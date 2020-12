Recensie De Grote Sinterklaasshow 2020 ★★1/2

Door de coronapandemie kon de Grote Sinterklaasshow - ofwel de grootste product placementshow van Vlaanderen waar gezinnen in normale omstandigheden gek genoeg zelfs bereid voor zijn om tickets voor te kopen – niet doorgaan in het Sportpaleis. Dus ging Studio 100 in zee met Pickx van Proximus. Een goede zet bleek het. Pickx heeft namelijk ervaring met live streams, denken we maar aan de concerten op zomerfestivals die ze online streamen. Technisch verliep dus alles, in tegenstelling tot de K3 cd release Dans van de Farao , bij ons deze keer wél gesmeerd. In die zin dat we toch ernstige twijfels hebben of de show wel live vanuit het gloednieuwe Plopsa Hotel in de Panne uitgezonden werd. De verschillende camerastandpunten, het gebruik van een kraancamera, de snelle decorwissels … doen ons meer dan vermoeden dat dit geen live registratie was maar vooraf opgenomen. Nog een groot verschil met de K3 albumpresentatie was dat geen enkel Studio 100-figuurtje live zong. Alles was full playback dus. Dat scheelt heel wat valse noten.

Schaars geklede Marie

Wanneer Pakjespiet zijn mini to do-lijstje overloopt met een voor de tijd van het jaar schaars geklede Marie die volgens de Sint flink gegroeid is sinds vorig jaar weet hij niet meer waarom hij precies drie vliegtuigtickets moest regelen. Marie mag dat dan ook schrappen. Maar wanneer ze aan ‘een cadeau voor Sinterklaas regelen’ toegekomen is, blijkt dat Pakjespiet dat klusje heeft blijven uitstellen en zo is vergeten. Hij staat dus met lege handen op de ‘volhaardag’ aldus Samson van Sinterklaas. Piet Piraat blijkt wel een pakje bij te hebben voor Stien Struis.

Studio 100 schendt alweer integriteit eigen personages

Pakjespiet wil dan ook stiekem dat cadeau geven aan de Sint via een ‘Sinteractieve quiz’, leuker dan dat worden de woordspelingen niet. Hij moet samen met Samson, Marie en Plop raden welke figuurtjes allemaal in een montage passeerden om zo de code te kraken van de schatkist waar Piet Piraat het cadeau voor Stien in verborgen heeft. Wat blijkt? Er zit nog een kistje in dat met een ketting en slot dicht is. Omdat de Sticky Magico van Bumba ‘wasdana?’ op het cruciale moment stuk gaat, moet ie er Mega Mindy bijhalen om het kistje te openen. Er blijkt niets in te zitten. Klopt, geeft Piet Piraat mee want net dat was wat Stien wou: een eigen schatkistje om haar juwelen en schatten in te steken. Toch wel straf dat Studio 100 hier Mega Mindy, een heldin die staat voor het goede, inzet om een slechte daad te verrichten en mee laat gaan in het leugenachtige plan van de ‘zwaluwachtige’ Pakjespiet. Eigenlijk begaat Mega Mindy dus mee een misdaad: iets stuk maken dat niet van haar is opdat Pakjespiet die het kistje eigenlijk steelt, het kan open maken. Ze wordt zo in feite de medeplichtige van een misdadiger. Dat is een enorme continuïteitsfout ten opzichte van haar personage als u het ons vraagt en een schending van de integriteit van het personage. Het is overigens niet de eerste keer dat Studio 100 de integriteit van haar eigen figuurtjes schendt. In 2015 was dat al het geval tijdens de Samson en Gert Kerstshow in de Panne . Maar daar ging het om een technische én menselijke fout. Hier gaat het om een probleem met het script, wat te vermijden viel als er iemand was die dergelijke zaken controleert (bij Disney controleert men zelfs o.a. of de verhouding mannen-vrouwen voldoende evenwichtig is in elke productie). Het is overigens ook vreemd dat Piet Piraat er verder geen aandacht aan schenkt dat zijn cadeau voor Stien zonder zijn medeweten en toelating geopend werd door Pakjespiet en Mega Mindy en hij daar nogal vlug over gaat. Als je dat script zou doortrekken naar de realiteit zou het productiehuis in Schelle er dus geen enkel probleem mee hebben dat er even 5,4 miljoen euro uit de eigen kas verdwijnt zo lang die centen maar na een tijdje terug komen … En hoeft er verder niemand gestraft te worden …

En nog een continuïteitsfout …

Een kleinere continuïteitsfout merken we wanneer Marie & Samson backstage voor een oude tv kijken naar het optreden van Piet Piraat die ‘Wij gaan duiken’ zingt. Op het einde van het liedje zit Samson plots links van de Sint zijn troon. Dat klopt dus niet.

Verrukkelijke Hanne Verbruggen

Pakjespiet heeft dus géén cadeau voor Sinterklaas en de hoofdact van de show, K3, blijkt vast te zitten in Egypte omdat de drie jonge vrouwen geen vliegtuigtickets hebben ontvangen van Pakjespiet. Om K3 toch nog op tijd bij de Sint te krijgen zijn ‘confituurlijke krachten’ nodig aldus Samson. Nachtwacht haalt hen naar de Panne. En Hanne Verbruggen blijkt er alweer verrukkelijk uit te zien. Een verse kleurspoeling en een krultang maken dat ze er uit ziet om door een trouwringetje te halen.

