heel lang wachten eer ze terug in zijn hotelkamer aankomen. Het is dan dat Hall doorheeft in welke hachelijke positie hij verzeild is geraakt met zijn collega. Nivens wil Tom namelijk ombrengen met zijn 9mm pistool. Maar dan klopt Baker aan de deur van de hotelkamer, die zelf op onderzoek is gegaan vermits Nivens zijn telefoon niet opneemt. Hij heeft door dat er iets niet pluis is omdat Nivens handschoenen draagt en een pistool in zijn handen heeft. Nivens vermoordt hem. Tom weet te ontsnappen, botst op Annie die hem komt bezoeken en wordt zo meegesleurd in een kat en muisspel tussen de FBI en Tom die nu het een en ander op te biechten heeft tegenover zijn nieuwe liefde. De FBI denkt uiteraard dat hij niet alleen de In & Out Bandit is, maar ook nog eens achter de moord op een van hun collega’s zit.

Tom wordt dus opgejaagd, maar zal zelf Nivens ook opjagen. Slaagt Tom erin Annie en zichzelf in veiligheid te houden en kan hij de corruptie van de FBI agent aantonen? Het antwoord zie je in een uitstekende Honest Thief, een van de weinige films dit najaar die binnen zijn genre er wat uitsteekt. Een film die voldoende entertainend is en een eenvoudige plot uitrolt. Meer moet dat soms niet zijn om je zinnen te verzetten op een avond in de week.

< Bert Hertogs >