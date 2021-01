Recensie Het Gala van de Gouden K’s 2020 ★★★

zaterdag 30 januari 2021KetnetBert Hertogs

Er zijn nog zekerheden met live awardshows, ook als die op kinderzender Ketnet uitgezonden worden. Een ‘even geduld’ pancarte voor de show begint bijvoorbeeld, dat ze over tijd gaan met zo’n show die altijd veel te lang duurt, een show waar cameramannen en -vrouwen en productiemedewerkers zich proberen verstoppen om uit beeld te gaan of gewoon tevergeefs proberen weg te rennen (altijd grappig om te zien overigens), beeldwissels die nogal shocking zijn, te grote afstanden die te overbruggen zijn tussen green room en de plek om de award af te halen zodat het muziekje dat de winnaar begeleidt al op is terwijl de persoon in kwestie nog maar halfweg het traject is, op een decolleté na is verdieping zelden aan de orde, en verder zijn er die speeches die nergens op slaan. Uitzondering op dat laatste was weliswaar die van Regi. Hij won met ‘Kom Wat Dichterbij’ de award voor de song van het jaar, bedankte zijn gezin en zei dat ie een drukke periode achter de rug had. Wie de websites van de gespecialiseerde pers er dit weekend op nageslagen heeft, weet dat hij en Elke uit elkaar gaan. Bijzonder dus dat ie op zo’n show nog het woord ‘gezin’ in de mond neemt. We vermoeden overigens dat het een statement was hoor toen we hem op een keytar zijn hits ‘Vergeet de tijd’, ‘Vechter’ en ‘Kom wat dichterbij’ zagen begeleiden. Alle witte toetsen van die keytar zagen zwart …

(lees steeds verder onder de foto's) (c) VRT - Jokko

Nog zoiets dat eigen is aan awardshows is dat ze verre van spannend zijn en zelden verrassingen opleveren. Uiteraard kozen de 30.000 stemmende Ketnetters voor #LikeMe en ging dat programma aan de haal met de meeste prijzen. Ketnetactrice van het jaar werd Pommelien Thijs die als een van de enigen in de green room nog over iet of wat spontane naturel beschikt. We love you Pommelien!

Camille Dhont haalde twee van de drie nominaties binnen: die van grave griet en beste outfit, die laatste award daar konden de Ketnetters live voor stemmen. De actrice/zangeres was behoorlijk over the top gekleed met een setje dat uit Lady Gaga’s garderobe had kunnen komen. Camille blijkt zich dus een Vlaams Lady Gaga-imago te willen aanmeten. Benieuwd waar dat moet eindigen. Tranen kregen we alvast van haar te zien toen ze de award van grave griet kwam afhalen en stamelde dat ze dit niet verwacht had.

De rest van de hoofdcast van #LikeMe mocht – kwestie van iedereen even veel exposure te geven, zelfs daarover is minutieus nagedacht - in duo de andere prijzen gaan afhalen: beste Ketnetserie en artiest van het jaar, ze waren allebei voor #LikeMe. En toegegeven, als je achteraf bekeek hoe zwak Studio 100 met Campus 12 en de cast van de Knock-out musical voor de dag kwam, was deze award niet meer dan verdiend. ‘Liefde is overal’ zongen ze vanuit een hal terwijl er nergens een sci-fi element in de song of de outfits stak. Erger nog: hoewel alle nummers die tussendoor te horen waren vooraf opgenomen waren, kwamen er jongeren in beeld die helemaal niet aan het zingen waren, of bleken later enkelen gewoon waanzinnig slecht te playbacken. Dat Campus 12 en Ketnetmusical nog altijd niet (vroegtijdig) afgevoerd zijn, gaat er dan ook niet bij ons in.

Niels Destadsbader die voor het eerst met lege handen naar huis ging en zich naast Laura Tesoro – dat was helemaal geen verrassing, ook Laura weet dat haar zangcarrière maar niet van de grond komt en lijkt nu ook nog gepasseerd te worden door een nieuwe generatie - als een van de grote verliezers mag noemen, koos om op de VRT-toren ‘Nooit alleen’ in te blikken met zijn band. Slimme zet, want de toren beeldt een ruimteschip uit. Af en toe kwam er ook een getekend exemplaar voorbij in beeld.

Maar het best van al vonden we de keuze van #LikeMe om in en aan het Havenhuis in Antwerpen ‘Soldiers of love’ in een nieuw jasje te steken met een heerlijke beat én af en toe een X filesachtig effectje erin. Daarnaast had het gezelschap in zilvertinten een opvallende look die het Vlaamse kleuterniveau oversteeg en duidelijk een internationaler appeal had. Well done.

Ook voor de Smos van het Jaar kon live gestemd worden. Michiel kreeg het vieze goedje op het einde van de show over zich en wist dus zo twee awards binnen te halen. Samen met Céline had ie daarvoor ook al de YouTube-hit van het jaar beet. TikTok-ster van het jaar werd Jonatan Medart, TV-ster van het jaar was Andy Peelman die deed alsof ie verrast was, terwijl zijn bordje al te zien was bij ‘Artiest van het jaar’. De productie had kennelijk de verkeerde ballon meegegeven, wat we ook best grappig vonden. Gelukkig werd er geen verliezer tot winnaar uitgeroepen zoals al eens eerder gebeurde bij een liveshow (Radio 2 Zomerhit n.v.d.r.), dat zou pas gênant geweest zijn. The Masked Singer werd zoals verwacht familieprogramma van het jaar en Heldentoeren Ketnetprogramma van het jaar.

