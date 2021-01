Recensie Dimitri Vegas and Like Mike ★

vrijdag 1 januari 2021Melodia Stage NaozBert Hertogs

‘2021. Make it a big one. We love you all!’ klinkt het bij Dimitri Vegas and Like Mike op het einde van hun set. Wij wensen het Belgische duo meer inspiratie toe dan in 2020 alvast. Want wat was me dat? Zowel tijdens de digitale versie van Tomorrowland in juli als die met oudejaar slaagde het duo er niet het gemiddelde chiro dj-niveau te overstijgen met een aaneenrijging aan voor de hand liggende classics (Queens We are the champions, We will rock you en Bohemian Rhapsody, Destiny Childs ‘Say My Name’, a-ha’s Take on me, Supertramps The Logical Song, Energy 52’s Café del mar, Bonzai Channel One en Happy Together van The Turtles. En of dat nog niet genoeg was, waren de twee kennelijk ook vergeten dat oudejaar 6 dagen ná Kerstmis is.

Filmisch startte hun set met ‘Somewhere in my memory’ van John Williams. De song komt uit – jawel - Home Alone, een kerstfilm. De twee hadden ook enkele special guests bij: Armin Van Buuren en Brennan Heart om ‘Christmas time’ door de speakers te jagen. Die song botste bij ons op een koude muur. En ook afsluiter ‘All I want for Christmas is you’ dat ze samen met Brennan Heart onder handen genomen hadden, wekte bij ons eerder een verbijsterend ‘WTF!’ op dan aanzien ten opzichte van het duo dat dit jaar – terecht – een plaats moest inleveren in de DJ Mag Top 100 (Dimitri Vegas and Like Mike zakten van 1 naar 2 n.v.d.r.).

Voor ‘Infinity’ haalden ze hun tweede gast erbij: Timmy Trumpet. Die was weliswaar niet fysiek aanwezig voor de green key toen de set opgenomen werd. Sterker nog, we hebben een sterk vermoeden dat de Belgische dj’s gewoon dezelfde – excusez le mot - footage gebruikten van hun set in juli. Want ook toen had Trumpet een brace aan zijn rechtervoet. Wat scrollen door zijn tijdslijn op Facebook leert ons dat ie ondertussen van zijn brace af is. Mocht dat niet het geval zijn geweest, zou ie ondertussen 5 maanden in een brace zitten met zijn rechtervoet en we ons stilaan zorgen moeten maken om de ernst van zijn blessure. Niet dus.

Zo vreemd de set van Dimitri Vegas and Like Mike begon, zo vreemd eindigde die ook. Maar vooral: het duurde veel te lang eer het duo contact maakte met het digitale publiek en in interactie ging. De eerste nummers zagen we hen samen (no kidding!) aan de knoppen draaien, daarbij kruisten elkaars handen ook alsof ze een quatre mains aan het spelen waren op piano. Strange. Very strange.

Nochtans bewees Major Lazer eerder tijdens de oudejaarsavond dat een act die volop met interactie speelt, wel kan werken in een digitale omgeving. Maar daarmee is meteen ook alles gezegd over deze Amerikaanse dj. Verder produceert ie live alleen maar wat opgefokte herrie, als u het ons vraagt. De sets van Armin Van Buuren en Netsky wisten ons overigens ook al helemaal niet te boeien tijdens Tomorrowland NYE. Een zeldzaam hoogtepunt in de set van Netsky was toen ie ‘Blinding Lights’ van The Weeknd halfweg zijn set speelde. Bij Van Buuren was zo’n climax compleet afwezig.

Bij Dimitri Vegas and Like Mike pakte hun ‘Crowd Control’ (net als ‘The Hum’) digitaal nog steeds niet goed uit. Op de een of andere manier slagen de grafici van Tomorrowland er niet in om wat er zich dan in het echt afspeelt te vertalen naar bits en bytes waardoor je naar een vreemd samenspel kijkt tussen twee dj’s, broers die het publiek aanporren om van links naar rechts te gaan of zelfs naar voor, bij wijze van variant. Maar de lichtjes van het digitaal publiek staan zo goed als stil de ganse tijd. En de live beelden van de figuranten die in hun bubbels dansen, bezorgen je nooit een massagevoel.

Met Scooter blikten de twee ‘We Love Hardcore’ in. We schreven het in juli al, en we blijven erbij: in de verste verte haalt dit niet het niveau van Kernkraft 400 waar het té opvallend naar verwijst en wil aan tippen.

Hoogtepunt van de set was ongetwijfeld het aftellen naar nieuwjaar op de tonen van ‘Mammoth‘ visueel ondersteund door massa’s vuurwerk en een laaiend enthousiast publiek dat de ‘hey ho’ uitriep. Qua gezondheidsvoorlichting verdient Dimitri Vegas and Like Mike’s set dan weer wel goede punten van ons. Klonk ‘Clap your hands‘ in juli ‘Everybody wash your hands’ dan was dat nu ‘Everybody wear your mask’. Ook in 2021 blijven dat de gouden regels om te volgen.

< Bert Hertogs >