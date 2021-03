Recensie Zara Larsson Live in Concert ★★★

maandag 8 maart 2021

Live Nation dat iets gratis weggeeft aan muziekfans. Daar heb je blijkbaar een jaar durende coronapandemie voor nodig eer zoiets na al die jaren werkelijkheid wordt. Op Internationale Vrouwendag koos de 23-jarige Zweedse popzangeres Zara Larsson ervoor om haar fans op Youtube een gratis concert te geven, niet alleen ter ere van die feestdag, maar vooral omdat ze een nieuw album uitheeft: ‘Poster Girl’. Yep, er schuilen plat commerciële redenen achter dat weggevertje. Over de nieuwe songs die ze tijdens het optreden voornamelijk door te lippen bracht, kunnen we kort zijn: ze kunnen niet op tegen haar grote hits die ze gelukkig ook in haar 50 minuten set stak.

Haar optreden had wat weg van een langgerekte videoclip met 13 songs in. Een clip, die op voorhand opgenomen was in een studio. ‘Fake live’ noemen ze dat in het wereldje, zoals overigens de meeste online streams zijn van podiumkunsten en concerten. Omdat het risico te groot is om op de bek te gaan in een samenleving waar imago o zo van primordiaal belang is dat het (soms angstvallig) bewaakt moet worden.

Voordeel van zo’n aanpak is dat alles visueel althans piekfijn in orde is, met verschillende sets die de songs een verschillend decor bezorgen. Dat lang niet alles live gezongen werd, merkte je in het begin van de show al gauw wanneer Zara Larssons lippen lang niet altijd overeenkwamen met wat ze zong. Na ‘Ain’t my fault’ wandelde ze naar een ander decor om daar aan te komen bij First Aid Kit waarmee ze ‘Need love’ enkel begeleid door de piano bracht. Toen we haar hoorden praten tijdens de bindtekst klonk ze behoorlijk buiten adem. Kijk, zoiets moet je dan ook horen toen ze ‘Ain’t my fault’ zong indien ze live zingt. Niet dus hier. Los daarvan was ‘Need love’ dat daarop volgde met stip het beste nieuwe nummer dat we te horen kregen.

Nog zo’n voordeel van een op voorhand opgenomen show is dat de vaart erin gehouden wordt en het publiek niet nodeloos op zijn honger blijft zitten tijdens een kledingwissel bijvoorbeeld. Nu ging dus alles vlot aan en uit en over in het volgende nummer. Naar het einde toe hoorden we Zara Larssons live stem meer en meer doorklinken. En die ging soms off-key, zoals in ‘Symphony’ van Clean Bandit die we haar zagen begeleiden op het grote scherm achter haar. En ook afsluiter ‘Lush life’ was verre van vlekkeloos op vocaal vlak. Ook haar scherpe, lispelende s viel na een tijdje op tijdens het concert.

Los van al die kritiek is Zara Larsson uiteindelijk nog steeds maar 23 en internationaal naar ons gevoel onterecht onderschat. Op visueel vlak en qua ritme zagen we (op sommige nieuwe nummers na) een knap verzorgde productie die moeiteloos de vergelijking en het niveau doorstaat van datgene wat de allergrootsten in haar segment brengen. Maar laten we niet aan de essentie voorbijgaan: een (nieuwe) plaat draait om goeie songs en die dienen degelijk live gebracht te worden om ons te overtuigen. En net die twee zaken waren hier afwezig. Meer dan een voldoening (met dank aan de hits) zit er deze keer dus niet in. De verpakking zat goed, de inhoud kon beter.