Een beetje gênant was het applaus en de staande ovatie die Carmen uit FC De Kampioenen maar liet rekken voor haar sjoeke: ‘Ik mis mijne Xavier heel hard’. ‘Mijn sjoeke is hier aanwezig als de grootste ster’ zei ze verwijzend naar de live show die zich ergens in de ruimte afspeelde op een soort digitaal Regenboogeiland van Liegebeest 2.0 omdat ‘we veel ruimte nodig hebben’ aldus Sander Gillis. Benieuwd dus of het Sportpaleis straks nog ruim genoeg zal zijn om deze show te ontvangen …

Hoewel hij met zijn achtentwintig lentes stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt als Ketnetwrapper bleek ie zeker in het begin van de avond het meest van al ad rem te zijn en heel wat taalhumor uit zijn mouw te weten schudden: ‘Ik heb nog veel meer in mijn mars’ en ‘Sorry, ik was even van mijn melkweg’ waren gewoon hilarisch. Sander verving ook Conner Rousseau om Ella Leyers bij te staan want ‘Conner kon er niet bij zijn’ (omdat ie in quarantaine zit na het oplopen van corona n.v.d.r.)

Van de aankondigers vonden we Mathias Coppens’ poging om hip te zijn door tsjik tsjak vollenbak jongerentaal af te vuren dan weer zeer grappig. Maar het tofst vonden we de videocall tussen Marc Van Ranst en Olly Wannabe. Die laatste jammerde dat ie niet genomineerd was voor beste Ketnetprogramma en pitchte bij de viroloog of hij zin had om mee te doen in #LikePandemie. De twee golden boys van de televisie, dat zou sowieso een succes opleveren vond Olly die in quarantaine zat omdat ie recent naar Ollywood was geweest, en dat bevindt zich in de rode zone.

(c) VRT - Jokko

Hoogtepunt van de show op vestimentair vlak vonden we Sarah Mouhamou in haar prachtige witte kleedje met zilveren laarsjes. We hebben altijd al een zwak gehad voor jonge moeders. Maar mijn god, wat zag ze er goed uit en haar benen behoorden met stip tot het mooiste paar dat er te zien was tijdens het Gala van de Gouden K’s 2020. Tot Olivia Trappeniers tevoorschijn kwam op het podium. Olivia speelt gewoon iedereen naar huis qua looks en uitstraling. Period. Al droomden we – toegegeven - nietig stukje gewone mens dat we zijn in vergelijking met zo veel meer betekenende sterren – ook wel even stiekem weg en verlangden we heel even om op een mooie dag een mini glittertje te kunnen zijn uit de glitterbodyspray die Sarah op haar borst gespoten had. Gloria Monserez zorgde qua taalgebruik dan weer voor het dieptepunt van de show: ‘saas’ in plaats van ‘saus’ hoorden we. Hallo, is er nog een taaladviseur bij de VRT?

(c) VRT - Jokko

Eerder deze dag hadden we een test gedaan op een website van een populaire krant om te checken of we nog wel mee waren met jongerencultuur. We haalden een onderscheiding zonder te spieken. Toch overviel ons iets onbehaaglijks tijdens de show, wat we absoluut vreemd vonden. Hoe de mannen zo stevig over styling bezig waren en hun looks om maar iets te zeggen, terwijl zowat alle moeders die met hun kroost aan het kijken waren wellicht met een uitgroei zitten van hier tot aan de maan en terug en ook ons kapsel stilaan op dat van Selah Sue begint te lijken en we ons nu de bedenking maken hoeveel maandhuur we zouden vragen als er deze lente een vogel nest in wil maken.

Of wat te denken van de BTS van bij ons-versie van ‘Dynamite’? Dat was niet alleen mega fout, het was nog eens übergay ook. Ook dat was vooraf opgenomen en de combinatie visuals, dansende mannen en/of bipolairen, zorgde soms ervoor dat je dacht dat ze samen mooi synchroon naar links aan het glijden waren. Maar dat was niet. Ze stonden stil, het was de camerabeweging in combinatie met bewegende visuals die het een onnatuurlijke, er ja zelfs een wat zeeziekmakende beeldvoering van maakte.

Allemaal goed en wel die Extended Reality die Ketnet in wereldprimeur wou tonen dus. Maar links en rechts mag er nog wat verfijnd worden.

< Bert Hertogs >

De winnaars van het Gala van de Gouden K’s 2020:

Song van het jaar

Kom Wat Dichterbij – Regi ft. Jake Reese & OT

Ketnet-serie van het jaar

#LikeMe

Ketnet-programma van het jaar

Heldentoeren

Artiest van het jaar

#LikeMe

TikTok-ster van het jaar

Jonatan Medart

YouTube-hit van het jaar

Céline en Michiel

Ketnet-acteur of -actrice van het jaar

Pommelien Thijs (Caro in #LikeMe)

Grave gast of griet van het jaar

Camille Dhont

TV-ster van het jaar

Andy Peelman

Famillieprogramma van het jaar

The Masked Singer

Outfit van het jaar

Camille Dhont

Smos van het Jaar

Michiel