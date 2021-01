Recensie David Guetta ★★★★★

donderdag 31 december 2020Melodia Stage NaozBert Hertogs

Uitkijken was het naar de set van David Guetta, sinds dit najaar mag hij zich opnieuw - terecht overigens - ’s werelds beste dj noemen. Hij bewees deze zomer dan ook dat ie zich opnieuw heeft uitgevonden. En toegegeven, er is er maar 1 die zo ‘Tomorrowland!’ kan uitroepen als hij. ‘We are spending together the last hours of 2020. I hope everybody is ready for 2021. Are you ready?’ sprak hij de kijkers thuis aan op de tonen van ‘Save My Life vs. Sunset (Bird Of Prey)’ van David Guetta en Morten en Lovespeake vs. Fatboy Slim. Aankondigen deed een offscreen stem hem verwijzend naar de vogels die rondfladderen aan de Melodia Stage en er ook nest houden in een boom. Net als tijdens de vorige digitale Tomorrowlandeditie komt vruchtbaarheid en voortplanting ook hier dus naar boven al thema. Vraag is in hoeverre dat nog nodig is als straks de kraamklinieken hun handen vol gaan hebben met al die coronababies.

‘Tomorrowland this is future rave!’ riep Guetta uit, het genre dat ie zelf bedacht en waarmee hij zichzelf heruitvond, toen ie ‘Kill me slow’ door de speakers joeg. Wat deze NYE editie van Tomorrowland zo vele malen sterker maakt dan de zomereditie is niet alleen dat het geluid levensechter is (geroezemoes, interactie tussen digitaal publiek en dj) maar dat de makers ook gekozen hadden om tussenshots, close ups van enkele figuranten die aan het feesten sloegen te integreren. Tomorrowland deed dat om ervoor te zorgen dat er op die manier realistische beelden en geluiden van het publiek te horen en te zien zijn (gejuich, applaus, meezingers), allemaal getimed naargelang de sets van de artiesten, om het geheel nog interactiever te maken. Die keuze loonde. Het kwam de livebeleving absoluut ten goede waardoor je je echt op een feestje voelde en niet op een wat vreemde uithoek in een of andere game-omgeving.

‘Tomorrowland can you feel it? Tonight we are one!’ zei Guetta op ‘Touch’ van Daft Punk feat. Paul Williams. Het publiek hoorden we mee ‘lalala’ zingen en versnellen op ‘teudeudeu’ tijdens Eric Prydz vs. Topic en A7S ‘Opus vs. Breaking Me’ dat net na de mash up kwam van ‘Carte Blanche vs. Live Without Your Love’ door Veracocha vs. Love Generator en Steve Lacy en ‘Children vs. Roses’ van Robert Miles en Tinlicker vs. Saint Jhn. Tijdens de vorige digitale editie van Tomorrowland stelde Tiësto in primeur ‘The Business’ voor dat David Guetta blijkbaar heeft opgepikt en nu met zijn eigen ‘Odyssey’ prima liet blenden.

Toen ‘Get Lucky’ van Pharrell Williams en Nile Rodgers te horen was, werd dat een meezinger van jewelste aan de Melodia Stage. ‘We’re up all night to be lucky’ liet de nummer 1 dj meermaals herhalen om zo de beat te laten aanzwellen wat tot ‘oe oe’ gezang leidde bij de toeschouwers. Zo kwam ie bij een eigen oldie terecht: ‘Sexy Bitch’ dat ie in 2009 op de wereld losliet met Akon. 2009 was het jaar van Guetta’s grote internationale doorbraak.

Op ‘Dreams’ van David Guetta en Morten ft. Lanie Gardner trok de productie alle registers open. Digitale fonteinen. Vuurwerk. Je noemt het en je kreeg het te zien. Een visueel verbluffend spektakel leverde dat op. ‘Tommorland can you feel it?’ schreeuwde de Franse dj het uit terwijl hij een nieuwe, tot op heden onuitgegeven track op de massa losliet die het zich wel liet gevallen. Met zijn duimen en wijsvingers maakte Guetta een hartje toen Sia’s stem op zijn ‘Let’s Love’ te horen was.

We gaan met z’n allen hierdoor heen geraken, met liefde, zei ie waarna hij: ‘Tomorrowland one more time: Can you feel it?’ uitriep. De filmrelease van de nieuwe James Bond-film mag dan wel uitgesteld zijn, Billie Eilish’ titeltrack van deze prent is ondertussen wel al uit sinds februari 2020. ‘No time to die’ haalde dan ook uiteraard Guetta’s set, visueel voorzien van fonteinen en vuurwerk en rood-oranje belichting.

Noodsignalen stuurde hij uit via ‘SOS’ van Avicii en Aloe Blacc. Maar dat was alleszins niet van toepassing voor zijn topset die vervolgens overging in een van dé meezinganthems van de avond: ‘When love takes over’ dat ondertussen 11 jaar oud is. Heerlijk was zijn mash up die volgde waarin ‘Missing’ van Everything but the Girl te horen was. Uit 1995, we waren toen 15, dateert het nummer. De periode dat we voor het eerst uitgingen en naar lokale chirofuiven trokken. Nostalgie!

Via ‘Lady (Hear Me Tonight)’ van Modjo uit 2000 ging het ‘wohoho’-gewijs over in ‘Say my name’ van David Guetta, Bebe Rexha en J Balvin. Het publiek zong het refrein stevig mee en wij deden hetzelfde. Daarna kreeg ie moeiteloos de handen van het publiek op elkaar toen hij de rockkaart trok met zijn mash up waarin we ‘Sweet Child O‘ Mine Without You’ hoorden, door Guns N‘ Roses vs. David Guetta en Usher. ‘Oh, oh, oh’ zong het publiek dat het absoluut naar zijn zin had uit volle borst mee.

Een van de beste zangeressen, een van onze favorieten die we helaas nog nooit live aan het werk hebben gezien, kreeg de eer om Guetta’s set af te ronden: Sia. Guetta werkte recent met de Australische popzangeres samen voor ‘Let’s love’. ‘I know we’ve been through a tough time. Nothing’s gonna take us down.’ klonk het uitermate optimistisch bij Guetta die zijn ijzersterke set afsloot met ‘Titanium’. Zo stuurde hij een krachtige en positieve boodschap voor het nieuwe jaar de wereld in. Iets wat iedereen wel kan gebruiken, veronderstellen we.

David Guetta op Tomorrowland NYE in 1 woord: magistraal. De Franse dj bewees dat ie verdiend die eerste plek in de DJ Mag Top 100 heeft heroverd. Happy New Year!

< Bert Hertogs >