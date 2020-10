Recensie Wolf, Koningin en Duiker naar finale The Masked Singer

vrijdag 30 oktober 2020VTMBert Hertogs

De finale van The Masked Singer op VTM zal gezongen worden door Wolf, Koningin en Duiker. In de halve finale vanavond werd Nora Gharib ontmaskerd als de Suikerspin. Zij komt dus niet aan bod in de finale volgende week. De aap kwam al meteen uit de mouw aan het begin van de aflevering toen Ruth Beeckmans stelde dat The Masked Singer dan wel geen zangwedstrijd is maar dat ze blij is dat ‘de echte zangers nog wel in dit programma zitten’. Of we die zin letterlijk moeten interpreteren is maar de vraag … Lize Feryn zocht samen met de andere juryleden Jens Dendoncker, Julie Van den Steen en Karen Damen wie er onder de maskers zou kunnen zitten.

The Masked Singers traden deze keer niet één keer maar twee keer op. Wolf – ‘een heel grappige balletdanser’ volgens Karen Damen - mocht de spits afbijten geflankeerd door twee dansers op ‘Everybody (Wolfie’s Back)’ van The Backstreet Boys. Daarna was het aan duiker die ‘Arcade’ van Duncan Laurence live bracht in z’n masker. The Masked Singer is een zeer duur format, het tv programma ziet er dan ook zeer verzorgd uit tot in de details. De visuals met het borrelende water zijn ook knap tijdens deze act.

Koningin – ‘die buitenaards zong’ volgens Karen Damen - haalde weer moeiteloos de hoge noten, deze keer met Alicia Keys’ ‘Girl/Queen on fire’ met vier dansende gemaskerde lakeien op de trappen achterin. Het optreden leverde een ‘jawadde dadde’ op van presentator Niels Destadsbader. Het leek wel stiekeme reclame voor een electroketen die dit als baseline heeft. Suikerspin mocht de eerste ronde afsluiten met Jessie J’s ‘Who are you’ en wist ook hier het publiek danig te overtuigen met haar toonladdertje in de hoogte.

In de tweede ronde haalde Duiker zijn dansmoves boven op Dadi Freyr Péturssons ‘Think about things’. ‘Suikerspin for the win’ klonk het zelfverzekerd voor ze ‘Single Ladies’ inzette van Beyoncé dat toch een tikkeltje te hoog gegrepen was voor haar bij momenten wat vibrerende stem wat eerder lijkt te wijzen op een niet getrainde zangstem. Koningin – ‘dat is abnormaal wat die doet’ aldus Karen - blies dan weer iedereen omver met ‘California Dreaming’ van The Mamas & the Papas dat ze inzette als een pianoballad met vervolgens een streep strijkers waarna het ritme via drums toegevoegd werd. Opnieuw excelleerde ze met haar vocale acrobatieën. Dit was met stip de beste vocale prestatie van de ganse halve finale. En Wolf –‘Maar enfin, mag dat op VTM?’ - die sloot de tweede ronde af met het zwoel, sexy en aangebrand R&B/soulnummer ‘Pony’ van Ginuwine.

