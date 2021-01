Recensie 30 jaar Samson en Gert ★★★★

zaterdag 2 januari 2021

Nee, het was geen 1 aprilgrap. Het oorspronkelijke plan was dat 30 jaar Samson en Gert (toen nog met de ondertitel ‘Er zit meer in een liedje dan je denkt’) ingeblikt zou worden in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs met publiek en het was de bedoeling dat die show uitgezonden zou worden op 23 april. Werden aangekondigd: Regi, Bart Peeters, Niels Destadsbader, Danira Boukhriss, sopraan Astrid Stockman, Cleymans & Van Geel en uiteraard de hoofdpersonages de Burgemeester en Meneer Spaghetti. De coronapandemie gooide de plannen helemaal overhoop. Eén liet het decor van weleer van Samson en Gert waarheidsgetrouw nabouwen voor 30 jaar Samson en Gert en nam de zaak op voorhand in een studio op. Een prima programma leverde dat op dat infotainment (zoals enkele interviews in docustijl met de hoofdcast, een blind date/blinde auditie tussen Rik Verheye, Soe Nsuki en Jacques Vermeire die streden voor de rol van Samson en we Gert zagen kiezen voor Jacques Vermeire waarop die laatste heerlijk schalks antwoordde: ‘En mag ik nu ook aandeelhouder worden in deze tijden?’ na het grote Samson Kwisspel – hebt u ‘m: die taalhumor naar ‘kwispel’? - tussen Gert en zijn zoon, eervol verliezer Viktor waarin Gert een slagroomtaart en een envelop met pikante foto’s van Marlèneke won) koppelde aan een stevige dosis showgehalte, in de living van Samson en Gert met Siska Schoeters als host van dienst die na wat research de enige echte bel teruggevonden had die Joop Mengelmoes/Meneer Chocomousse (Stef Bos) destijds stuk had gemaakt.

‘De schuld van Dany Verbiest’

Bart Peeters en Astrid Stockman waren er nu weliswaar niet bij. Maar dat gaf voor één keer niet. Verhulst die zelf niet op de hoogte was wat hij zou meemaken, vond – terecht - dat het decorteam van de VRT de set ‘wonderbaarlijk goed nagebouwd’ had. Hij gaf ook mee dat hij twintig jaar in een slechte zetel gezeten heeft. Op 26 december 1989 – als we goed kunnen tellen is dat eigenlijk 31 jaar geleden – was Gert Verhulst omroeper bij TV1 (nu één). Dat hij in die kerstvakantie een pratende hond naast hem kreeg, was ‘de schuld van Dany Verbiest’ kregen we te horen tijdens het programma. Hij was andere dingen, kinderprogramma’s aan het ontwikkelen voor de zender en was poppenspeler. Zo ontstond het duo dat tussen tekenfilms door avonturen beleefde. Grote afwezige was Dany Verbiest (75) overigens in 30 jaar Samson en Gert. Hoewel Gert duidelijk en terecht meermaals verwees naar Dany als de geestelijke vader die de meeste scenario’s schreef, kon die er kennelijk niet bij zijn. Gert bleef op de vlakte waarom Verbiest er niet was en diens stoeltje leeg bleef, hij verwees naar de ‘huidige moeilijke tijden’ (corona n.v.d.r.).

Vier uur ‘s nachts

Aan die eerste televisieopname koesterde Verhulst geen al te beste herinneringen, zo zegt ie in Samson en Gert 30 jaar. Hij was blijkbaar na die opnamedag pas om vier uur ’s nachts thuis. De regisseur had niet veel ervaring in dat genre, blijkt nu en het logo van de Kangoeroespaarrekening van de ASLK was bijvoorbeeld nog nat van het schilderen (als je een mooie tekening had gemaakt kon je als prijs destijds een Kangoeroespaarrekening met 500 Belgische frank erop winnen. Voor wie het tijdperk van de Belgische frank nooit gekend heeft, omgerekend is dat € 12,39. n.v.d.r.).

