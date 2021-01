Recensie Holidate ★★

woensdag 6 januari 2021NetflixBert Hertogs

Op zich heeft de romantische komedie Holidate van John Whitesell best wel een leuke propositie. Twee mensen komen elkaar tegen in dezelfde winkel om er hun kerstcadeau terug te doen. Maar ze hebben geen bonnetje dus doet de medewerkster van de dienst na verkoop lekker moeilijk. Het is zo dat Sloane (overtuigend innemend en bad ass tegelijkertijd neergezet door Emma Roberts) en Jackson (Luke Bracey) elkaar voor het eerst ontmoeten. Ze hebben er allebei genoeg van om nog snel voor de feestdagen een date te regelen, vaak omdat de sociale druk gewoon te groot is om dan nog single te zijn, en kiezen – hoewel zij het aanbod eerst weigert - ervoor om uiteindelijk elkaar date te zijn, enkel om samen de feestdagen door te brengen. Maar van het een komt het ander – zo voorspelbaar is deze romantische komedie dus helaas ook – en de Holidate afspraakjes worden ‘complicated’ wanneer beiden echte gevoelens voor elkaar beginnen krijgen.

Toegegeven, die ‘Fucking holidays!’ die Emma Roberts uitspreekt, kan tellen als eerste zin van Holidate. Dat doet ze dan nog eens ook op de tonen van Jingle bells. Onze aandacht had de film dus al meteen, want als single denken wij er al jaren hetzelfde over. Met dat verschil dat in ons geval wij de fase van de sociale druk al lang voorbij zijn. Nooit iets van aangetrokken overigens en we raden iedereen warm aan om hetzelfde te doen.

Valt dat even mee die lockdown voor heel wat singles wellicht om niet alweer geconfronteerd te moeten worden met familieleden die je het hemd van het lijf vragen rond je relationele status. Alsof single zijn, en bewust kiezen om als alleenstaande door het leven te gaan, een of andere ziekte is. Wel kijk, dan zijn er als we de statistieken mogen geloven in ons land best wel heel wat mensen er niet al te best aan toe. Not! Holidate mist dus wat zijn momentum omdat er in de huidige semi-lockdowntijden door de coronapandemie in kleinschaligere bubbels gevierd werd. En je net die sociale druk minder voelt.

Herkenbaar is dan ook het leven dat Sloane leidt. Haar baas is niet bezorgd om wat ze draagt wanneer ze thuis werkt, wel of ze haar quota’s haalt. Tijdens familiefeestjes wordt ze als single steeds aan de kindertafel gezet. Hip hoi! Wat het haar vooral moeilijk maakt is dat ze nog het enige kind is van haar moeder Elaine (Frances Fisher) dat nog niet van straat is. Sloanes jongere broer York (Jake Manley) heeft haar namelijk in snelheid genomen door met Kerstmis Liz (Cynthy Wu) ten huwelijk te vragen. Sloane beleeft Valentijn op een totaal andere manier dan Liz. Ze trakteert zichzelf op heel veel snoep en ze vindt het ook de perfecte dag om porno te kijken. ‘You can‘t watch porn on Valentine‘s Day!’ vindt Liz die wel met haar pa op haar huwelijk de dans opent op de tonen van Boyz II Mens ‘I’ll make love to you’ (‘weten ze wel waarover die song gaat?’). Elaine probeert haar dochter Sloane, die de ontrouw van een ex-vriendje nog niet helemaal verwerkt heeft en daarbovenop nog eens last heeft van bindingsangst ook, telkens te koppelen met iemand die haar dochter totaal niet ziet zitten. Ze wil ook dat haar dochter verandert: ‘Niemand wil een roker die liegt.’ zegt ze waarop haar dochter prompt ‘Niemand wil een bitchy schoonmoeder’ antwoordt.

Vandaar dat ze zelf op de proppen komt om eens een Holidate uit te proberen zoals haar tante Susan (Kristin Chenoweth) altijd doet. Susan heeft echter altijd een andere Holidate. Ze houdt van verandering.

Voordeel van Holidates is dat ze geen druk op je schouders leggen, ze creëren geen verwachtingen. Maar je hebt wel gezelschap. Vooral tussen Kerst en Valentijn, de grootste feestdagen, kan dat handig zijn. Maar ook tijdens de kleintjes zoals St. Patrick’s Day, moederdag, 4 juli, Thanksgiving, Halloween …

Het grootste probleem dat we met Holidate hebben, is het seksisme van mannen naar vrouwen toe en omgekeerd dat er zwaar over gaat: ‘By the way, your tits look exceptional in that dress.’ en ‘Oh, love the way it hugs your ass, too.’ waarna we tante Susan onder andere horen stellen: ‘Men live for the orgasm. If they‘re not fucking, they‘re dreamin‘ about fucking or blowing stuff up. Next best thing to fucking.’

Of dat nog niet genoeg is, gaat de film de gore toer op wanneer er een stukje van Jacksons ‘fuck you’-vinger afgerukt wordt door vuurwerk en Sloane een verkeerd medicijn tijdens een feestje heeft geslikt, namelijk laxerende pillen en geholpen moet worden door Jackson om haar strak korset uit te doen: ‘Don’t let me be the girl who shits her pants.’ Op dat moment is Jackson nochtans goed bezig de derde regel van Holidates toe te passen: je laat je Holidate nooit alleen achter. Ook Sloane zal hem overigens eens uit de penarie moeten helpen.

Waar we dan weer wel heerlijk mee konden lachen was de visuele grap naar de finale van Dirty Dancing op de tonen van ‘The time of your life’ dat eindigt met Sloanes quote: ‘Nobody drops Baby on her head!’ En ook die woordspelingen wanneer Jackson in het ziekenhuis ligt te wachten tot zijn vinger er weer aangenaaid wordt, vonden we heerlijk: ‘I can’t put my finger on it’, ‘You really wrapped her around your finger’ en ‘Fingers crossed’ zijn er maar enkele.

Maar Holidate is niet de ganse tijd spitsvondig en scherp genoeg, en het niveau zakt een paar keer wel erg diep, waardoor dit vooral een gemiste kans is. Deze film had het potentieel om het genre een goede beurt te geven. Maar die kwam er niet. Het is een beetje zoals ontwaken als vrouw na St. Patrick’s Day in een mannenonderbroek terwijl er niets gebeurd is die nacht.

< Bert Hertogs >