Recensie All the bright places ★★★1/2

maandag 8 maart 2021NetflixBert Hertogs

Een film over zelfmoord(gedachten) is All the bright places naar de roman van Jennifer Niven. De prent die Brett Haley regisseerde is ondertussen al een jaar te zien op Netflix maar nog steeds zeer relevant. Dat blijkt uit de cijfers van Tele-Onthaal dat vorig jaar maar liefst zes keer het Antwerps Sportpaleis vol aan oproepen van mensen ontving die al dan niet door corona nood hadden aan een luisterend oor. 139.000 in totaal waren dat er, 15% meer dan in 2019.

In All the bright places heeft Violet Markey (Elle Fanning die opnieuw een sensationele acteerprestatie neerzet van een neerslachtige tiener die verliefd wordt en zo opnieuw levenslust door haar aderen voelt stromen) nood aan een klankbord. Ze staat op de verjaardag van haar zus op de richel van een brug en wil er af springen. Violet overleefde een auto-ongeval, haar zus die aan het stuur zat niet. Theodore Finch (Justice Smith) komt aangelopen, gaat naast haar staan, en doet een evenwichtsoefening op één been waardoor ze bezorgd wordt om hem.

De twee blijken in dezelfde school te zitten, zelfs in dezelfde klas. Violet probeert een taak om Indiana – ze woont in een dorp in die staat – te ontdekken en er plekken te beschrijven, niet te hoeven doen omwille van post-traumatische stress. Maar dat wordt afgewezen. Uiteindelijk zal ze op sleeptouw genomen worden door Finch en met hem bijvoorbeeld naar het hoogste punt van Indiana gaan. Haar veto dat ze aanvankelijk stelt om met de wagen door Indiana te rijden, laat ze na verloop van tijd varen. Zo gaan ze onder andere zwemmen in de Blue Hole of maken ze een ritje op de Blue Flash Backyard Roller Coaster, een rollercoaster die iemand zelf in elkaar knutselde in zijn tuin.

Beetje bij beetje vertelt Violet Theodore over de traumatische ervaring zodat ze dankzij hem geneest. Ze wordt verliefd op hem, hoewel hij zich steeds grilliger gedraagt en soms dagenlang niets van zich laat horen. Finch blijkt op school ‘de freak’ genoemd te worden wat tot een driftbui leidt en een gevecht met Roamer (Felix Mallard), een vriend van Violet in de gang op school. Finch blijkt door zijn vader mishandeld te zijn geweest in zijn kindertijd, plakt post-its op de muren met zinnen en gedachten zodat hij helder zou blijven, maar toch wint een kracht het soms van hem en dan moet hij weg, tijd voor zichzelf nemen. Hij ontdekt dat Amanda (Virginia Gardner), een vriendin van Violet aan boulimie lijdt en eerder verschillende zelfmoordpogingen ondernam.

Finch staat er helemaal alleen voor. Ook zijn moeder is nauwelijks aanwezig in zijn leven, enkel zijn zus Kate (Alexandra Shipp) is er wat voor hem, al moet die ook werken in een bar. Ongerust omdat Finch geen teken van leven laat, gaat Violet naar hem op zoek op de plaatsen waar ze met hem ooit was. In de soundtrack horen we onder andere ‘Mo‘ Better Blues’ van Branford Marsalis Quartet feat. Terence Blanchard maar vooral het bloedmooie ‘Your turn’ van Keegan DeWitt.

All the bright places - dat naar een emotionele catharsis toewerkt die echter niet van dezelfde kracht is als bv. die in het nog steeds fenomenale My Girl - is omwille van zijn thematiek de perfecte corona/lockdownfilm voor al wie minstens 16 is en het soms zwaar heeft. De film wordt dan ook voor de aftiteling begint opgedragen aan al wie met mentale problemen, zelfmoordgedachten of rouw te kampen heeft en leest vooral als een uitnodiging om tevreden te zijn met de kleine dingen in het leven: ‘Hij leerde me dat je geen berg hoeft te beklimmen om op de top van de wereld te staan, en dat zelfs de lelijkste plekken mooi kunnen zijn - als je maar de tijd neemt om te kijken. En het is oké om te verdwalen, zolang je de weg maar terugvindt.’ […] ‘Finch leerde me dat er schoonheid is in de meest onverwachte plaatsen, en dat er heldere plaatsen zijn, zelfs in donkere tijden. En dat, als die er niet zijn, jij die heldere plek kunt zijn ... met oneindige capaciteiten.’

