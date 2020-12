Recensie The Christmas Show 2020 ★★★1/2

donderdag 24 december 2020deepbridge.beBert Hertogs

Op 12 maart sloten de theaters. Deze zomer en een heel kort stukje van het najaar waren ze even terug open, maar dat was nauwelijks genoeg om grote musicalproducties opnieuw (rendabel) mogelijk te maken. Deep Bridge zag dan ook net als de Music Halls en Studio 100’s van deze wereld heel wat shows uitgesteld, maar The Christmas Show met een jaartje uitstellen, dat vonden ze – terecht – geen goed plan. Dus koos het jonge productiehuis ervoor om de show op te nemen en deze als stream beschikbaar te stellen. Op die manier krijgen musicalliefhebbers na negen maand wachten eindelijk een nieuwe première met een naar Covid-19 normen grootse show.

Wat The Christmas Show 2020, in een regie van Gerd Van Geel en een script van Grietkin Deroo en Stany Crets, zo leuk maakt, is dat het concept zowel de musicalfans, de liefhebbers van kerst als de haters die niet zo houden van al dat melige gedoe, bedient. Voor die laatste categorie is er namelijk Kretsman, Stany voor de vrienden, die Kretsvrouw en Kretskind – tenzij we ons vergissen is het de allereerste keer dat dochter Penny mee op het podium kruipt – erbij haalt. Hij is het die over the top gaat met taalhumor als ‘we gaan er een lap op geven’ en ‘laptop’, allemaal verwijzend naar Lapland. Dichter bij zichzelf houdt hij het met zijn ‘In quarantaine met Kerstmis’ naar ‘Lonely this Christmas’ waarin hij zingt: ‘Feest zonder vrienden. Toneel zonder publiek. Ik kan den draai niet vinden. Ik zen een beetje ziek.’ en verder in het refrein ‘In quarantaine met Kerstmis. Zo eenzaam. Ik heb kou. In quarantaine met Kerstmis. Verloren zonder a. Ik heb het spek aan mijn been. Want ik zen alleen met Kerstmis’ laat horen.

Voor de puike arrangementen – met heerlijke blazerssectie - van de 70 minuten durende The Christmas Show stonden Marco Braam en Thomas Vanhauwaert in terwijl Sam Gevers als musical director een vijftienkoppige band onder zijn leiding kreeg. Openen doet The Christmas Show 2020 met het kinderkoor dat ‘Silent Night’ in het Nederlands en Engels zingt. De stream kiest dus zowel voor kerstklassiekers – zo horen we Koen Crucke ook Adeste fideles zingen – als popsongs. En in die laatste categorie zijn het toch vooral de jonge vrouwen die het best uit de verf komen.

Heerlijk verleidelijk inclusief knipogen, is Helle Vanderheyden tijdens ‘Santa baby’ dat ze na een degelijk ‘All I want for Christmas’ door Maureen Vanherberghen mag neerzetten. Maureen gaat door haar krullen, legt een hand even boven haar ogen om zo even ‘I just wanna see my baby’ in het nummer uit te beelden en laat haar stem ook een aantal keer lekker grommen … Het zijn allemaal kleine dingen misschien, maar voor ons zit het ‘m in dat soort details.

Helle klinkt lekker zwoel en verleidelijk in ‘Santa baby’, visueel ook ondersteund door die speelse frêle vingers van der, wandelt vanuit haar loge via de gang om zo bij de Kretsman terecht te komen. The camera loves her, zo veel mag duidelijk zijn. Met stip is zij naast Ianthe het meest fotogeniek wat - gezien het hier om een stream gaat - een absolute plus is. Maar vooral: ze zingt niet alleen haar nummers, ze brengt ze dus ook zoals we dat van een musicalactrice mogen verwachten. ‘Hoe graag Santa het zou hebben dat je op zijn schoot zou komen zitten, het mag niet hé Helle.’ zegt Stany achteraf. Of het de bedoeling was dat we Helles witte slip met zwarte bollen ook konden zien in de stream, is maar de vraag. Een slip in dezelfde kleur als de jurk (rood) zou wellicht minder opvallen, al mocht het camerastandpunt dit ook - euh – minder expliciet in beeld brengen.

