Zou ze gekeken hebben? Die vraag stel ik me nu al enkele dagen. Pommelien. Of ze naar Ghost gekeken heeft vrijdagavond laat op één. Die pottenbakscène. Verder was het me wat de afgelopen week. De #LikeMe-fans waren niet bepaald gelukkig met wat ze lazen op deze site over het eerste deel van de #LikeMe Winterspecial . ‘I guess they don’t #LikeMe’ liet ik me dan ook een paar keer met de knipoog ontvallen. Toch blijf ik – uiteraard – bij mijn standpunt dat ik het eerste deel van de #LikeMe Winterspecial maar niks vond, gesterkt door de algemene consensus op social media dat de aflevering ‘veel te kort’ was. Tweeëntwintig volle minuten duurde het namelijk bijna om de aflevering op te bouwen wat een wel erg lange aanloop is om naar het cruciale plotpunt te komen op het einde van die aflevering: namelijk dat Caro en co verdwaald in het bos zijn, de duisternis is ingevallen en Leon, de hoteleigenaar van Hôtel aux bois geportretteerd werd als een zonderling, een rare snuiter met een donker kantje. Dat die aflevering ook zelfs voor ons minder gekende songs als ‘Het kleine paradijs’ van Dana Winner en ‘December’ van Abel laat horen, helpt uiteraard ook niet. Benieuwd dus of het tweede deel, de ontknoping van de #LikeMe Winterspecial ons toch nog een beetje van mening zou kunnen doen veranderen. Ketnet communiceerde dat het programma om 8 u. uitgezonden zou worden. Hoe de jongerenzenden er in slaagde om er maar liefst 7 minuten te laat aan te beginnen, maakte mijn joekel van een ochtendhumeur er op mijn nuchtere zondagochtendmaag niet bepaald beter op … Op dat vlak blijk ik als Camille te zijn. Een vlinder die zijn tijd nodig heeft om uit zijn cocon te geraken.

Groter kon het contrast tussen de ontknoping van de #LikeMe Winterspecial en het eerste deel ervan alvast niet zijn. Nu kregen we wél bekende nummers te horen. En meteen niet van de minste. Met ‘Toveren’ van Herman Van Veen komt eindelijk een nieuwe generatie jongeren misschien zelfs voor het eerst in contact met een van Nederlands grootste muzikanten, schrijvers en schilders. ‘Toveren’ brengt de cast in winterpyjama’s ‘s ochtends op hun kamers, de jongens en meisjes in het begin gescheiden terwijl ze samen komen op de centrale trap en in de lobby waar ze een choreo neerzetten. Vooral die op de trap voelt erg ongemakkelijk aan. En het arrangement van ‘Toveren’ heeft zijn mooie oorspronkelijke ziel verloren door het té poppy te willen maken.

Ook een nummer van een van de allergrootsten uit Vlaanderen mijn land mocht niet ontbreken: Will Tura. Opvallend is dat er muziek van de ondertussen 80-jarige keizer van het Vlaamse lied in élke #LikeMe-serie zit. In de eerste was dat ‘Hoop doet leven’ dat eind 1993 uitgebracht werd en de 27ste stek als hoogste positie haalde in de charts bij ons. In de tweede serie maakten de #LikeMe-fans dan weer kennis met ‘Mooi,’t leven is mooi’ dat uit 1989 dateert en op 14 stond in de hitparade toen. In de #LikeMe Winterspecial hoorden we Lucas Van den Eynde en de jongeren ‘Als de muren konden praten’, de oudste Will Tura-song die totnogtoe te horen was in de jongerenserie, zingen. Het nummer dateert zelfs van voor mijn tijd: 1977. Het lied gaat over eenzaamheid, leed en pijn. Maar dat er ondanks dat alles ook nog plek is voor liefde en hoop.

Lucas Van den Eynde, die veel meer dan in de eerste aflevering de ontknoping draagt, waardoor hij in zijn eentje ook het niveau van de #LikeMe Winterspecial hoger weet te tillen qua spel, speelt de melodie even met zijn rechterhand aan de piano. Pas later, naar het einde van de aflevering brengt hij het, ook al is zijn stemregister beperkt qua zang, samen met Pommelien (Caro) terwijl de rest van de cast een fraai achtergrondkoor vormt. Daarna vallen Maria en Camille in en horen we iedereen samen zingen op de voorgrond van de geluidsmix. Op die manier sluit de aflevering ijzersterk af. Maar de weg ernaartoe was hobbelig. (lees: het niveau was niet altijd even consistent)

Weet je wat ook vreemd is aan de #LikeMe Winterspecial? Dat is dat het personage Kyona nu ook overduidelijk gedegradeerd is van hoofdcast (in het eerste seizoen) naar bijrol in het tweede door haar complete afwezigheid in deze winterspecial. De fans van #LikeMe zijn daar blijkbaar nooit over gevallen. Het is dan ook zeer subtiel gebeurd. Maria heeft gewoon een plek in de hoofdcast gekregen in haar plaats. Gevolg: in de tweede serie kwam Kyona nauwelijks aan bod om uiteindelijk de liefdesbreuk met Yemi vast te stellen. Nochtans zou haar wat minder toegankelijke personage niet misstaan hebben in deze atypische #LikeMe Winterspecial die thrillerelementen bevatte in het eerste deel en het begin van het tweede. Oh wat hadden we Joey Kwan graag zacht fluisterend als Kyona ‘Ik heb mijn tweelingzus opgegeten in de baarmoeder’ horen zeggen en vertellen dat ze niet veel volume met haar stem kan maken omdat ze kieuwen heeft. Helaas. Het zal voor een andere keer zijn.

Wat we wél te zien kregen was hoe Caro, Vince, Yemi, Maria en Camille gered worden door Leon en vooral Caro (die van hem wegvluchtte) en Camille op hun vooroordelen ten opzichte van de hoteluitbater moeten terugkomen. Leon blijkt Nederlandstalig. ‘Doen alsof je geen Nederlands spreekt om ons af te luisteren is echt freaky’ aldus Camille. Zij staat er dan ook op om meteen naar huis te vertrekken en niet te overnachten in het hotel. Maar het vijftal komt daar op terug, overnacht toch en zal merken dat er onder het stof een tophotel schuilt waar niemand het bestaan van afweet. Het hotel brandde af, Leon heeft daardoor een ferme brandwonde opgelopen in zijn gezicht dat hem voor de rest van zijn leven markeert. Hij knapte terug alles op in de hoop dat de hotelgasten zouden terugkomen want ‘het hotel was alles voor mijn ouders, het was hun leven en dat van mij.’ En aanvankelijk kwamen die ook terug maar wanneer ze hem zagen, zagen ze in hem een freak. ‘Iedereen kijkt, wijst en veroordeelt. Het is zoals een mens in elkaar steekt.’ aldus Leon. En dat vormt meteen de kern van deze prachtige tweede aflevering: mensen kansen geven en fouten inzien. Zo verontschuldigt Caro zich ten opzichte van hem dat ze niet bepaald de beste gasten waren, terwijl hij toegeeft dat ie niet de beste gastheer was. Een mooie (kerst)boodschap geeft #LikeMe haar fans dus mee. En de jongeren? Die helpen het hotel terug op de (social media-)kaart zetten. Zo overbruggen ze ook net als wat er voor het scherm gebeurt bij de kijkers thuis, generaties.

En als je me nu even wil excuseren. ‘De onderkant van deze white middle aged man (hoewel ik me op mijn veertigste nog niet bepaald tot die categorie voel) heeft een opfrisbeurt nodig’. Period.

