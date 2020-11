Recensie Liefde voor muziek de reünie ★★★★

vrijdag 13 november 2020VTMBert Hertogs

Speciaal voor Rode Neuzendag kwamen de artiesten van de jongste editie van Liefde voor muziek terug samen om deze keer geen liedjes van elkaar te zingen maar nummers die enkele jongeren graag horen. Jongeren die allemaal hun ‘rugzakje’ met zich dragen. Wat al meteen opviel, is hoe veel er geknuffeld werd tussen de artiesten en de jongeren, en de jongeren onderling. Iets wat ook de vtm-kijkers niet ontgaan was, en wat kon rekenen op – terecht – behoorlijk wat kritiek op social media. Ook al was dit programma op voorhand opgenomen, nooit zijn de maatregelen dermate versoepeld dat zo’n losse omgang met elkaar rechtvaardigde. Er is voor zover wij weten overigens geen enkele artiest die sinds de eerste lockdown en nu een meet and greet heeft gedaan met fans om de gekende redenen.

Liefde voor muziek de reünie was pure emo tv. En de sentimentele toer die het programma opging, lag er bij momenten zo zwaar op dat het net een tegenovergesteld effect bereikte bij ons.

Openen deden The Starlings met Justin Timberlakes ‘Can’t Stop The Feeling’ voor Aimee die lijdt aan een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Karen bracht vervolgens ‘Spirits’ van The Strumbellas ‘ietske rapper’. ‘Er zit een leuke schwung in’ beaamde Lieselot die aan automutitatie doet en ondertussen zo diep snijdt dat ze sowieso op spoed belandt. ‘Spirits’ klonk nu opgewekt al is de tekst van een ander kaliber.

Evelien mocht even paardrijden op het strand met Peter Vanlaet. Als hij een mindere dag heeft, gaat ie paardrijden. Dat brengt hem rust. Evelien werd op school gepest, had een papa met een alcoholprobleem en ze sukkelde in een depressie. Ze heeft net als Lieselot een zelfmoordpoging ondernomen, heeft nog steeds weinig vertrouwen in mensen en moeite om zich open te stellen voor anderen. Peter bracht voor haar een Nederlandstalige ruige versie van Yungbluds ‘Hope For The Underrated Youth’. Hij stelde dat we als volwassenen signalen van jongeren moeten weten detecteren en oppikken en hen ook eens wat meer complimentjes mogen geven: ‘Er is hoop voor de schreeuw van de jeugd.‘

Gwen verloor haar mama op haar twaalfde. Zij was fan van Clouseau. Muziek die ze nog steeds opzet wanneer ze het even moeilijk heeft en dan voelt ze een connectie met haar mama. André Hazes jr. zou het nummer normaal brengen, maar voelde zich op de dag van de opnames niet al te best waardoor hij geen risico wou nemen in de huidige coronatijden en terug naar huis reed. Dat betekende echter niet dat er niet voor Gwen gezongen zou worden in het programma. Groot was Gwens verbazing dan ook toen niemand minder dan Koen Wauters himself een van de mooiste liveversies van Passie die hij ooit op een podium bracht, kwam brengen, begeleid op piano en prachtige accenten op bugel. Misschien moet Koen een solocarrière overwegen.

(lees verder onder de video)

Roy verloor zijn benen en een arm tijdens een verkeersongeval. Voor hem bracht Gene ‘Het is voor iedereen’, een Nederlandstalige versie van Imagine Dragons’ ‘Demons’ begeleid op piano waarna de drums ook steviger doorkwamen. Sean zong ‘See You Again’ van Charlie Puth voor transgender Jonas ‘Ben ik wel mannelijk genoeg?’ die in de auto vaststelde ‘een pornosnor’ te hebben. Een hormonenbehandeling volgen en een operatie ondergaan is een ding. Maar er is ook het niet te onderschatten psychologische aspect. Voor Jonas’ beste vriend die ook een geslachtsoperatie onderging, werd het allemaal te zwaar. Hij stapte uit het leven. Tijdens zijn begrafenis werd het nummer van Charlie Puth gespeeld vandaar de emotionele waarde die Jonas eraan hecht.

Als laatste kwam Eline aan bod in het programma. Ze lijdt aan kinder- of jeugdreuma. Regi en Camille brachten voor haar ‘Million Reasons’ van Lady Gaga. Camille zong ‘Vechter’ begeleid door onder andere strings, piano, synths en cello, een Nederlandstalige versie op het nummer waar het verhaal van Eline helemaal inzit en ook de andere jongeren zich in zouden kunnen terugvinden met als moraal: ‘Ge kunt erdoor geraken. Ge kunt het echt doen.’

Eindigen deed Liefde voor muziek de reünie met het Rode Neuzenlied van dit jaar: ‘Porselein’ van Yasmine dat over breekbaarheid gaat. Regi arrangeerde het naar een ‘boenke boenke medium’-versie.

Vermits er vaak in het programma naar zelfmoordpogingen verwezen werd, deed Liefde voor muziek de reünie er inderdaad goed aan door op het einde van de aftiteling in een eindpancarte te verwijzen naar het gratis telefoonnummer 1813 van de Zelfmoordlijn, naar de site en het nummer van Tele Onthaal en de website overkop.be

< Bert Hertogs >