Recensie Beau Séjour seizoen 2 ★★★★1/2

zondag 31 januari 2021VRT NUBert Hertogs

Precies 4 jaar na het eerste seizoen van Beau Séjour dat met een immer uitmuntend acterende Lynn Van Royen in de hoofdrol ook internationaal hoge toppen scheerde, is de reeks die draait rond het mysterie waarom iemand om het leven kwam, terug. De spannende fictiereeks komt er voor één overigens geen moment te vroeg na voor VRT zondagavondnormen eerder zwakke reeksen als GR5 en Black-Out waar enkel Violet Braeckmans spel ons wat kon bekoren. Dat Beau Séjour qua reeks van een totaal ander niveau is, bewijst alvast het knappe werk dat Director of Photography Anton Mertens en monteur Bert Jacobs in de eerste aflevering gestoken hebben. Ook de begingeneriek van Isaac Gozin, begeleid door muziek van Het Zesde Metaal is van een compleet andere orde in vergelijking met andere recente series. Deze keer is het plaats delict van Beau Séjour geen hotel, maar de zeilboot van Maurice Teirlinck (Gene Bervoets in de rol van zijn leven) die op naam staat van zijn moeder Micheline. Op de boot werd naast slaapmiddelen en alcohol 30.000 euro cash gevonden.

(lees steeds verder onder de foto's)



(c) De Mensen

In de internationaal ogende openingsbeelden zien we een reddingsoperatie op woeste zee waar de Beau Séjour op drift geslagen is en er tonnen water op korte tijd naar beneden komen. Maurice wordt plots wakker terwijl het water op zijn gezicht valt en het verderop bliksemt. Hij zwaait naar de reddingshelikopter maar die ziet ‘m niet omdat hij dood is. Maurice hangt dood aan de mast van de zeilboot (hier is overduidelijk gebruik gemaakt van een pop n.v.d.r.). De helikopter moet terug omdat er te veel wind staat, Maurice valt overboord wat hem naast de schaafwonden die het touw veroorzaakte van de galg ook een hoofdwond oplevert. Niet veel later spoelt hij aan in Zeebrugge. Geen hond(en)baasje, paard, ruiter of huurster van een garage die hem kan zien of horen. In zijn garagebox vindt hij een familiefoto in een kader waarvan het glas gebroken is. Dat geeft meteen visueel mee aan de kijker dat er wat familierelaties stuk zijn. Die familiefoto hebben verschillende personages in een bruine envelop ’s ochtends ontvangen met daarop de tekst: ‘Dit keer vertrek ik voorgoed. Sorry voor alles wat er gebeurd is. Maurice.’

(lees steeds verder onder de foto's)



(c) De Mensen

Hij gaat op bezoek bij zijn moeder Micheline (Hilde Uitterlinden) die zeemeeuwen neerhaalt: ‘En de volgende die nog op mijn terras schijt, die hang ik op aan de visdraad!’ zegt ze. Een van de sterkste scènes is met stip die van Bervoets die naast Uitterlinden komt zitten op een bankje in de duinen en haar zegt: ‘Moeder, ik ben niet dood hé. Ik ben hier. Zie ik er dood uit?’ Maar zij kan hem niet zien of horen. Het is een aangrijpende scène, omdat hier alles perfect samenvalt: het neusje van de zalm qua acteren, in combinatie met straffe montage, cinematografie en de exquise soundtrack die Jeroen Swinnen voorzag – hier met violen – die er een intiem, breekbaar en verdrietig moment van maken. ‘Als ik me van kant had willen maken had ik dat veel eerder gedaan. Iemand heeft me dit aangedaan. Ik ga uitzoeken wie’ klinkt het bij Maurice.



