Recensie Die Tote Stadt ★★★1/2

maandag 25 januari 2021VRT NUBert Hertogs

De eerste en enige volledige scenische operavoorstelling die vorig jaar te zien was in onze hoofdstad na de eerste lockdown was Die tote Stadt van Erich Wolfgang Korngold. De Munt mocht de voorstelling welgeteld twee keer brengen voor de cultuurhuizen in ons land opnieuw de deuren moesten sluiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Die tote Stadt is Paul (Roberto Sacca) recent weduwnaar geworden. Tijdens zijn rouwproces – de state of mind-opera duurt ongeveer twee uur – raakt ie verstrikt in z’n eigen hallucinaties en obsessie. Boris Kudlicka versterkt het isolement, het vervreemd zijn van de buitenwereld, door Paul in een plexiglazen kot te zetten dat aan de randen fel wit belicht is wat een klinisch sfeertje oproept en ook, zeker in het begin van de voorstelling in combinatie met de opstelling van het orkest achteraan het podium, een wat bevreemdend, ja zelfs semiscenisch gevoel bezorgt aan de toeschouwer. Verder baadt Paul in het verdriet en melancholie.

Wie wil horen hoe twee operazangers (Roberto Sacca en Dietrich Henschel) met een mondmasker op klinken wanneer ze even aan de rand van het podium op de parterre zingen, komt dat ook te weten in deze stream. Daarbij blijkt Saccà behoorlijk wat last te hebben om tijdens het zingen het mondmasker op de neus te houden. We zien immers zijn mondmasker steeds afzakken en zo staan wij kennelijk niet alleen. Zelf hebben we afgelopen zomer dergelijke lastigheden meermaals meegemaakt tijdens het interviewen bijvoorbeeld.

Net als in Les contes d’Hoffmann in een regie van Krzysztof Warlikowski vorig seizoen in de Munt, voert ook Mariusz Trelinski in Die tote Stadt een Joker op. Laat ons toe dat een iets te voor de hand liggende keuze te vinden die stilaan bij het cliché begint aan te schurken terwijl de hype rond die grandioze film ondertussen toch ook wel volledig gaan liggen is (de film is ondertussen beschikbaar aan mid price).

Deze stream kan uiteraard de live beleving niet volledig evenaren die zo veel operaliefhebbers waaronder ook ondergetekende hebben moeten missen omdat Die tote Stadt slechts twee keer mocht opgevoerd worden (en dat nog wel voor een sterk gereduceerd aantal toeschouwers) en acht keer geannuleerd moest worden, wat opgelegd werd door de federale overheid. Maar de registratie op VRT NU die tot 22 februari 2021 nog gratis beschikbaar is, kan dat gemis toch ook wel een beetje compenseren.

< Bert Hertogs >