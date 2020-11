Recensie Taylor Swift folklore: the long pond studio sessions ★★★1/2

donderdag 26 november 2020

Met ‘folklore: the long pond studio sessions’ laat Taylor Swift kijken hoe haar lockdown/coronaquarantaine album ‘folklore’ het levenslicht zag. Op 21 mei 2020 waren alle studio’s dicht. Swift en co-producenten Aaron Dessner (The National) en Jack Antonoff (Bleachers) moesten dus net als zo veel mensen plots thuiswerken. In hun geval dus apart elk in hun eigen studio partijen inspelen of inzingen. Ook voor Justin Vernon (Bon Iver) die in duet gaat met Swift op ‘exile’ was dat het geval. Op 24 juli kwam de plaat uit, de achtste voor Swift. Maar het duurde uiteindelijk tot september tot ze samen met haar co-producenten live samen in dezelfde ruimte kon spelen. In the Long Pond Studio waar de plaat ook is samengesteld.

Vernon kon zelfs in september omwille van de restricties rond corona er niet bij zijn, en zong zijn tekst van thuis uit in, met een sjaaltje voor zijn mond. In deze Disney+ original film zie je hem overigens naar de tekst spieken en met zijn muis scrollen. Swift gaat samen met Dessner en/of Antonoff in gesprek tussen de songs om de kijker zo wat inzicht te verschaffen hoe het album – ‘een product dat ontstaan is uit isolatie’ aldus Swift - in elkaar steekt. ‘Als alles in elkaar stort, maak je een album’, ‘iedereen had die emotionele ontlading nodig’ en ‘het gaat niet over de pandemie maar over wat er met een artiest gebeurt die een pandemie beleeft. Je begint te dromen.’ klinkt het onder andere. De mouwvegerij en het ophemelen van elkaar – wat artiesten wel vaker doen tijdens tv interviews of docu’s als deze – voelen erg fake en gescript aan. Maar los daarvan is deze muziekdocumentaire best genietbaar al sleept die net als het album wat en is er niet zo gek veel variatie in te zien en te horen.

‘Mirrorball’ - een metafoor voor roem maar ook voor allerlei mensen staat die zich als een verschillende versie van zichzelf tonen ten opzichte van anderen - geeft erg goed weer hoe Taylor Swift zich ook tijdens de lockdown voelde. Als een eenzame discobol in een bar terwijl er nog maar een handvol dansers op de dansvloer staan. Een droevige eenzame ervaring kortom in een stadje waar je nog nooit eerder bent geweest, en mensen als discobollen zijn, al vaker gevallen en gebroken. ‘Ze hangen er, en elke keer ze breken worden we vermaakt. Maar als je licht op hen schijnt, zie je ze schitteren. Als het spotlicht niet op hen gericht is, staan ze nog steeds op een voetstuk maar besteedt niemand aandacht aan hen.’

De song toont dus ook in wat voor spagaat een artiest op dat vlak leeft. Al weet Swift ook dat ze nooit een gewoon leven zal leiden als iedereen. Zo krijgt ze bijvoorbeeld ’s ochtends telefoon met een overzicht wat de roddelpers nu weer over haar schrijft, en lijkt ze zich erbij neergelegd te hebben dat op grote afstand er telkens wel een fotograaf op de loer kan liggen met een telelens om een ongewenst kiekje van haar te maken. Normaal zal haar leven dus nooit zijn. ‘Mirrorball’ stelt zoals vermeld ook dat iedereen verschillende versies van zichzelf is en zich een andere rol aanmeet afhankelijk of men bij vrienden, familie, gezin of bv. collega’s op het werk is wat Swift als uitputtend ervaart.

Taylor Swift schreef ‘Mirrorball’ kort nadat ze te horen kreeg dat haar ganse tour in 2020 – waaronder een optreden op Werchter Boutique - geannuleerd werd door de coronacrisis wat zich ook uit in de tekst: ‘And they called off the circus. Burned the disco down. When they sent home the horses and the rodeo clowns. I‘m still on that tightrope. I‘m still trying everything to get you laughing at me. I‘m still a believer but I don‘t know why. I‘ve never been a natural. All I do is try, try, try. I‘m still on that trapeze. I‘m still trying everything. To keep you looking at me.’ Ik kan ook niks doen, maar ik probeer songs te schrijven ondanks alles, steekt daar als idee ook in.

Wat vooral interessant is, is dat Taylor Swift meegeeft dat verschillende songs naar elkaar verwijzen in folklore. In ‘Mirrorball’ klinkt het bijvoorbeeld even ‘I‘ve never been a natural. All I do is try, try, try’ wat op zich verwijst naar de negende track ‘This Is Me Trying’. Verder is er nog het trio Cardigan - August - Betty waarvan we het eerste beeld dat Swift creëert gewoon ontzettend prachtig vinden in: ‘When I felt like I was an old cardigan under someone‘s bed you put me on and said I was your favorite.’ hier prachtig begeleid op buffetpiano wat dit akoestisch extra warmte en toch ook iets nostalgisch geeft. In Cardigan zien we Betty terugblikken op een stormachtige liefde 20 of 30 jaar later. Voor Swift heeft Betty een relatie met James gehad maar heeft hij haar veel leed bezorgd.

De zin ‘Meet me behind the mall’ stond al jaren in Swifts notities op haar smartphone om daar iets mee te doen in een song. Die zin heeft ze nu weten te integreren in ‘August’ waarin te horen is dat James een zomer iets had met een meisje. In Swifts gedachten heet ze Augusta of Augustine. Ze wordt als de slechterik beschouwd maar in feite is ze dat helemaal niet. In essentie is ze smoorverliefd op hem en zeer gevoelig. Ze dacht dat ze een authentieke relatie samen hadden maar dan blijkt hij terug te keren naar Betty. Het beeld dat veel mensen hebben klopt niet van het boosaardig meisje dat je lief afpakt, of het is op zijn minst genuanceerder dan dat en meestal niet het geval gewoon, geeft de Amerikaanse singer-songwriter mee in de docu.

Veel nummers die Swift schreef gingen over vrouwen die willen dat de man zich excuseert. In ‘Betty’ ligt dat anders en is het een tienerjongen die het terug wil goedmaken met de liefde van zijn leven wanneer hij die kwijt is en heeft ingezien dat ie dwaas was.

Pittig detail: net als voor ‘Exile’, schreef Swifts vriend Joe Alwyn ook mee aan ‘Betty’. Alwyn staat op de credits van folklore met zijn pseudoniem William Bowery vermeld.

