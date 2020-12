Recensie Het concertjaaroverzicht 2020

Van musicalartiesten die Stephen Sondheim een gelukkige 90ste verjaardag wensten, over de cast van #LikeMe dat een mini concert bracht op de site van Ketnet, dit voorjaar werden we overspoeld met gratis streams waarbij we artiesten vanuit hun kot – en dus in zekere zin een inkijk in hun privé kregen - of in de studio aan het werk konden zien. Zelden leverde dat – wegens een gebrek aan voldoende beeldwisseling – interessante televisie op. Toch waren er een paar uitschieters dit jaar.

Met stip was de stream van Meerkat Music een van de grappigste dit voorjaar. Daarin zagen we Take That en Robbie Williams vanuit hun kot aan het werk. Het resultaat: een compleet foute boel maar zeer entertainend, met humor én vooral ook de nodige zelfrelativering gebracht. Héérlijk.

Tot een van de grootste en langste streams dit jaar behoort zeker ‘Global Citizen One World’ dat de Wereldgezondheidsorganisatie en de gezondheidswerkers die in de frontlinie werken tegen het coronavirus COVID-19 wou steunen. De stream begon op 18 april om 20 u. Belgische tijd en duurde acht uur. Hoogtepunten waren onder andere Angèle met ‘Balance ton quoi’ op 5:10:05, John Legend en Sam Smith met ‘Stand by me’ op 7:32:49, Billie Eilish met ‘Sunny’ op 7:49:02, Taylor Swift met ‘Soon you'll get better’ op 7:55:02, en Céline Dion, Lang Lang, Lady Gaga, John Legend en Andrea Bocelli met ‘The Prayer’ op 8:00:40. De stream werd meer dan 24 miljoen keer bekeken.

Memorabel was het optreden van Andrea Bocelli op paaszondag 12 april 2020 in de historische Duomo, de kathedraal van Milaan. Het werd tot nog toe meer dan 42 miljoen keer bekeken. De combinatie van nummers als Ave Maria, Domine Deus en Amazing Grace afgewisseld met beelden uit de kathedraal en lege straten als gevolg van de lockdown liet ons niet onberoerd.

En op televisie was het vooral vtm dat het muzikale laken naar zich toetrok in 2020. De zender scoorde met Liefde voor muziek dat de zomerhit van dit jaar opleverde voor Regi feat. Jake Reese en OT met ‘Kom wat dichterbij’, een cover van Gene Thomas. Ook Mama’s Jasje en The Starlings zagen – terecht – een toegenomen naamsbekendheid en populariteit dankzij het programma. Liefde voor muziek is het best verkochte album van 2020. ‘Don’t look back’ van The Starlings haalt in het jaaroverzicht de zesde plaats in de lijst van best verkochte albums en is het hoogst genoteerde Engelstalige album uit Vlaanderen. Mama’s Jasje volgt op 7 met ‘30 Jaar Mama‘s Jasje - De Jaren Van Verstand’ en daarna komt Regi met ‘Vergeet de tijd’ in die lijst. Regi gaat daarbovenop overigens nog met het zilver aan de haal in de lijst van de best verkochte singles. Regi feat. Jake Reese & OT moest met ‘Kom wat dichterbij’ enkel ‘Blinding Lights’ van The Weeknd voor zich laten. Met de schattige K3-cover van ‘Liefdeskapitein’: ‘Yellow submarine’ staat The Starlings in die top 100 op de 61ste stek. Je kan dus absoluut van een ‘Liefde voor muziek’-effect spreken.

Vtm leverde met de finale van The Masked Singer, waarin Vlaanderen de vocale kwaliteiten van Sandra Kim herontdekte, het op een na best bekeken programma van 2020 af. De FC Kampioenen Kerstspecial deed beter en was met maar liefst 2.283.418 Vlaamse kijkers goed voor het best bekeken programma van 2020.

In het najaar bleek het fenomeen van de optredens die artiesten (op social media) in hun kot gaven plots verdwenen. In de plaats daarvan kwamen vooral professionele livestreams vanuit studio’s waar het publiek toegang voor moest betalen. Deze zomer had Tomorrowland al met een digitale editie bewezen dat daar veel interesse voor is.

Namen in de eerste lockdown vooral de grote cultuurhuizen de lead met een degelijk gratis aanbod, dan schitterden ze in het najaar van 2020 in hun afwezigheid, of kozen ze net zoals The National Theatre in Londen voor een betalend model. Een van de uitzonderingen is nog steeds The Shows must Go on op Youtube waar gedurende 48 uur musicals en theatervoorstellingen te zien zijn.

Als Merksemnaar was ik geen klein beetje fier om vast te stellen dat CC Merksem, terecht een van de Antwerpse cultuurcentra dat hoog aangeschreven staat bij artiesten, op 8 december Jean Bosco Safari, Ben Crabbé, David Piedfort, Marc Van Puyenbroeck en Steven Mintjens een ontzettend knap herdenkingsconcert voor John Lennon, die die dag exact 40 jaar geleden vermoord werd, liet brengen. Het behoort met stip tot een van de beste gratis concertstreams die we dit jaar gezien hebben.

In het Liceu, de opera in Barcelona werd in juni voor het eerst opnieuw geconcerteerd. ‘Crisantemi’ van Puccini werd gespeeld. De toeschouwers waren planten. Het beeld, een resultaat van conceptueel kunstenaar Eugenio Ampudia, levert iets surrealistisch op terwijl het feit dat we met z’n allen terug gewerkt hebben aan onze relatie met de natuur (door er massaal naartoe te trekken om er te wandelen of te fietsen) en onze herwonnen levenskwaliteit toch ook als positieve elementen van de coronapandemie beschouwd kunnen worden.

Toen de zalen of festivalterreinen (voor een beperkt aantal toeschouwers) wel toegankelijk waren, bezorgde het ons een exclusief gevoel dat we erbij mochten zijn. Pareltjes van optredens zagen we. Denken we bijvoorbeeld aan Raymond van het Groenewoud in CC Merksem, Helmut Lotti in de Handelsbeurs in Antwerpen, Mama’s Jasje in de Ghelamco Arena, Tom Lanoye met Bloednoot op Jazz Middelheim 1.5, Stef Bos in CC Deurne en Senne Guns in CC Brasschaat.

Afsluiten doen we met een ontzettend ontroerende instrumentale versie van Ramses Shaffy’s ‘We zullen doorgaan’ door Antwerp Symphony Orchestra. Kippenvel kregen we en de tranen stonden meteen in de ogen toen we de lege Koningin Elisabethzaal zagen in combinatie met de prachtige muziek. 2020 is voor Concertnews.be een vreemd jaar. Meer dan zes maanden (3,5 maand lockdown in het voorjaar, een maand augustus waar enkel de bioscopen open waren in de Provincie Antwerpen, gevolgd door een nieuwe sluiting van zalen dit najaar met uitzondering van musea) hebben we verslaggeving vanuit ons kot gebracht. Uiteraard hebben we het gemist om constant onderweg te zijn in die maanden, om buitenlandverslaggeving te doen in Londen bv. Maar we zijn vooral dankbaar, omdat u, onze lezer, ons bleef opzoeken, ook al was u het soms grondig oneens met wat we schreven. Het maakt dat 2020 ons – en we geven toe, het is wat bizar als je weet hoe zwaar de cultuursector nationaal en internationaal afziet - op een na beste jaar is sinds ons ontstaan in 2008.

‘We zullen doorgaan’, hoe moeilijk het soms is. Met die gedachte gaan wij 2021 in. En wij wensen voor u hetzelfde. Moed. Doorzettingsvermogen. Of zoals Martine Tanghe het zei tijdens haar laatste Journaal van zeven uur dit jaar op 30 november: ‘Hou het veilig. Hou vol. Het komt allemaal weer goed.’