(c) De Mensen

Speelde het eerste seizoen van Beau Séjour zich nog af in het grauwe, donkere van de winter dan kiezen regisseurs Kaat Beels en Nathalie Basteyns naast een compleet andere cast nu voor de zomer. Maar het donkere kantje blijft weliswaar wél behouden in de personages die scenaristen Sanne Nuyens en Roel Mondelaers schiepen. Jasper (Lennard Corne), de kleinzoon van Maurice kan zijn opa wel zien, maar blijkt op het einde van de eerste aflevering ook dood waardoor er twee overlijdens dus onderzocht moeten worden. Yasmine Amani (Charlie Chan Dagelet) en Alice Teirlinck (Lize Feryn) hebben er een stormachtig nachtje op zitten met medicatie en alcohol en sloten Jasper, de zoon van Alices zus Britt (Greet Verstraete) op in de slaapkamer. De jongen van 7 ontsnapte via het raam. De twee zullen echter liegen tegen politieagent Vinnie of de deur op slot was. Ja dus, anders zou Jasper niet via het raam weggeslopen zijn.



(c) De Mensen

Na het bekijken van aflevering 1 van het tweede seizoen van Beau Séjour is zowat iedereen verdacht. Esther (Emilie De Roo) liet zeven jaar geleden horen op een familiefeestje dat ze bij de marine aan een opleiding tot Officier wou beginnen. Maurice vond dat geen goed idee. ‘Moet dat per se bij de marine?’ vraagt hij terwijl hij wat neerbuigend over Esthers capaciteiten doet wanneer hij aan Erik Greeve (Kasper Vandenberghe), Britts man, bevestiging vraagt dat het een zware opleiding is. Britt zegt dan weer ‘klootzak’ wanneer ze het lichaam van haar vader moet gaan identificeren en haar zoon Jasper vertrouwt zijn opa toe dat zijn moeder heel lelijke dingen over hem zegt. Erik is kort na Jaspers geboorte gestorven, op 2 november 2013 toen ie tijdens een oefening van de laatstejaars overboord geslagen is tijdens een bruusk manoeuvre. De zwarte doos van het schip verdween. ‘Black boxen verdwijnen niet omdat er maar één iemand de sleutel heeft’, stelt Vinnie Scheepers (Titus De Voogdt) 7 jaar eerder tijdens een verhoor van Maurice. Nu houdt Vinnie er een relatie op na met de psychiater Nicholas Moens (Louis Talpe). Vinnie, die niet gelooft dat Maurice zelfmoord heeft gepleegd - ‘Het is echt niets voor hem om zoiets te doen.’ - kan de dode Maurice zien en met hem spreken.



(c) De Mensen

7 jaar geleden werd Maurice bij verstek veroordeeld. ‘Na zeven jaar pas terugkomen. En dan zelfmoord plegen. Dat is toch …’ 7 jaar heeft Maurice nergens zijn paspoort moeten bovenhalen hoewel hij geseind stond. Maar zijn boot niet omdat die op naam stond van zijn moeder. ‘Er zijn manieren om de Schengengrenzen te passeren zonder uwe pas te tonen’ antwoordt zijn ex-collega Mira Declerck (Janne Desmet) op zijn vragen. Samen met hem werkte ze bij de federale maar nu is ze bij de scheepvaartpolitie aan de slag. Vinnie vraagt haar de slijtsporen te controleren en zal haar verderop in het seizoen proberen te overtuigen mee te doen aan zijn eigen onderzoek. Het officiële onderzoek zal immers al snel geklasseerd worden.



(c) De Mensen

Bea (Katelijne Verbeke), de ex van Maurice stelt dan weer dat het misschien beter zo is nu Maurice dood is terwijl haar nieuwe vriend Tille (Jack Wouterse) met een ‘fuck’ reageert wanneer hij te weten komt dat haar ex gestorven is. Ook hij heeft er net als Yasmine en Alice kennelijk een zware nacht op zitten en heeft nood aan een aspirine ’s ochtends: ‘Sorry, ik weet niet wat me bezielde’ klinkt het. Deze lieve, zachtaardige gepensioneerde schooldirecteur houdt er al 20 jaar een alcoholvrij bestaan op na, maar is plots terug beginnen drinken …

< Bert Hertogs >