‘Gouden Televisiewet’

Vanaf de eerste dag dat Samson op tv was, kwamen er tekeningen en knutselwerkjes binnen. Postzakken vol. Ook de telefooncentrale van de toenmalige BRT werd platgebeld als de wedstrijdlijnen open gingen. Iets doen met ‘baby’s, bejaarden of beesten’ wordt als risicovol beschouwd op televisie, meldde Siska wanneer ze naar de ‘Gouden Televisiewet’ verwees. Toch passeerden er behoorlijk wat dieren bij Samson en Gert. Koen Crucke zat zo eens nietsvermoedend alleen met een tijger in de studio, en een aap die boven in het licht kroop en niet meer naar beneden kwam op de set.

Een hele generatie geïnspireerd en beïnvloed

Eerste gast bij 30 jaar Samson en Gert was de eerste crush voor vele jongetjes, inclusief mezelf: Evi Hansen. Zij zat in het koor en het ballet bij de allereerste Samson en Gert Kerstshow en rolde zo in het programma als nichtje van de Burgemeester: Sofie. Opmerkelijk is dat het pas recent is dat het Gert Verhulst, Koen Crucke, Walter Baele en Walter De Donder is beginnen dagen wat zij betekend hebben. ‘Dat ging zo snel dat, ik toch niet, nooit heb beseft wat wij hebben betekend. Dat was eigenlijk Torhout-Werchter maar dan voor kinderen. En indoor. Maar dat was het eigenlijk. Gekkenwerk.’ aldus De Donder. Een hele generatie hebben zij geïnspireerd en beïnvloed. Walter Baele: ‘Ik heb nooit van mijn leven gedacht dat we voor zo veel mensen zo veel zouden betekenen. En eigenlijk de eerste keer dat ik me dat realiseerde was drie jaar geleden in het Sportpaleis (tijdens Throwback Thursday in het Sportpladijs n.v.d.r.) waarop hoeveel? 15 à 20.000 mensen en masse al die liedjes meezongen. En dan heb ik gedacht: ‘eh, ik heb in een monument gestaan. Die technieker die daar stond zei ‘weet je dat er meer lawaai is dan vorige week het optreden van Metallica?’ Gert – die tijdens het programma opvallend vaak een Antwerps accent laat sluipen in zijn spreken en zijn ‘sch’ stemhebbend maakt - beaamt: ‘Dat is één keer dat je dat in je leven meemaakt en daarna nooit meer. Onwaarschijnlijk!’

Samson en Gert betekende liefdesbreuk Niels Destadsbader

Niels Destadsbader gaf dan weer mee dat een meisje hem verlaten heeft, Tine heette ze, toen hij dertien was omdat hij Samson en Gert keek. Samen met Miguel Wiels op toetsen achter Gerts bureau bracht hij live een aangepaste versie van ‘Wij zijn bij de brandweer.’ In Niels’ tekst klonk het: ‘Gert mijn hartje brandt weer als ik denk aan zondag negen uur. Bedankt voor alles. Voor elk avontuur.’



Meerwaardezoeker

Wat 30 jaar Samson en Gert zo uitzonderlijk maakt, is dat de (scherm)gezichten van zowel Vier (Gert Verhulst, James Cooke, Julie Vermeire), vtm (Niels Destadsbader, Jonas Van Geel), als VRT (Danira Boukhriss, Nora Gharib) bij elkaar wist te krijgen. Cooke, Gharib, Vermeire en Boukhriss – ‘We hebben nooit zo veel schoon volk in ene keer over de vloer gehad hier’ volgens Gert – brachten een full playbackmedley waarin Jan Vertonghe een boodschap in een fles had voor Gert en Kat Kerkhofs – leuk dat er op één ook aan de meerwaardezoeker gedacht werd – even kwam piepen achter de keukendeur toen er ‘Alleen de domme katten zeggen nee!’ gezongen werd in de Samsonrock. Een van de muzikale verrassingen was de Regiremix van ‘Alles is op’ met videoclip die opgenomen was in een leeg Plopsaland. De remix haalde helaas niet het niveau van ‘De Leemhouse’.

