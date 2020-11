Recensie De kleine zeemeermin live! ★★★1/2

zondag 1 november 2020

Met een dubbel zo lange herfstvakantie dan normaal die voor de deur staat en een beperkt aantal mogelijke vrijetijdsbestedingen die vanaf 2 november zullen gelden door de lockdown omwille van het coronavirus, komt fietsen, wandelen, knutselen, puzzelen, karweitjes in het huis opknappen, koken en naar tv en streamingdiensten kijken weer helemaal bovenaan op de agenda bij heel wat gezinnen staan. Sinds september is Disney + beschikbaar in ons land. Geen moment te vroeg kwam het streamingkanaal van het Huis van de Muis. Zo brengt de studio kleur in de Vlaamse woonkamers. Wij kozen uit hun rijke aanbod om te beginnen al meteen voor een feest van jewelste, met vuurwerk, confetti, acrobatie, en aanstekelijke liedjes: De kleine zeemeermin Live!

Vorig jaar rond deze tijd zond ABC deze productie voor het eerst uit. Het verhaal wordt ingeleid door niemand minder dan Jodi Benson, die dertig jaar geleden de stem van Ariël insprak. De podiumproductie waar ook behoorlijk wat luchtacrobatie in te zien is en waar het publiek deel uitmaakt van de actie, denken we maar aan de openingsscène waarbij men met blauwe doeken zwaait om de golven van de zee na te bootsen, terwijl de toeschouwers niet veel later krabbenpoten mogen aandoen, is een waar feest voor ogen en oren.

De kleine zeemeermin Live! (geschikt voor 6-plussers) brengt een mengvorm van de originele 30 jaar oude tekenfilm en melodieën van Alan Menken die live opnieuw gezongen worden op het podium. Beide worden mooi in elkaar verweven en verwijzen naar elkaar. Zo zien we de film op de achtergrond vertoond in de Walt Disney Studios waar de voorstelling opgenomen werd, maar integreert de film ook hier en daar een beeld uit de podiumscènes. Die overgangen gebeuren erg naturel zodat het switchen tussen de twee nooit bruusk of storend werkt.

Wat voor een Vlaming wel aanpassen is, zijn het hoge aantal black outs na verschillende scènes. Dat het een tv productie is, merk je dan ook al snel door de vele cuts in het verhaal zodat er reclame zou kunnen volgen (die hier weliswaar en gelukkig maar weggelaten werd). Het resultaat is dat er steeds gewerkt wordt naar een plotpunt of een plot twist zodat de kijker op die manier getriggerd wordt om te blijven kijken. Net voor het beeld heel even op zwart gaat, waar normaal gezien dan reclame volgt, zien we backstage beelden van de cast die net af het podium is gegaan of zich klaarmaakt om erop te gaan.

De kleine zeemeermin Live! is wellicht ook in de huidige lockdown zeer herkenbaar voor veel kinderen en jongeren. Ariël wil in dit sprookje van de Deense schrijver Hans Christian Andersen immers vrij kunnen zijn, zich vrij willen bewegen en droomt ervan om onder de mensen te mogen komen. Maar haar vader verbiedt dat. Hij, koning Triton, vernietigt dan ook alle spulletjes van mensen die ze verzameld heeft met de jaren omdat hij weet dat ze vis, week- en schaaldieren vangen om het op te eten.

De zestienjarige is echter zo hopeloos verliefd op prins Erik geworden nadat ze hem redde tijdens een storm dat ze in ruil voor haar stem, een paar benen wil van de Octopus/zeeheks Ursula. Ze krijgt enkele dagen om door hem gekust te worden zodat ze altijd mens zal zijn. Ursula ziet echter snel in dat ze wel eens sneller dan verwacht de verliezer zou kunnen worden van dat wettige, bindende en onbetwistbare contract dat ze met Tritons dochter afsloot.

In en ultieme poging om van Ariël te winnen, vermomt ze zich als Vanessa met de looks van Ariël maar dan met zwart haar en gebruikt ze haar stem die ze in een schelp heeft opgevangen om Erik te misleiden. De kleine zeemeermin Live! geeft ouders mee dat je kinderen vrij moet laten zijn zodat ze hun eigen leven kunnen leiden. Dat is de grote bocht die de krab Sebastiaan maakt in de film. Hij is het namelijk die aanvankelijk stelt: ‘Tieners, ze denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Als je niet oppast, zwemmen ze zo over je heen.’ en later met koning Triton tot het besluit komt dat Ariël constant in de gaten gehouden moet worden ...

De negentienjarige Chloe Auli i Cravalho (die ook stemmenwerk verrichtte voor de animatiefilm Moana/Vaiana) neemt de hoofdrol voor haar rekening in de kleine zeemeermin live! Zij mag in de lucht zwemmen over de hoofden van het publiek – wat die ‘Als je niet oppast, zwemmen ze zo over je heen’ toch op z’n minst letterlijk van toepassing blijkt - met haar zeemeerminstaart en een piekfijne versie van ‘Part of your world’ neerzetten. Samen met Prins Erik (Graham Phillips) zingt ze ook het puike ‘If Only’. Queen Latifah zit zeer goed in haar rol als de slechterik van dienst. Als Ursula zingt ze een indrukwekkend en donker ‘Poor Unfortunate Souls’. Haar personage contrasteert fel met het leuke ‘Les Poissons’ (inclusief French Can Can) van Chef Louis (John Stamos) maar vooral ook de muzikale en visuele extravagantie in een briljant ‘Under the Sea’ en het romantische, ja zelfs wat zwoele ‘Kiss the girl’ door niemand minder dan Shaggy die zich als Sebastiaan mag uitleven op het podium.

De kleine zeemeermin live! is nu beschikbaar op Disney+