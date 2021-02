Recensie Malcolm & Marie ★★★★★

donderdag 4 februari 2021NetflixBert Hertogs

Wauw! Wauw! Wauw! Wat een onwaarschijnlijk straffe acteerprestatie zetten Zendaya (Marie) en John David Washington (Malcolm) neer in de zwart-witfilm Malcolm & Marie van Sam Levinson. Het is het soort prent waar je gewoon je duimen en vingers van likt als je houdt van ijzersterke dialogen, en film herleid tot de essentie. Alles speelt zich af in slechts 1 huis. Malcolm en Marie komen thuis van een filmpremière. Zij kookt voor hem nog even macaroni met kaas. Hij is wat aangeschoten op de avond van zijn leven. Al snel zal blijken dat ze boos is. De film waar hij en zij de ganse avond lovende woorden voor kregen, is namelijk gebaseerd op Maries verhaal, die verslaafd is geweest. Zij is dan ook – terecht – not amused dat hij zowat iedereen in zijn dankwoord vermeld heeft behalve haar. Wat volgt zijn dialogen om van te smullen die qua scherpte lekker aanschurken bij wat toneelteksten als Who’s afraid of Virginia Woolf te bieden hebben. Eigenlijk zit je een uur en drie kwartier te kijken naar een film die perfect een theatervoorstelling zou kunnen zijn van Simon Stone (Ibsen Huis) of nog dichter bij huis onze eigen Belgische topregisseur Ivo Van Hove of compagnie De Koe. Malcolm & Marie, dat wat ons betreft Oscarwaardig is, laat onder andere ‘Down and Out in New York City’ van James Brown, ‘In a Sentimental Mood’ door John Coltrane en Duke Ellington en ‘I Forgot To Be Your Lover’ van William Bell horen in de exquise soundtrack.

Foto: Dominic Miller/Netflix © 2021

Twee acteurs die de pannen van het dak spelen, een geweldige setting, een puike cinematografie (hier van de hand van Marcell Rev met onder andere prachtige scènes waar de sigaretten(rook) in zwart-wit bewijst esthetisch erg mooi te zijn, en Rev Zendaya prachtig in beeld brengt o.a. wanneer Marie in bad zit en een lachje toont wanneer Malcolm zegt: ‘Ik heb een paar gebroken mensen gedatet. Maar niemand wilde zo vernederd worden als jij. En eerlijk gezegd moet je daar niet trots op zijn. Dus hou op met lachen want je lijkt wel een clown.’ […] ‘Wil je weten welk deel van Imani op jou gebaseerd is? Het einde. Het deel dat het zo een tragedie maakt. Waar ze zichzelf zo haat door alle schuld en schaamte. Dat ze het goede niet binnenlaat. Dat ze niet kan begrijpen dat er iemand is die gewoon van haar houdt hoewel ze niet van zichzelf houdt. Dat ben jij. ’ waarop Zendaya van een lachje overgaat in een bibberende lip en tranerige ogen.) en straffe muzikale intermezzo’s maken de kern uit van deze zeer sterke prent. Personages gebruiken muziek om iets aan de ander te zeggen. Wanneer Marie op haar smartphone ‘Get Rid of Him’ door Dionne Warwick laat horen terwijl ze met Malcolm op het terras van hun woonst zit, is dat een joekel van een statement wanneer ze niets zeggen tegen elkaar. Een rollercoaster van emoties (verleiden, verdrietig zijn, lachen, kwaad zijn tot ronduit gevaarlijk een keukenmes bovenhalen en daarmee tegen een tegel tikken …) passeert de revue tijdens deze film die zich samenvat in het uit 1998 daterende ‘Liberation’ van Outkast: ‘There‘s a fine line between love and hate you see. Came way too late but baby I‘m on it’ dat we te horen krijgen tijdens de aftiteling.

Niet alleen mogen de twee acteurs alles uit de kast halen, een rijk palet aan emoties spelen in Malcolm & Marie waar zijn sarcasme en haar doodnuchtere afstandelijkheid vuurwerk opleveren. De prent gaat ook over identiteit, over wit en zwa … euh person of color, over man en vrouw, over recensenten en artiesten, over de grote tegenstellingen dus met andere woorden. Maar ook over het medium film zelf. ‘Mijn probleem met haar nog voor ze deze achterlijke domme recensie schreef, is hetzelfde nadat ik deze debiele recensie heb gelezen. Ze kijkt niet naar de film. De ideeën erin, de emoties van het vak. Film hoeft geen boodschap te hebben. Hij moet een hart en elektriciteit hebben.’ aldus Malcolm, hier geportretteerd als een schakel van een groot Hollywoodkoppel. Je hoeft er weinig bij voor te stellen dat het imago dat de twee zich aanmeten buitenshuis als koppel in schril contrast staat met hoe ze in werkelijkheid zijn.

John David Washington mag heerlijk bevlogen starten en al over een recensie van een witte journaliste van de LA Times klagen nog voor die gepubliceerd is. Wanneer de review uiteindelijk verschijnt, kan Marie niet geloven dat er niemand is (een persverantwoordelijke bijvoorbeeld n.v.d.r.) die die dingen naar hem mailt. Héérlijk is het dan om Malcolm te zien stressen, het godgeklaagd vinden dat het ding achter de betaalmuur staat, en zijn portefeuille zoeken zodat ie het lezen kan om vervolgens de witte recensente lange tijd door te mangel te halen. Als hij uitgeraasd is, antwoordt Marie droog: ‘Mijn hemel. Is dit wat er gebeurt bij een goede recensie?’

Foto: Dominic Miller/Netflix © 2021

Marie is dan ook de nuchterheid zelve en houdt er een yeah-right attitude op na. Subtiel zet ze hem dus op zijn plaats, en bij uitbreiding ook anderen. Dat mensen die gestudeerd hebben zo belerend kunnen overkomen, zegt ze onder andere. Ook zijn opportunisme kaart ze aan waarbij hij in staat is om al zijn waarden en principes (o.a. rond ‘authenticiteit’) overboord te gooien terwijl ze met hem stoeit: ‘Voor je het weet doe je pers voor je nieuwe LEGO-film. Dan zeg je hoe hij symbool staat voor gefaalde constructies.’

Maar het scherpst van al is ze wanneer ze stelt dat zij (ook haar man) allemaal hoeren zijn: ‘Daarom wil je zo slim klinken omdat je dat compenseert omdat je een hoer bent. In plaats van te begrijpen dat het hoerenrijk nu eenmaal zo werkt. Je hebt een actrice in een jurk van 2.000 dollar die over socialisme praat omdat ze niet durft toe te geven dat ze maar een actrice is. Dat is niet beschamend. En dan worden alle media wild van haar oproep ‘Leve de revolutie’. Niet omdat ze om de boodschap geven maar omdat ze weten dat niets zo goed verkoopt als walging. Daar klikken mensen op. En jullie sukkels vallen er altijd voor. Het boeit niemand wat jullie te zeggen hebben. Echt niet. Jullie werk is doen alsof. Dat is hoerenonzin die alleen in Amerika kan. En jullie zijn allemaal schuldig. Dus bemoei je met jezelf. Doe je hoerending. Het is ok.’

Hij van zijn kant vindt haar onstabiel. Hij zegt dat hij zich zorgen om haar maakt en haar gestoord vindt wanneer ze net gezegd heeft dat het haar niet zo stoorde dat ze niet vermeld was tijdens zijn dankspeech, maar dat ze die impact pas is gaan voelen op de afterparty toen ze daarover aangesproken werd. ‘Je bedankte me niet. Dat is geen detail. Dat is groot.’ […] ‘Je bedankte 112 mensen. Je moeder, je gaffer, je impresario’s, je leraar … de zaalwachter van toen je twaalf was en een film zag.’ […] ‘Het gaat er niet alleen om dat je mij vergat. Maar om hoe je me ziet. Hoe je mijn bijdrage ziet, niet alleen aan de relatie, maar aan je werk. Niet in het minst omdat het een film is die over mijn leven gaat.’

Foto: Dominic Miller/Netflix © 2021

Malcolm is echter ontzettend afhankelijk van haar. Zij maakt bijvoorbeeld voor hem nog in het holst van de nacht macaroni met kaas waar hij twee porties van eet terwijl hij lustig doorgaat met zijn volgens haar verbale mishandeling terwijl zij hem even fijntjes attendeert op zijn contradictorisch gedrag. ‘Wat een kutwijf. Mmm, deze macaroni is heerlijk. Wat een kutwijf. Is er nog meer?‘ […] ‘Ik zeg dat je je hele leven om de gevoelens om iedereen behalve mij geeft. Impresario’s, producenten, de crew, acteurs. Fictionele personages krijgen meer respect en empathie van jou dan ik.’ […] ‘Weet je, als je weet dat iemand je steunt en van je houdt, denk je niet meer aan ze. Je denkt pas aan iemand als je die gaat verliezen.’

De vraag is dus of Malcolm in staat zal zijn om de zaak te de-escaleren, waar zij hem niet in staat toe acht in de vroege uurtjes. Marie van haar kant wil hem verlaten, maar wil niet verlaten worden. Hij – die ook even als Don Quichot buiten tegen windmolens lijkt te vechten - van zijn kant laat uitschijnen dat ze minder belangrijk voor hem is terwijl hij gewoon van haar afhangt. Een complexe amoureuze relatie dus waar werk en privé nauw met elkaar verbonden zijn, levert een uiterst realistische, ja we zouden bijna het woord ‘authentieke’ in de mond willen nemen, Malcolm & Marie op.

Malcolm & Marie kan je vanaf morgen, 5 februari 2021 bekijken op Netflix.