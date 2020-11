Recensie Samson en Gert Afscheidsshow ★★★★

2020 had het jaar moeten zijn dat Gert Verhulst definitief zijn blauwe jeans en rood hemd aan de haak zou hangen. Het coronavirus heeft er anders over beslist en een hele rist aan Samson en Gert Afscheidsshows werd ondertussen uitgesteld naar een nog later te bepalen datum in het Studio 100 Pop Uptheater. Wie kaartjes heeft, hoeft echter niet te wachten om de show te zien. De voorstelling van 3 januari werd namelijk opgenomen en is verkrijgbaar op dvd. Wat valt op? Samson en Gert doen ook in deze allerlaatste show beroep op een ondertussen weinig creatief recept dat ze al zo vaak gebruikten tijdens hun Kerstshows, een recept dat zijn deugdelijkheid wel bewezen heeft. Want ook nu organiseren ze een wedstrijd. Deze keer een die zal beslissen wie het extra baasje van Samson zou kunnen worden. Het levert zo waar het olijke trio Vanbural (Vanleemhuyzen, de Burgemeester en Alberto) op die de handen in elkaar slaan en in een gouden chique slee op komen rijden terwijl ze zich gehesen hebben in roze kostuums, met Alberto die zelfs alsof het carnaval is pluimen draagt en samen met de andere twee ‘In de disco’ zingt. Een overduidelijke verwijzing naar de Toppers is dat. Als Studio 100 een beetje commercieel instinct bovenhaalt, doet het hier iets mee. Want de reactie van het publiek was fe-no-me-naal.

Een mailtje dat Gert gisteren nog verstuurde aan de Burgemeester zodat ie zeker het extra baasje dat in het grote cadeau tevoorschijn zou komen, niet zou vergeten, heeft Modest niet gezien. ‘Check je electronic device’ vraagt Gert hem waarop ie ‘Wil jij een tonic met ice?’ antwoordt. ‘Ik ben niet zo goed in e-mail.’ geeft ie toe net nadat ie een Pokemon gevangen heeft waarvoor ie een klein applausje ontvangt.

Dus zit er niets anders op dan een wedstrijd te organiseren. Samson, Gert en de burgemeester zullen in de jury zitten. Van Leemhuyzen – die zijn pakjes ‘Dat is hier precies 40-45!’ bestelt bij bom punt com - en Alberto strijden om het felbegeerde plekje. De ene stelt dat kunnen dansen belangrijk is om het extra baasje te kunnen worden, de ander vindt dan weer kunnen zingen het allerbelangrijkste. De beste zanger van het dorp – Alberto – zou volgens de kapper dan ook het extra baasje moeten worden. En hoewel ze allebei slechts 16 punten scoren, denkt het publiek daar kennelijk helemaal anders over. Compleet loos gaat het met – ‘Robot, robot, mijn zakdoek hangt vol snot’ - de Leemhouse in die mate dat Eugene stevig voetgestamp te horen krijgt op de tribunes achteraf. De jury houdt er echter een andere mening op na. ‘Ik vond het een beetje onhandig’ klinkt het.

En Alberto? Die zingt ‘De opera’ feilloos en laat het publiek meezwaaien, meeklappen en luidkeels meelallen op ‘Toréador en garde’ uit de opera Carmen van Bizet, ‘de Triomfmars’ uit Aïda van Verdi, ‘Pa-Pa-Pa-Papageno’ uit Die Zauberflöte van Mozart en het Napolitaanse volkslied ‘Funiculì Funiculà’. Zijn luide en hoge zingen, zorgt er echter voor dat het glas in de vensters breekt. Omdat zowel Alberto wiens ‘printer het even niet meer doet omdat de inkt op is’ als Van Leemhuyzen op zestien punten uitkomen, grijpt de Burgemeester zijn kans met een – ‘Oh Gertje gaan wij vogelen?’ – goochelact. Tijdens het buikspreken legt die het er nog eens vingerdik op dat Verhulst nu miljoenen aan het tellen is.

Maar de act van de burgemeester die Samson wil laten verdwijnen en terug doen verschijnen, mislukt. En dus strandt ook hij op zestien punten. Wie dan wel het extra baasje wordt? Daarvoor is Gert het niet al te ver gaan zoeken. De eerste single ‘Samson en Marie’ wordt dan ook door het nieuwe duo gezongen waarna iedereen er nog de Samsonrock tegenaan gooit. ‘Het allerlaatste liedje’ is voor het oorspronkelijke duo. Gert is zelf even verbaasd hoe stil het ondertussen geworden is tijdens die song in het Studio 100 Pop Up-theater. Een meisje doorbreekt de geladen sfeer en de stilte door ‘We love you Gert!’ te roepen. Het is slikken wanneer hij samen met Samson op het podiumelement waarop sterretjes geprojecteerd worden net als op alle andere ledschermen stilletjes aan opgaat in de achtergrond en ster onder de sterren wordt terwijl het publiek de man en medebedenker van het duo dat voor Studio 100 is wat Mickey Mouse is voor Disney een laatste volledige staande ovatie en daverend applaus geeft.

Fraai is het dat deze Samson en Gert Afscheidsshow opent met beelden van het omroepwerk op TV1 op die zesentwintigste december 1989 waar alles mee begon. Samson die toen een veel grotere pop blijkt geweest te zijn, zagen we dan voor het eerst in zijn mandje naast Gert om kinderprogramma’s aan te kondigen. Ook tijdens ‘Slaapliedje’ zie je trouwens oude foto’s van Samson en Gert van de beginjaren in de visuals op de muren van een slaapkamer. Vocaal blijkt Verhulst overigens goed bij stem in deze Afscheidsshow. Alleen bij de openingsmedley met ‘De allerliefste hond’ merk je dat ie die net iets te veel spaart door het lied vooral aan het publiek te geven om mee te zingen. De arrangementen door de XL band zijn verzorgd. En wat nog mooier is, is dat enkele muzikanten die al dertig jaar trouw deel uitmaken van het succes ook extra in the picture gezet worden. Zo mag Peter Kox excelleren op bugel tijdens ‘Slaapliedje’ en Jan Decombele een gesmaakte gitaarsolo spelen in ‘Er zit meer in een liedje’ waar ook het koor prachtig in canon zingt.

De Samson en Gert afscheidsshow behoort absoluut tot het beste dat we het duo live zagen en hoorden doen. Throwback Thursday in het Sportpladijs viel niet te evenaren, dat weet iedereen. Maar dit was zeer goed en onthouden we graag samen met die te gekke Kerstshow van 10 jaar geleden waarin Studio 100 zichzelf parodieerde . En dan zijn er nog de allereerste jaren, toen Samson en Gert met een tent onder andere langs de kust tourden …

Kortom: we koesteren warme herinneringen aan deze act. Marie heeft verdomd grote schoenen te vullen, bedenk je je dan ook. Wat zij in handen krijgt zweeft ergens tussen een topcadeau en eentje waar je weinig of niets mee bent, zoals een modelvliegtuigje wat niet je ding is, een micro die het niet doet of een lege doos zonder taart.