Dominante Gert Verhulst die nors en prikkelbaar kan zijn

Wat ons vooral charmeerde aan 30 jaar Samson en Gert was dat Gert niet louter opgehemeld werd, ook zijn kleinere kantjes werden onthuld. En zo was er ook plaats voor (milde) kritiek. Zo zei Viktor dat zijn vader op tv altijd vrolijk en opgewekt was maar thuis na een lange werkdag wel de norse huisvader en een beetje prikkelbaar kon zijn: ‘hij was kapot altijd’. En Walter De Donder (Meneer de Burgemeester in Samson maar ook Kabouter Plop n.v.d.r.) liet dan weer dit optekenen: ‘Tussen hem en mij zat inderdaad een soort chemie die tot op vandaag zo straf is dat ik mij niet kan voorstellen dat ik ooit nog met iemand anders op een podium ga staan waar dezelfde chemie ontstaat. Ik kan mij dat niet voorstellen. Ik heb Gert nooit tegen mij weten zeggen ‘Dat is goed wat je doet.’ Nooit! Maar je voelde dat aan en dat is genoeg. Dat is genoeg. Hij is dominant van nature, een dominant iemand. Ik bedoel dat niet negatief hé. En als je iets deed, iets probeerde, en dacht ‘hier zit misschien een grap in’ en het sloeg niet aan dan zou die onmiddellijk na de vertoning gezegd hebben: ‘Wat doede gij na.’, ‘Wat doede gij na?’ en dan wist je het ook. (lacht) Dat was wel duidelijk in elk geval. Als je hem goed kent. Vooral als je met hem alleen bent, dan is dat ne zalige kerel. Dan zou dat op dat moment mijn broer mogen zijn.’



Gertje bedankt

Dat de Cleymansen een bijzondere band hebben met Samson en Gert, was voor ons geen groot nieuws. Jan, de pa van Clara en Jelle is namelijk al 30 jaar de orkestleider bij Samson en Gert. Wat we echter nog niet wisten, was dat Clara toen ze drie jaar was een rolletje speelde als Klaartje in de reeks. Jelle en Jonas Van Geel mochten het laatste liedje brengen bij 30 jaar Samson en Gert. Zij kozen voor een aangepaste versie van wat ongetwijfeld een van de mooiste liedjes is van Samson en Gert: Slaapliedje. ‘Gertje bedankt, bedankt voor al die schone jaren. Cirkel is rond. Jij blijft voor ons toch eeuwig en altijd het baasje van die hond.’ klonk het terwijl we erg ontroerd - het kippenvel stond op onze armen - en tegelijkertijd ook gecharmeerd omwille van de humor waren. Want dan begon het ons pas écht te dagen; dat wij samen met honderdduizenden kijkers tijdens 30 jaar Samson en Gert niet alleen afscheid van Vlaanderens bekendste hondenbaasje, maar ook van onze jeugd(idolen) aan het nemen waren.

De setlist:

Gert mijn hartje brandt weer als ik denk aan zondag negen uur. Bedankt voor alles, elk avontuur. (naar: Wij zijn bij de brandweer) – Niels Destadsbader



Samson & Gert-medley - James Cooke, Julie Vermeire, Danira Boukhriss en Nora Gharib

De bel doet het niet

In de disco

In het oerwoud

10 Miljoen

Er zit meer in een liedje dan je denkt

Samen op de moto

Ochtendgymnastiek

S.O.S. (met boodschap in een fles van Jan Vertonghe)

Wij willen voetballen

Het kasteel van koning Samson

Spaghetti

Mooi de wereld is mooi

Oh lalala

Samsonrock



Alles is op – Regiremix

Gertje bedankt, bedankt voor al die schone jaren. Cirkel is rond. Jij blijft voor ons toch eeuwig en altijd het baasje van die hond (naar Slaapliedje) – Cleymans & Van Geel

