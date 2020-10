Recensie Technopolis waar verbeelding ook werkt

zondag 18 oktober 2020Technopolis MechelenBert Hertogs

Wat heeft een cultuursite te zoeken in Technopolis? We vroegen het ons ook af. Toegegeven, heel wat erg technische zaken, liggen niet meteen in ons interessegebied. Toch biedt het doe-centrum een aantal zeer interessante zaken. Nog maar net voorbij de ingang kan je dankzij de zoötroop het basisprincipe van de (animatie)film ontdekken. Als je door een spleetje kijkt en de trommel laat draaien lijkt het alsof je bewegende beelden ziet. In realiteit zijn het los van elkaar staande foto’s die te zien zijn. Maar ons brein zorgt ervoor dat we die beelden als een vloeiend geheel zien.

Een vergelijkbaar principe gebruikt de timelapse video overigens die je zelf kan maken in Technopolis en achteraf per e-mail opgestuurd krijgt. Hoe dat werkt? Je gaat op de grond liggen bij het turntoestel de kast (ook wel plint genoemd). Je ziet op het scherm dat boven je hangt hoe veel seconden je nog hebt voor de volgende foto. Dan kan je van positie te veranderen. Op het einde worden al die foto’s aan elkaar geregen en versneld afgespeeld zodat het lijkt alsof je een echte stuntman bent. Zo’n filmpjes zie je vaak verschijnen in de bouw. Ook concert- en festivalorganisatoren kiezen daar wel eens voor om alles versneld te kunnen tonen van de opbouw van het evenement, hoe het evenement zelf verloopt tot en met de afbraak en de ruimte terug gewoon zoals bij de start leeg is.

Verder zijn er optische illusies zoals de bodemloze put die met een reeks spiegels werkt, ook wel het Droste effect genoemd dat je ook kan bereiken op tv. Daar heet het video feedback wanneer een camera zijn eigen afspeelmonitor registreert wanneer het beeld van de camera op dat moment live te zien is in een projectie op de achtergrond van een tv programma bijvoorbeeld en diezelfde camera zo zijn eigen beeld filmt. Het resultaat is een eindeloze herhaling die geprojecteerd wordt op het achtergrondbeeld in het decor, een techniek die in sommige vroege videoclips bijvoorbeeld te zien is vanaf eind jaren ‘70. Denken we bijvoorbeeld aan Queens Bohemian Rhapsody, Knock On Wood van Amii Stewart, September van Earth, Wind & Fire, Get Down On It van Kool & The Gang, Blame it on the boogie van The Jacksons en het einde van de videoclip Ava Adore van The Smashing Pumpkins.

Verder wordt ook een goocheltruc uit de doeken gedaan die ook rond illusie draait (met spiegels), zie je hoe animatiemakers aan het werk gaan door een storyboard te tekenen, kan je voor een blue key het weerbericht presenteren, checken of je een goede researcher/detective zou zijn, of een goed ontwerper van affiches of kledij.

Op het einde, net voor je een presentatie kan zien over de kettingreactie/het domino-effect kan je bij de muziektentoonstelling Play! terecht om je dj skills even te checken aan een echte draaitafel, een toon uit een grote basfluit halen, of effectjes creëren via muzieksensoren dankzij frequentiegolven die bijvoorbeeld de theremin ook gebruikt. Daarnaast kan je wandelen op een bassnaar of met sequenties spelen. En een toneeltje opvoeren? Dat kan je elders door geld af te halen bij de bank, en het uit te geven in de supermarkt, kortom door lekker opnieuw zoals toen je klein was winkeltje te spelen.

Technopolis is gratis voor kinderen tot vier jaar. Ben je ouder dan 4 maar jonger dan 12 dan betaal je €13,5. Vanaf 12 jaar betaal je €17,5, 65-plussers en volwassenen met een beperking kunnen erin voor €15,5, een kind met een beperking voor €13 en leerkrachten als ze hun leerkrachtenkaart bij hebben betalen €8,5.