Helle heeft daarnaast ook een ontzettend voordeel dat ze in het echte leven een koppel vormt met Nordin De Moor. Op die manier mochten zij dichter bij elkaar staan of zitten dan de andere duo’s die wel op anderhalve meter van elkaar dienden te blijven. Dat voordeel valt al meteen op tijdens hun duet ‘It’s the most wonderful time of the year’ waarbij Nordin aantoont dat er een goeie crooner in hem schuilt. Eerlijk? Hij heeft het potentieel om de Vlaamse Michael Bublé te worden en Helle de Vlaamse Marilyn Monroe. Hij straalt de degelijkheid uit van een gentleman, zij massa’s sensualiteit en erotiek. Ze verleidt de camera met haar blik, en weet zo de mannelijke kijker thuis moeiteloos om haar vinger te winden. Als Deep Bridge slim is speelt het dit koppel de volgende jaren nog explicieter uit als duo – waar volgens ons een markt voor is - en in hun shows.

Andere duetten in The Christmas Show 2020 voelden vaak wat geforceerd aan, niet alleen om de afstand tussen de performers, of omwille van het leeftijdsverschil, maar ook omdat de stemmen niet helemaal met elkaar blendden. Dé uitzondering daarop was het duo Koen Van Impe en de immer ravissante Ianthe Tavernier met ‘Santa Claus is coming to town’. Terwijl Kretsman zijn slee aan het repareren was, zag je Ianthe ontzettend genieten van het moment om opnieuw op het podium te mogen staan, samen met Koen. Ook haar speelse, erg schattige dan weer verleidelijke (dat vingertje!) performance van ‘Santa tell me’ wisten we erg te smaken. Het was ook gewoon een van de best in beeld gebrachte nummers naast ‘Santa baby’. Eigenlijk leek het tijdens ‘Santa tell me’ alsof je naar een volwaardige videoclip aan het kijken was. En ja, Ianthe in een jurk op een bed, knuffelend met een knuffel: het werkt gewoon. Zo goed kan televisie soms zijn in zijn eenvoud. Herkenbaar en simpel. Dat is waar mensen zo van houden.

We schreven het al eerder, maar ook nu bewees Kretsvrouw Ann Van den Broeck – ‘Als ze drie weken niet kuist, is het Kretshuis een Kretsstal’ aldus de Kretsman – dat haar stemtimbre in de lagere regionen gewoon heerlijk is om naar te luisteren. ‘Have yourself a merry little Christmas’ behoort dan ook tot het beste dat zij voor haar rekening mag nemen in The Christmas Show 2020. Visueel zien we een oude tv waarin oude foto’s geprojecteerd worden terwijl Penny door een familiealbum bladert. De nostalgie, ook dat is kerst, druipt er van af.

Special guest van dienst – voor zover wij weten heeft ie immers nog niet in een musical van Deep Bridge opgetreden – is Christoff die Witte Kerst in het Vlaams, Engels en Duits brengt waarna hij solo, enkel begeleid door piano en akoestische gitaar stil staat bij iedereen die dit jaar een dierbare verloor (al dan niet door het coronavirus) in ‘Een ster’. Na verloop van tijd trekt de song de uptempokaart en horen we het kinderkoor erbij. Die song alleen al vat The Christmas Show 2020 nog het best van al samen: er is plek voor feest, voor bezinning, voor speels (verleidelijk) spel en humor. Allemaal ingrediënten voor een prima feestelijke muzikale cocktail waar heel wat fans van Vlaamse (musical)artiesten ongetwijfeld al negen maanden naar zaten te smachten.

Hopelijk moeten we nu niet opnieuw een volledige zwangerschap uitzitten om een kwaliteitsvolle productie (online of in het echt) te mogen zien met (musical)artiesten van eigen bodem. Zo veel talent wat technisch werkloos in hun kot laten zitten, daar heeft niemand wat aan.

< Bert Hertogs >

The Christmas Show 2020 is nog tot en met 7 januari 2021 beschikbaar via https://deepbridge.be/shows/the-christmas-show-live/

De setlist: