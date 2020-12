Recensie FC De Kampioenen Kerstspecial ★★★★

vrijdag 25 december 2020éénBert Hertogs

De perfecte mix tussen een lach en een traan dat biedt de FC De Kampioenen Kerstspecial waarin Vlaanderens bekendste voetbalploeg afscheid neemt van Xavier. Het is best een uitdaging voor zo’n komische productie om een personage uit een serie te schrijven, het alle eer aan te doen, daarbij ook nog eens de andere personages intact te houden en ook alle ingrediënten van een geslaagde aflevering (inclusief misverstand) te bewaren. Regisseur Ivo Chiang is daar wonderwel in geslaagd. En ja, ook wij hebben het zeker drie keer knap lastig gehad. Niet in het minst naar het einde van de aflevering waarbij we alle koppels samen zien aan tafel in het café van Pascalleke met kerstavond. Terwijl Carmen alleen is en net als bij de start van de aflevering de tonen van ‘All I want for Christmas is you’ te horen zijn. Dat zo’n platgedraaide kerstklassieker plots zo’n emotionele gelaagdheid meekrijgt en ons instant kippenvel wist te bezorgen, toont aan wat een kwaliteit deze ploeg – die duidelijk en terecht aantoont dat het nog niet met pensioen wil gaan – te bieden heeft. Johny Voners kon zich geen mooier postuum eresaluut van zijn collega’s wensen.

Al bij de start van de extra lange aflevering, focust de FC De Kampioenen Kerstspecial op het verlies van Xavier. ‘Hij is als een held gestorven’ komen we van Maurice te weten wanneer hij samen met zijn Pascalleke voor zijn foto staat. Die laatste stelt: ‘Het was niet alleen een goede vriend, het was ook mijn beste klant. Mijnen omzet is gehalveerd.’ Op die manier maakt het scenario knap een boog van herdenking/rouw naar humor. Humor die overigens altijd van pas kan komen in eender welk rouwproces en wiens kracht soms onderschat wordt om zaken te boven te komen.

Later zal blijken dat Xavier hoewel ie met pensioen was toch op humanitaire missie vertrokken is en daar gesneuveld is. Herinneringen worden opgehaald en de kijkers krijgen fragmenten te zien uit de films maar ook uit de serie. Het levert onder andere een fraaie samenvatting van alle huwelijksaanzoeken of huwelijken die er de afgelopen jaren geweest zijn op. Van Marcske die uit een vliegmachien sprong om Bieke, Ronaldinho’s halfzus, te zien, over Carmen die met haar sjoeke koos voor een luchtballonvaart. Eddy Wally passeert op die manier maar liefst twee keer muzikaal in deze special: Voners horen we zijn grootste hit ‘Chérie’ immers ook nog eens terug zingen.

Heerlijk zijn de terugblikfragmenten waarin Johny Voners en Loes Van den Heuvel Jozef en Maria spelen en staan op hun privacy. Of wanneer Loes met hem of voor hem danst. En het fragment van Marcske die eens zat achter het stuur kroop, wat Xavier nooit gedaan zou hebben, mocht uiteraard ook niet ontbreken. Leuk is ook de scène waarin we Xavier, Pol en Boma poedelnaakt een vijver in zien springen. Pijnlijk grappig is dan weer een compilatie van het aantal meppen in het gezicht die Balthazar Boma te verwerken kreeg van vrouwen na een zoveelste seksistische uitspraak.

De verafgoding van Xavier wordt ook soms heerlijk (en terecht) doorprikt. Wanneer Marcske alweer onhandig is en hij Xaviers portret dreigt te laten vallen, zegt ie: ‘Seffes sneuvelt de Xavier nog ne keer.’ Pol weet dan weer dat ‘Hij heeft meer dagschotels gepakt dan ballen.’ En wanneer de kalkoen een minuutje te lang in de oven heeft gestaan, luidt het bij Marcske: ‘Die is ook gecremeerd.’

Billie blijkt ondertussen een professional dancer, een Chippendale in de VS, Pauline op skivakantie met de mutualiteit in het buitenland waar ze haar been gebroken heeft maar er blijkbaar goed voor haar gezorgd wordt – lees: ze houdt er haar eerste puberliefde aan over. En Ronaldinho? Die blijkt gescoord te hebben bij Nikki zonder dat hij daarvoor de ‘liefdeskrans‘, een pluimenketting die voor vruchtbaarheid zou moeten zorgen die hij opgestuurd kreeg van zijn vader Oscar Crucke nodig had. Heerlijke visuele humor is er, verwijzend naar de legendarische Mr. Bean-aflevering rond kerstmis, met een overstekende bejaarde en de kalkoen die op het dak van het autootje van Marcske ligt. Maurice mag van zijn kant dan weer dé quote die zo op een Bond zonder Naam-kaartje zou kunnen komen, uitspreken: ‘Eeuwige liefde is vrij van zegel.’ En DDT en Fernand? Die blijven uiteraard hun gierige zelf, waardoor de kijker eigenlijk twee Scrooges voor de prijs van één krijgt. Allebei, maar uiteindelijk DDT nog het meest van al, zullen ze de pineut van deze aflevering zijn. Jacques Vermeire zit overigens zeer goed in zijn rol, en haalt het smoelenwerk en komische niveau van zijn hoogdagen.

De FC De Kampioenen Kerstspecial integreert ook corona hoewel er geen mondmaskers gedragen worden (in de frituur bv.). Zo zwanst Pol bijvoorbeeld dat hij telefoon kreeg van een contactspeurder ‘om onze bubbel een zalig kerstfeest te wensen.’ Let ook op hoe de tafels in een grote cirkel staan in het café zodat de koppels toch op een aanvaardbare afstand van elkaar zitten.

Enige minpunt van deze aflevering is dat er te veel en te zichtbare product placement voor maar liefst twee merken in steekt, een voor saus en een voor een online winkel. Dat stoorde ons enorm, zeker omdat het een aflevering is die op onze - door voornamelijk belastinggeld functionerende -openbare omroep op de buis komt.

Komt het door de recente brand in het huis van Simonneke en Frank in Thuis? Wellicht, maar hoe gecharmeerd geraakten wij bij het zien van al die oude stickers in het café van Pascalleke. Stickers van de Nachtradio, TV Twee, de Droomfabriek, Radio Donna, en andere die aantonen hoe lang deze serie al meegaat. Stickers die warme nostalgische gevoelens van onze jeugd oproepen.

De FC De Kampioenen Kerstspecial ligt ons na aan het hart en we vermoeden dat Vlaanderen deze speciale uitzending met veel liefde in de armen zal sluiten. Een van dé mooiste hoogtepunten die er de afgelopen twintig jaar op tv te zien was, is het wat ons betreft. Zo schoon kan televisie dus zijn. Zo knap gedoseerd met veel respect voor de personages, voor het format en Johny. Wat een prachtig eerbetoon!

