Recensie The Prom ★★★★1/2

zaterdag 12 december 2020 Bert Hertogs

Wat een heerlijke feel-good musicalfilm is The Prom van Ryan Murphy op Netflix! En wat een sterrencast wist die productie bij elkaar te verzamelen! Onder andere Meryl Streep (die songs als ‘Changing Lives’ en ‘The Lady’s Improving voor haar rekening mag nemen), James Corden (o.a. te horen in het lied ‘Barry is going to Prom’), Nicole Kidman (die het jazzy ‘Zazz’ onder handen mag nemen) en Andrew Rannells (die volledig in de muzikale stijl van The Book of Mormon ‘The Acceptance Song’ mag zingen) acteren en zingen mee in deze film die zich baseerde op de Broadway musical van Chad Beguelin, Bob Martin en Matthew Sklar die in 2018 in première ging op Broadway. Sklar stond in voor de aanstekelijke songs, niet zelden uitgevoerd door full orchestra met heerlijke blazerssectie ( o.a. te horen in ‘Changing Lives’, ‘Tonight Belongs to You’, ‘Barry Is Going To Prom’, ‘It’s Time To Dance’ …). The Prom, wiens plot eerder beperkt is voor een twee uur en twaalf minuten durende film, komt er wel op het juiste moment. De film leest namelijk als één groot pleidooi voor naastenliefde, inclusie en andermans belangen voorop stellen in plaats van de narcist uit te hangen en alleen maar aan jezelf en je imago denken.

Puur op publiciteit uit, dat zijn Trent (Andrew Rannells), Angie (Nicole Kidman), Barry (James Corden) en Dee Dee (Meryl Streep) wanneer ze besluiten om naar de Edgewater High School in Indiana te trekken. Barry en Dee Dee hebben net hun première erop zitten op Broadway van de musical Eleanor! Op een recensie na is de rest vernietigend. Angie, die haar carrière niet van de grond ziet komen, en als ze al gecast wordt het moet stellen als achtergronddanseres, ontmoet Barry en Dee Dee in de bar. Ze weet dat het er ook nu weer naar uit ziet dat de première meteen ook de dernière van de musical zal zijn vermits de voorverkoop voor geen meter liep en de vernietigende kritieken wellicht de genadesteek zullen toebrengen. Ze verwelkomt hen bij de club van de werklozen.

Trent die heeft als ober wel werk, maar stond ooit nog samen met Dee Dee op het podium. Kortom: vier musicalsterren op hun retour zien we. Tot ze op het idee komen om even Twitter te checken. Angie merkt dat het verhaal van het lesbische tienermeisje Emma trending is. Het hoofd van het oudercomité, Mrs. Greene (Kerry Washington), heeft daar het galabal dit jaar verboden vermits Emma met een meisje als date daarnaartoe wou trekken en zij enkel gemengde koppels wil toestaan. Wie haar vriendin is waar ze al anderhalf jaar samen mee is, houdt die laatste angstvallig stil en is voer voor speculatie: ‘Is het een uitwisselingsstudent?’ Alyssa (Ariana DeBose), die tevens voorzitster is van de leerlingenraad, blijkt het te zijn. Zij heeft gewoon schrik om uit de kast te komen in een gemeenschap die erg conservatief blijkt. En met een moeder die voorzitster is van het oudercomité moet ze gewoon in van alles uitblinken. Neen, het is geen pretje om de dochter van Mrs. Greene te zijn. Het zal haar relatie met Emma op de proef stellen omdat Emma stilaan genoeg heeft van al dat stiekeme gedoe en naar buiten wil komen met haar lief. Toen Emma uit de kast kwam, gooiden haar ouders haar op zestienjarige leeftijd het huis uit. Sindsdien kon ze terecht bij haar oma.

Trent, Angie, Barry en Dee Dee ontmoeten Emma om hun eigen imago dat een serieuze deuk gekregen heeft op te poetsen. Ze zien in het verhaal van Emma dan ook een manier om makkelijk zelf aan PR te doen. Opportunisten zijn het dus, en dat heeft de directeur van de school Tom Hawkins (Keegan-Michael Key) die fan is van Dee Dee en stiekem als zijn geld op is op Broadway een zaal binnensluipt om de tweede act te kunnen zien, na verloop van tijd ook door. Zijn fan/verliefd zijn op Dee Dee wordt dan ook op de proef gesteld. Dee Dee blijkt dan weer een relatie gehad te hebben met Eddie Sharp die nog steeds een erg populaire tv show heeft. Ze vreest dat als ze iets van hem gedaan wil krijgen om zendtijd te krijgen, haar dat een huis kost in een populaire badplaats in het Noord-Oosten van de VS. Net als Emma heeft ook Barry niet zo’n fijne outing meegemaakt. Zijn ouders waren bezig met zichzelf en vroegen zich af of ze destijds iets verkeerd hebben gedaan tijdens de opvoeding. Zijn moeder Vera (Tracey Ullman) wil opnieuw de banden aanhalen maar voor zijn vader is het nog te vroeg, laat ze weten. Emma zal uiteindelijk het aanbod weigeren om op tv te komen zodat Dee Dee haar huis voor niets heeft afgestaan. Ze kiest om de video van haar gevoelige gitaarsong ‘Unruly Heart’ online te plaatsen waarbij ze heel wat jongeren die nog in de kast zitten aanspoort om eruit te komen.

Heerlijk is dat The Prom – dat weliswaar halfweg iets te veel dialogen kent wanneer de personages verder uitgewerkt worden wat het vertelritme doet vertragen en de spanningsboog verslappen - massa’s referenties legt naar bestaande musicals zoals Wicked, Chicago, Les Misérables, Beauty and the Beast en Evita om er maar enkele te noemen.

The Prom doet kortom wat van een musicalfilm verwacht mag worden: je doen wippen op je stoeltje dankzij de heerlijke liedjes. Dat nummers als ‘You happened’ die ook een #LikeMe-sfeertje weten op te roepen, zal zeker in de smaak vallen bij de fans van die populaire Ketnetserie. Dat de film verder bewijst dat gay zijn geen misdaad is en stelt dat het leven geen generale repetitie is, is daarbij nog eens mooi meegenomen ook.

< Bert Hertogs >