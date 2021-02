Recensie De 5 beste versies uit Liefde voor Muziek 2021

maandag 22 februari 2021VTMBert Hertogs

Liefde voor muziek 2021 kent wat ons betreft een aarzelende start. De meeste covers zijn ok maar niet meer dan dat terwijl men vorig jaar zelfs met nieuwe versies de originele overtroefde. Is het uit schrik dat een collega zo een nummer van een ander zou kunnen kapen (zie maar wat Regi met ‘Kom wat dichterbij’ van Gene Thomas deed)? Het lijkt alvast op het eerste gehoor dat de artiesten en arrangeurs zich wat hebben ingehouden en vooral binnen de lijntjes kleuren wat voor ons artistiek gezien weinig spraakmakende muziek of televisie oplevert. Ook de groep is erg heterogeen, de grapjes van Jonas worden duidelijk – en terecht – niet echt geapprecieerd en ook de mannen die op Emma Bales kap zitten en openlijk flirten met seksisme als ze het over de rijvaardigheden van Emma hebben, vinden we ronduit ergerlijk. Je voelt langs alle kanten dat deze groep echt geen vriendenclubje is dat goed aan elkaar hangt waardoor het format dat enige warmte en gezelligheid zou moeten uitstralen, bij momenten erg guur en kil zoals het Belgische weer aanvoelt. Dit zijn de beste versies die we tot nog toe hoorden. Onze top 5: 1. Geike - We begrijpen mekaar ‘Op eenzame hoogte’ stond een nochtans zenuwachtige Geike in de aflevering van Tourist LeMc met haar versie van ‘We begrijpen mekaar’. Het nummer had ze aangepast naar het Engels en opnieuw naar het Nederlands hertaald. Akoestische gitaar en piano zorgen voor een prachtig minutieus gespreid klankbedje. Kwetsbaar en uiterst fragiel verlangend klinkt het prachtig gefraseerd: ‘Ik zou er alles voor geven. Nog een keer met jou.’ ‘Niemand durft meer zeggen na zo’n nummer dat Nederlands geen taal is om in te zingen’ stelt Jelle Cleymans. Hij heeft gelijk. 2. Emma Bale - Amour fou Emma Bale is de enige die het aandurfde om een nummer van Tourist LeMc te vertalen. ‘Angèle krijgt concurrentie’ stelt Willy Sommers na het horen van Bales intieme versie begeleid door onder andere akoestische gitaar en melodica. In haar versie die de song herleidt tot de essentie, gaat het over de allereerste gekke liefde die heel memorabel maar ook giftig kan zijn. Bale zong in Liefde voor muziek voor het eerst in het Frans. En of dat haar goed afgaat, ook al hoor je dat ze een Vlaamse is. 3. Willy Sommers - Spiegel ‘Spiegel’ zal op Willy Sommers’ setlist komen, zei ie tijdens Liefde voor muziek. Gelijk heeft ie want het swingend uptempo nummer met strijkers, akoestische gitaar, kopers maar vooral mét heerlijke pianoriff zit de man als gegoten. Het is na twee afleveringen ook de enige song met het grootste hitpotentieel volgens ons. Sommers trok het nummer dan ook in zijn eigen universum maar hield het ook klein. 4. Geike - Way too deep Zelf zegt Geike in ‘Way too deep’ te refereren naar Neil Diamond. Wij hoorden David Bowie echoën. Na haar optreden kunnen we gerust stellen dat Hooverphonic haar meer nodig heeft dan zij Hooverphonic. 5. Bert Ostyn - Horizon Heerlijk is het om Bert Ostyn de magie van de radio te horen bestoefen in Liefde voor muziek. Voor hem gaat dat boven algoritmes (eat your heart out streamingdiensten!). Op een parking van een supermarkt hoorde hij het nummer en toen koos ie om dit te coveren. Voor de tweede keer (na zijn cover van Willy Sommers Zeven anjers zeven rozen) kiest hij voor het Nederlands wat hem zeer goed afgaat. Bert bespeelt de mandoline en wordt onder andere begeleid door drums en cello. Accenten op dwarsfluit en gedempte trompet, en een refrein dat ‘spot on’ is, maken dit een knappe versie. < Bert Hertogs >

Do you like our reviews and pictures?

Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.

You make an independent website like ours possible. Thanks!

Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.

Please put in your comment to which article you are responding.