‘Mama, wat is dat een dildo?’

Dat neemt niet weg dat de Grote Sinterklaasshow 2020 behoorlijk sleepte qua opbouw. Zo duurde het bijna een kwartier op een show van zo’n 70 minuten eer het eerste liedje ‘Alles is op’ volgde. Pittig detail, voor de stream startte zagen we reclame voor ‘Films op aanvraag’ waarbij onder andere het woord ‘dildo’ te horen was. We kunnen ons nu al inbeelden dat in heel wat huiskamers kindjes vandaag de vraag stelden: ‘Mama, wat is dat een dildo?’ Om maar te zeggen dat Pickx hier best toch een wat kindvriendelijker reclameblok had mogen plaatsen.

Pakjesvertraging

Over vragen gesproken, Chatpiet kreeg er verschillende binnen de afgelopen dagen en de Sint beantwoordde er dan ook enkele tijdens de show. Dat sommige kindjes voor 6 december hun pakjes niet ontvangen hebben, kan. De Sint beloofde dat ie pas terug naar Spanje zal vertrekken wanneer hij het laatste pakje bezorgd heeft (waarop Studio 100 zo inspeelt op mogelijke vertraging van pakjes omdat de Post en koerierdiensten zeer veel bestellingen te verwerken kregen). De Sint en Pieten zijn nog niet ziek geweest, zo verzekerde de Sint die ook meegaf dat alle alarmsystemen tegen inbrekers een Sint-knop hebben zodat Sinterklaas even het alarm kan uitschakelen wanneer hij in een huis komt, en het terug aanzet wanneer hij het verlaat.

Verlegen Piet Piraat

Piet Piraat die zijn hoed nooit afgeeft ook al droomt de Sint ervan om zijn mijter even te ruilen voor het hoofddeksel van Piet Piraat, blijkt dan wel een stoere zeebonk te zijn die niet bang is van zeemonsters en storm op zee, maar voor de Sint is hij blijkbaar toch een beetje verlegen. ‘Iedereen is wel eens bang’ zo stelt de Sint hem gerust terwijl hij vertelt dat ie ’s nachts ook wel eens schrikt van vreemde geluiden, grote honden die blaffen of wanneer ie plots voor een rund staat in de wei. Marie blijkt bang voor spinnen, wat en groot meisjescliché is als je het ons vraagt. Samson is dan weer bang in het donker maar Marie laat dan een lichtje branden. En de Sint? Die zingt gewoon een liedje om zich niet zo angstig te voelen dan. Een tip die Piet Piraat zal onthouden.

Sterk pleidooi voor gezond eten, minder snoepen en dingen leren eten

Sterk inhoudelijk wordt de Grote Sinterklaasshow 2020 wanneer de Sint toegeeft dat ie maar twee snoepjes per dag eet en verder vooral gezond wil eten en kiest voor groenten en fruit. Wilco van Nachtwacht blijkt niet zo’n fan van fruit. De Sint stelt dat je altijd een klein beetje moet proeven van wat je niet lust. Prompt komt Pakjespiet af met spruitjessoep wat de Sint zelf niet zo lekker vindt. Wilco plaagt ‘m door zijn woorden te herhalen dat je altijd een beetje moet proeven. Wanneer zijn kom leeg is, beseft ie dat die soep wel lekker is maar het gewoon wat wennen is aan de smaak. Helaas belandt de show dan in een dieptepunt van jewelste qua niveau door de Goedheiligman scheten te laten maken waar ie samen met Piet goed om lachen kan ...

Wat met vlinders in de buik?

Over verliefd zijn op iemand maar het niet durven zeggen, zegt ie tegen Mega Mindy dat hij zelf nog nooit verliefd is geweest maar dat ze geen schrik moet hebben om het Toby te zeggen. ‘Als de ander niet verliefd is dan kan dat je verdrietig en triest maken, maar op een mooie dag ontmoet je vast iemand die wel verliefd is op jou.’ stelt ie haar gerust.

Hebben maakt niet gelukkig, elkaar aandacht geven wél

Tenslotte geeft de Sint mee dat ie zelf geen cadeautje hoeft, maar al heel blij is wanneer hij elk jaar kinderen blij kan maken. Het mooiste cadeau dat je elkaar nu kan geven, is elkaar een berichtje sturen of elkaar bellen, kortom elkaar aandacht geven, weet de wijze man die vriendschap het allerbelangrijkste vindt.

Sterk dus dat Studio 100 een beetje tegen de eigen winkel (niet zo veel snoepen) praat en de Sint als iemand voorstelt die helemaal niet zo materialistisch is. Dat staat in schril contrast met de vele product placement die de show rijk is. Naast de figuurtjes en liedjes die langskwamen in de show zagen we backstage onder andere het kleedje van Prinses Iris van Prinsessia, een foto van Maya de bij, het logo van Mega Mindy, en vielen er meermaals woorden als ‘Plopsahotel’, ‘Plopsaland’, ‘vlak naast het Proximustheater’, en waren er figuurtjes van Studio 100 zoals Plop en Bumba te zien op het eerste balkon van de hal waar de show voornamelijk plaatsvond.

Conclusie: laten we allemaal volgend jaar wat meer als de Sint doen en wat minder (Studio 100-)spulletjes op ons verlanglijstje zetten. Je zal merken dat écht geluk elders ligt dan in het materialistische. In de krulletjes van Hanne Verbruggen bijvoorbeeld.

De setlist: