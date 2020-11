Recensie Onze 5 favoriete familiefilms op Disney+

donderdag 12 november 2020Disney+Bert Hertogs

Neen, in dit lijstje ga je geen Disney animatiefilms, superheldenfilms (Marvel) of Star Wars films vinden. Dat ligt namelijk te veel voor de hand. Wel zochten we onze favoriete films uit de ‘90s op die – gelukkig – ook beschikbaar zijn op deze streamingdienst. Op die manier kunnen jullie en wij die klassiekers uit onze jeugd opnieuw beleven.

1. Duimelijntje

Duimelijntje van regisseurs Don Bluth en Gary Goldman komt oorspronkelijk niet van Disney. Hij behoorde namelijk tot de catalogus van Warner Bros. Later nam 20th Century Fox deze titel over. Vermits die laatste studio recent gekocht werd door Disney, komt deze puike animatieprent die destijds dus een onafhankelijke koers voer in de handen van het Huis van de Muis. Regisseur Don Bluth kwam uit de stal van Disney waar hij onder andere meewerkte aan Peter en de Draak, de Reddertjes, Doornroosje en Merlijn de Tovenaar. Eind jaren ’80 stampte hij zijn eigen studio uit de grond en produceerde samen met Steven Spielberg onder andere Platvoet en zijn vriendjes en All dogs go to heaven.

Duimelijntje, naar het prachtige sprookje van Hans Christian Andersen werd in 1994 genadeloos afgemaakt door de filmpers en was geen commercieel succes. Barry Manilow tekende voor de muziek. Hij won een Gouden Framboos voor slechtste originele lied: ‘Marry the mole’. Toegegeven, het is qua compositie behoorlijk makkelijk om het Bruidskoor uit Wagners opera Lohengrin te nemen en daar een andere tekst op te kleven. Toch is de thematiek die erin bezongen wordt, waarbij een veldmuis Duimelijntje tracht te overhalen om met de rijke mol te trouwen erg interessant. Zij stelt namelijk dat trouwen uit liefde het domste is dat je kan doen als vrouw. Je toekomst leg je dan ook beter in handen van iemand die zo goed als blind is maar er verder wel warmpjes inzit. Ze pleit met andere woorden voor het (gearrangeerde) verstandshuwelijk.

Verder is de soundtrack heerlijk romantisch en meeslepend als het wel om ware liefde gaat. Met smachtende romantische liedjes als ‘Follow your heart’, ‘Soon’ en ‘Let me be your wings’. Ook de showbusiness komt langs met de grappige padden die op tour zijn en Thumbelina kidnappen zodat zij de vocale ster kan zijn tijdens ‘On the road’. Een kever ziet dan weer eerder een succesvolle danseres in Duimelijntje in ‘Yer beautiful baby’. Maar zijn publiek wil er niet van weten.

Conclusie: Duimelijntje - dat gaat over je identiteit zoeken in de wereld, populariteit (of een gebrek daaraan), opgroeien en mogelijke verleidingen of gevaren die op je pad kunnen komen - werd volgens ons (deels) ten onrechte 26 jaar geleden de grond ingeboord.

2. Miracle on 34th Street

Onze favoriete kerstfilm allertijden is Miracle on 34th Street met Mara Wilson (Matilda, Mrs. Doubtfire) en Richard Attenborough (o.a. Jurassic Park) uit 1994. Susan gelooft niet in de kerstman. Tot ze begint te twijfelen en in Kris Kringle de echte lijkt te zien. Ze maakt het hem knap lastig door iets wat zij onmogelijk acht te wensen. Als hij de echte is dan krijgt hij dat toch makkelijk voor elkaar?

Ondertussen is Kris aan de slag als kerstman bij Cole’s, een speelgoedwinkel, die zijn omzet nu danig ziet stijgen (wat ook nodig is). Hun concurrent ziet met lede ogen aan hoe zij nog nauwelijks de interesse van kinderen en hun ouders kunnen wekken, ook al geven ze promoties en proberen ze klanten te lokken met gratis speeltjes aan de deur. Dus spelen ze het spel op den duur smerig door Kris in diskrediet te brengen wat uiteindelijk uitmondt in een rechtszaak en een catharsis van jewelste die wat wegheeft van ‘Ik geloof in elfjes!’ uit Peter Pan.

3. While you were sleeping

In 1995 vielen we als een blok voor Sandra Bullock die in die tijd meespeelde in de ene hit na de andere denken we onder andere maar aan Speed, The Net, While you were sleeping en A time to kill. Elders las je op onze site al dat we steeds een zwak hebben gehad voor girl next door types zoals Sandra Bullock, Christina Ricci, Anna Chlumsky en Alicia Silverstone. In de romantische komedie While you were sleeping speelt Bullock de eenzame medewerkster Lucy die een enkel ticketje verkoopt voor de metro. We spreken dan ook van voor de tijd dat je met sms, je smartphone, online of aan de automaat een ticket kon krijgen.

Peter (Peter Gallagher), een zakenman wordt op het spoor geduwd terwijl er een metrostel op hem afkomt. Lucy weet hem op het nippertje nog te redden. Wanneer een verpleegster in het ziekenhuis denkt dat Lucy zijn verloofde is, gaat de bal aan het rollen en wordt ze aanvaard als nieuw familielid om mee kerst te vieren. Beetje bij beetje komt Lucy in een steeds lastiger parket terecht omdat ze zich enerzijds geborgen voelt door deze familie, maar aan de andere kant ook de waarheid wil zeggen wat steeds moeilijker wordt door de uitzichtloze en moeilijke positie waarin ze belandt. Dat kan niet gezegd van Peter die uit zijn coma zal ontwaken …

4. Mrs. Doubtfire

In 1993 waren echtscheidingen nog eerder uitzonderlijk in ons land. Koppels bleven tot dan bij elkaar voor de schone schijn, maar ook omdat de samenleving toen nog niet zo geseculariseerd was als nu. Robin Williams zien we in deze prent een van zijn sterkste komische vertolkingen neerzetten uit zijn carrière. Daarvoor kreeg ie dan ook een Golden Globe nadat ie eerder de prijs al won voor Good Morning, Vietnam uit 1987 en The Fisher King uit 1991. In 1997 won hij voor Good Will Hunting de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Mrs. Doubtfire won terecht de Oscar voor beste make up. In de film zien we immers dat Daniel Hillard (Williams) alle moeite van de wereld heeft met de scheiding die Miranda Hillard (Sally Field) wil inzetten. Hij wil bij zijn kinderen zijn en solliciteert dan ook om huishoudhulp te worden van zijn toekomstige ex.

Als stemacteur gebruikt hij zijn talent om de stem van een wat oudere vrouw na te bootsen. Wanneer hij uitgenodigd wordt op een gesprek moet ie zich uiteraard nog wel zien te vermommen in het personage dat hij creëert: Mrs. Euphegenia Doubtfire. Een personage dat hij later ook zal voorstellen aan de CEO van het TV-bedrijf waar Daniel voor werkt. Hij vindt namelijk dat kinderen een betere show op tv verdienen dan die nu uitgezonden wordt en wil dat idee bij hem pitchen. Een klein probleem stelt zich echter: diezelfde avond wordt Daniel ook in hetzelfde restaurant verwacht als Mrs. Doubtfire om de verjaardag van Miranda te vieren. Hij moet dus constant switchen tussen zichzelf zijn en een oudere vrouw spelen, met alle praktische gevolgen van dien dat hij zich constant moet omkleden in de toiletten, een masker moet opzetten, schminken en ontschminken enz. Het is dan ook maar een kwestie van tijd tot ie ontmaskerd wordt …

5. Anastasia

Met deze prachtige tekenfilm uit 1997 scoorde Don Bluth opnieuw en niet in het minst met de heerlijke muziek. Songs van Lynn Ahrens, Stephen Flaherty en David Newman als ‘A Rumor in St. Petersburg’, ‘Journey to the Past’ en ‘Once Upon a December’ zijn ook Stage Entertainment niet ontgaan. Recent ging dan ook Anastasia de musical onder andere op Broadway en in Scheveningen in première. De film en de musical doen je heerlijk wegdromen en is spek voor de bek voor romantische zielen, en is losjes gebaseerd op de legende van Groothertogin Anastasia Nikolajevna van Rusland, die stelt dat ze is ontsnapt toen haar familie geëxecuteerd werd.

< Bert Hertogs >