Recensie Shawn Mendes Live in concert ★★★★

donderdag 10 december 2020NetflixBert Hertogs

Vorig jaar bracht zijn The Tour ‘m naar zijn geboortestad Toronto: Shawn Mendes. Nu 22, toen nog maar 21, zette hij zijn eerste eigen stadionconcertreeks neer. Zeggen dat het de afgelopen jaren hard ging voor de Canadese singer-songwriter is dan ook een understatement van jewelste. In 2018 zagen we ‘m een uitstekend optreden neerzetten op Sziget Festival waar hij moeiteloos de voornamelijk vrouwelijke fans op zijn hand kreeg. Ook in het anderhalf uur durend live concert dat nu op Netflix te zien is, trekt ie vanaf de start de kaart van de publieksinteractie. Met dus zijn micro al vanaf het begin gericht naar het publiek zodat die kunnen meekelen en hij ook even zijn stem kan sparen ook al blijkt hij goed bij stem en moeiteloos zijn kopstem hier en daar aan te spreken.

Hysterisch reageren de tienermeisjes vooral wanneer het optreden begint. En ja hoor, we vangen een ‘OMG!’ bij hen op. Een grote roos zien we op het B-podium. Boven Shawn hangt op het hoofdpodium een cirkelvormig ledscherm. Zubin Thakkar is zijn musical director die ook de gitaar bespeelt. Verder staat ook Dave Haskett mee op het podium. Hij speelt de bas. Op drums zien we Mike Sleath en op toetsen Eddy Ruyter. Openen doet de Canadees en zijn band met de remixversie van Lost in Japan waarna hij meteen de fans oproept om te springen op ‘There‘s Nothing Holdin‘ Me Back’. De sfeer in de kuip is dan al van zo’n aard dat je zou denken dat we aan de toegiften aanbeland zijn. Heerlijk om het stadion zo verschillende kleurtjes te zien krijgen wanneer blijkt dat de toeschouwers oplichtende lampjes hebben meegekregen, waar Coldplay als een van de eerste bands mee op de proppen kwam jaren geleden. Dat Mendes vocaal in vorm is, blijkt meteen wanneer ie een hoge noot moeiteloos haalt maar ook nog eens lang weet aan te houden ook.

Het publiek weet niet wat het overkomt wanneer Camila Cabello aanwezig blijkt en als gastzangeres even mee het podium opkomt om met hem de wereldhit ‘Señorita’ te zingen die bij ons de tweede stek haalde in de charts. Oorverdovend gejoel, handen die de meisjes voor hun mond houden, open monden … ze verraden allemaal hoe extatisch ze zich voelen. En Camila? Die verleidt Shawn gewoon op het podium, brengt der handen boven haar hoofd, gaat zachtjes in haar krullen, komt dichter bij hem, legt haar hand op zijn borstkast, gaat sensueel door de knieën en brengt haar lippen erg dicht bij die van hem. Kortom: het scheelt maar een haar of ze zouden elkaar op het podium voor duizenden fans binnendoen. Sterke spanningsopbouw dus met heerlijk zwoel en verleidelijk spel van Cabello. De kus achteraf is lief en zedig. Voldoende om de believers en non-believers of het duo nu ook in het echte leven een koppel is of niet te voeden. Ook achteraf zien we tienermeisjes hun handen voor de mond houden met zo’n blik van: ‘wat is er hier gebeurd?’. Over de blik van Camila gesproken, zij was het ganse nummer gewoon op veroveringstocht. Als het niet écht is, wat de non-believers wellicht denken, is het toch verdomd goed gespeeld als je het ons vraagt.

‘Ik kan niet geloven dat dit aan het gebeuren is. Ik hoop dat jullie even trots zijn als ik me voel. Dit is speciaal.’ zegt de singer-songwriter nadat ie ‘Bad reputation’ gebracht heeft. ‘Never be alone’ speelt ie vervolgens op de piano. Het publiek neemt de oho’s met veel plezier voor haar rekening en uiteraard klapt het stevig in de handen mee. Mendes duikt even onder het podium en de camera blijft dat gewoon registreren zodat de kijkers op Netflix mee zien wat er backstage, hier eigenlijk under the stage, gebeurt. Hij maakt zich klaar voor het tweede stuk dat zich afspeelt op het B-podium waar hij naar rent tussen de crash barriers, niet zonder met zijn handen de fans aan te raken of even links en rechts met iemand op de foto te gaan of die te knuffelen.

Alleen aan de zwarte vleugelpiano zet ie ‘Life of the party’ in. Na een tijd horen we ook de rest van zijn band muzikaal aansluiten. Terug op het A-podium blijkt ‘Treat You Better’ moeiteloos zijn status te onderstrepen als een van dé meezingers van het concert. Daarna krijgen we een huwelijksaanzoek te zien op het middenplein. Spoiler alert: ze zegt ‘ja!’. Shawn Mendes draagt dan ook ‘Fallin‘ All in You’ waarin ie opnieuw feilloos zijn kopstem aanspreekt op aan de kersverse verloofden.

Met ‘Say woho. Say yeah’ pookt ie vakkundig het publiek nog een beetje extra op door het na te laten roepen waarna hij de fans oproept steeds wat sneller in de handen te klappen terwijl hij hypersnel de gitaar bespeelt. Het vormt de overgang naar een veel rustiger ‘Youth’ waarbij de fans hun papiertjes bovenhalen met daarop ‘We are the leaders of tomorrow’.

Springen met het vingertje in de lucht doen ze op ‘If I can’t have you’ waarna Shawn Mendes zijn reguliere set afsluit door ‘Why’ in een beweging te laten overgaan in ‘Mercy’. Als toegift kiest ie voor ‘Fix you’ van Coldplay dat ie akoestisch op de piano speelt. Hij houdt het nummer klein en trekt het dus niet open zodat het mooi kan overgaan in zijn hit ‘In my blood’. Daarvoor haalt ie nog eens alles uit de kast. ‘Say woho’ roept ie dat het publiek met ‘woho’ in no time beantwoordt. Maar daar blijft het niet bij. Meeklappen doen de toeschouwers en Mendes’ uitstekende band trekt de song helemaal open door crescendo en sneller te spelen wat de twintiger bij een perfect uitgevoerde split jump brengt terwijl de witte confetti via de CO2-jets perfect getimed de lucht ingeblazen wordt. Groeten doet ie achteraf het publiek door nog eens tussen de crash barriers naar het B-podium te rennen.

Kortom: Shawn Mendes Live in concert is absoluut de moeite. Zeker als je weet dat Paul Dugdale de uitstekende en dynamische regie voor zijn rekening nam. Als die naam niet meteen een belletje doet rinkelen: onder andere ‘Adele Live at the Royal Albert Hall’, ‘Coldplay Live 2012’, ‘Emeli Sandé Live at the Royal Albert Hall’, ‘One Direction: Where We Are - The Concert Film’, ‘Taylor Swift: Reputation Stadium Tour’ en ‘Ariana Grande: Excuse Me, I Love You’ staan op zijn cv. ‘Da’s gene kattenpis’ zou Jan Becaus zeggen.

< Bert Hertogs >

De setlist:

Arrivals Lost in Japan (remix) There‘s Nothing Holdin‘ Me Back Stitches Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello) (met Camila Cabello) Bad Reputation Never Be Alone

B-podium

One hundred and five Life of the Party Ruin

A-podium

Revival Treat You Better Fallin‘ All in You Youth If I Can‘t Have You Why Mercy

Bis: