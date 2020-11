Recensie K3 Dans van de Farao ★

vrijdag 13 november 2020Studio 100Bert Hertogs

Wat een amateurisme en afgang voor Studio 100, de wereldspeler in kinderentertainment uit ons land. Hun allereerste live stream, rond de release van het jongste album Dans van de farao van K3 kampte bijna 40 minuten lang met technische problemen. Bij de start al zaten er vaak krakgeluiden op de micro’s en viel de verbinding meermaals uit. Zelfs op het einde was dat laatste nog steeds het geval. Kobe Van Herwegen die de cd-voorstelling aan elkaar praatte werd daarvan op de hoogte gebracht en zei na het vijfde nummer ‘Vriend of vriendin (S.O.S.)’: ‘Er is soms een beetje storing. Maar dat is geen probleem. Dat lost zichzelf op.’ Niet dus. De ganse uitzending verliep kortom niet vlekkeloos zodat je je afvraagt of dat technische aspect wel voldoende gerepeteerd was maar vooral of Studio 100 niet beter had gekozen voor een fake of semi live optreden om zo’n problemen niet mee te hoeven maken. We schreven het al eerder toen we Ghost Rockers en Campus 12 in Lokeren zagen vorig jaar: er wordt te weinig (technisch) gerepeteerd door Studio 100. Ook tijdens deze showcase kon je je niet van de indruk ontdoen dat de eerste nummers als een soundcheck voelden met dat verschil dat er wel mensen al aan het kijken waren ...

Aan het aantal inschrijvingen zal het alleszins niet gelegen hebben. Iets meer dan 4.000 kijkers zaten klaar om de live stream te zien. In vergelijking met wat bijvoorbeeld Tomorrowland doet is dat peanuts. Als je dan tijdens die veertig minuten zo’n tiental keer een blauwe balk ziet verschijnen met een foutmelding, is dat vooral erg triest dat Studio 100 zo’n zwakke stream aflevert. Gratis of niet. Dit was erg slecht. Want als er dan al beeld te zien was, kwam die vaak zeer geblokt/gepixeld binnen.

Hoewel Kobe tijdens de showcase stelde dat volgens hem de meisjes de afgelopen 5 jaar gegroeid zijn, lijkt ons eerder het tegendeel waar. Klaasje klonk zoals steeds erg onzeker. Met de bibber in de stem zong ze opener en titelsong ‘Dans van de farao’ en meermaals klonk ze gewoon ronduit vals. Marthe, die de backings naar het einde toe bedankte omdat ze ‘helpen bij de hoge noten’, klonk dan weer zeer benepen in de hoogte.

De enige van het trio die er relaxed bij stond en zeer goed zong van begin tot einde was – alweer – Hanne. Hanne is de sterkhouder van de drie ondertussen en heeft Marthe die 5 jaar geleden best wel ok was als zangeres tijdens deze live stream naar huis gezongen. Dat ze beter doet dan Klaasje wisten we al jaren. Wat ons wel voor het eerst opviel, is dat Hanne de kleinste van de drie is. Dat viel eens zo hard op omdat zij in het midden stond en de verschillende camerastandpunten duidelijk maakten dat Klaasje en Marthe een kop groter zijn dan zij. Maar op vocaal vlak, qua uitstraling en er gewoon zin in hebben – stak Hanne gewoon met kop en schouders boven haar collega’s uit. Tijdens ‘Voel je die zon’ zag je haar gewoon genieten en dansen terwijl de andere twee erg geforceerd wat probeerden maar eerder als houten Klaasjes achter een microstatief overkwamen.

Dat Studio 100 deze nieuwe K3 cd lost, die nu al goed is voor 20.000 verkochte exemplaren in voorverkoop wat goed is voor goud, heeft alles te maken met de periode: Sinterklaas en Kerstmis die eraan staan te komen. Dat is een belangrijk moment op vlak van verkoop voor het productiehuis in Schelle. Wellicht daarom ook dat het tijdens de eerste lockdown opvallend stil bleef en Gert en co geen enkel initiatief van betekenis lanceerden, maar nu wel. Op een spelletjespagina na op de site deed het bedrijf uit Schelle niks, rien, nada, nougabollen dit voorjaar tijdens de lockdown. De lead aan gratis content werd dan ook vooral genomen door de gesubsidieerde huizen en producenten. Die zijn tijdens deze tweede lockdown dan weer opvallend stil en tonen weinig of geen online initiatieven. De streams die Studio 100 organiseert, naast de K3 cd voorstelling volgt op 6 december namelijk ook de Grote Sinterklaasshow via een gratis live stream, zijn vooral een manier om hun content onder de aandacht te brengen. Eigenlijk zijn die showcases gewoon grote product placement events net als de Sinterklaasshow in het Sportpaleis dat is.

Uiteraard hebben mensen die kritiek leverden op social media over K3 deels gelijk. Zij vonden dat het trio van Studio 100 aan culturele toe-eigening deden wanneer de hoes van het nieuwe album en tevens de filmposter dit voorjaar voorgesteld werd. Titelnummer ‘Dans van de farao’ kan je bezwaarlijk Westers noemen. De song gebruikt niet alleen Oosterse instrumenten maar ook in de zang gaan Hanne, Klaasje en Marthe meermaals twee noten na elkaar snel herhalen wat een wat klaagzangerig gevoel bezorgt. Ook in ‘Vriend of Vriendin (S.O.S.)’ hoor je wat zagerig de melodie gevuld worden met ‘verslahahahahaan’, iets wat ook vergelijkbaar te horen is in ‘Wat ik wensen zou’. Maar gelukkig trekt het trio niet constant de kaart van een cultuur die niet de hunne is.

Tussen de songs door stelde Kobe enkele vragen van kijkers die ze bij het inschrijven op de stream hadden doorgegeven. Daarbij kwamen we onder andere te weten dat Hanne graag wat handiger zou zijn. Deze week was ze in haar kippenhok. Een plank is daar op haar neus beland wat de schminkster weliswaar mooi weggewerkt had voor deze stream. ‘Ik zou dingen willen kunnen repareren in huis.’ zei ze dan ook toen Kobe haar vroeg over welk talent ze graag zou beschikken. Klaasje wist dan weer te zeggen dat ze met hun drieën nog nooit samen op reis zijn geweest en dat haar vriend Max voor ‘een intieme scène’ ingevlogen werd om haar te kussen op de filmset omdat er geen andere mogelijkheid was in de huidige coronatijden. Hij was dus even stand in. Hanne gaf toe aan Kobe dat ze zich tijdens deze lockdown wel eens verveelt. Ze gaf mee dat ze dan puzzelt, wandelt, haar planten stekt zodat ze kunnen voortplanten en verder probeert ze ook een instrument te spelen, de piano, maar het lukt haar niet zo goed liet ze verstaan. Een instrument leren spelen, vond Klaasje ook een goeie tip voor de kijkers thuis om zich de komende weken mee bezig te houden.

K3 bracht tijdens de live stream uiteindelijk 7 van de 12 nummers uit het nieuwe album. Wat ook opviel was hoe Hollands sommige teksten zijn. In ‘Vriend of vriendin (S.O.S.)’ klinkt het bijvoorbeeld ‘staat je pinpas op min?’ wat voor een Vlaams oor al even vreemd aanvoelt als die Oosterse klanken die in het album geslopen zijn.

Hoedanook is het opvallend dat Studio 100 K3 Dans van de farao, dat eigenlijk de soundtrack is van de nieuwe film van K3 nu al uitbrengt. Het productiehuis hoopt duidelijk dat tegen de kerstvakantie de bioscoopzalen opnieuw open kunnen gaan. De filmpremière is voorzien voor 12 en 13 december zei Marthe. Maar de huidige coronamaatregelen waarbij alle pretparken en zalen dicht moeten blijven, gelden echter ten minste tot 13 december. Het is dus helemaal niet zeker dat de bioscopen nog dit jaar terug open gaan in ons land en als dat al gebeurt zal social distancing opnieuw de norm blijven … Studio 100 neemt dus een risico met de release van het album, zeker wanneer er een langere periode tussen cd-release en filmrelease dreigt te ontstaan …

