Recensie Crazy about her ★★★★1/2

dinsdag 16 maart 2021NetflixBert Hertogs

Wat een heerlijke hartverwarmende Spaanse romcom is Crazy about her (originele titel: ‘Loco por ella’)! De prent die Dani de la Orden regisseerde vernieuwt het genre door zijn gelaagde humor maar vooral ook door de kaart te trekken van inclusie. ‘Common People’ van La Bien Querida is dan ook het titelnummer van deze film, een song die het verlangen uit om te kunnen leven zoals gewone mensen. De sterktes van Crazy about her zijn niet alleen de ontzettend originele invalshoek door een man (Adri), een succesvolle journalist die de beste clickbait artikels aanlevert op zijn redactie, verliefd te laten worden op Carla die hij in een bar ontmoet en waarmee hij een te gekke onenightstand mee beleeft, de zeer naturelle acteerprestaties, de spitse dialogen van het genre ‘Je bent gestoord! Dan ben ik hier aan het juiste adres.’ maar vooral ook de sterke storytelling met een retestrakke spanningsboog en een mooie moraal om jezelf te aanvaarden zoals je bent, jezelf te zijn en je niet anders voor te doen dan je bent. Last but not least geeft de film mee dat liefde draait om er voor iemand te zijn.

Carla (Susana Abaitua) slaagt erin Adri (Álvaro Cervantes) te overtuigen om met haar mee te gaan hoewel hij een weddenschap had afgesloten in de bar met zijn vrienden dat hij een blondine zou versieren. Carla zegt ‘m dat zij ook zo’n weddenschap gesloten had met haar vrienden en hij haar wel een handje mag helpen om die te doen slagen. Van dat alles blijkt niks waar te zijn, de jonge vrouw heeft haar oog gewoon op hem laten vallen en stelt een onenightstand voor waar hij op in gaat. Maar wat een onenightstand wordt het! Ze lullen zich binnen op een huwelijksfeest door te kijken wie er nog niet doorstreept is op de gastenlijst. Carla speecht zelfs even voor het bruidspaar, ze doen zich te goed aan eten en drinken, dansen op de heerlijke tonen van ‘Tell me why’ van Supermode en geraken zelfs in de bruidssuite waar ze de liefde bedrijven. Maar wanneer ze ongeveer klaar zijn om te vertrekken, komt het bruidspaar binnen om aan hun huwelijksnacht te beginnen ...

Carla geeft haar leren jas met op de achterkant een groot oog op aan Adri terwijl ze moeten vluchten. Zij is niet van zin om hem nog te zien. Hij kan haar niet vergeten want hij is gek op haar. Na een tijdje zoeken ontdekt hij dat ze opgenomen is in een psychiatrische instelling. Hij wil daar een stuk over schrijven, laat zijn arts een valse verklaring opstellen zodat ie zich kan aanbieden om opgenomen te worden. Op die manier kan hij bij Carla zijn. Maar zij ziet hem niet meer staan.

Bijkomend probleem is dat hij niet meer weg kan want hij heeft een contract ondertekend dat hij pas de instelling mag verlaten wanneer hij ontslagen wordt. En blijkbaar evalueren de patiënten elkaar. Zijn vriendin Laura (Paula Malia) verkleedt zich als psycholoog maar valt al snel door de mand. En wanneer Adri de redactie van het entertainment magazine belt waar hij voor werkt, doet zijn vrouwelijke collega die jaloers is om zijn succes alsof ze hem niet kent. Met andere woorden: Adri heeft zichzelf opgesloten. Heerlijk ook om zien hoe Crazy about her de draak steekt met de media die gerund worden door hoofdredacteurs die geen voeling meer hebben met wat er in de maatschappij leeft en vooral uit zijn op lekkere clickbait artikels. Hoewel fel overdreven, zit er een grond van waarheid achter.

Al snel ontdekt Adri dat de meeste patiënten hun pillen niet slikken maar stiekem ’s nachts ermee pokeren. Saúl (Luis Zahera), Adri’s kamergenoot is paranoïde schizofreen maar wel goedhartig van nature. De man die nu met zijn ex samen is wil niet langer dat zijn dochter hem nog ziet. Saúl is ontroostbaar en Adri zal proberen een oplossing te zoeken. Carla redt hij dan weer door zich voor te doen als een verpleger zodat ze niet langer dan nodig bij haar ouders moet zijn wanneer ze haar bezoeken. Marta (Aixa Villagrán) die een depressie ontwikkelde omdat ze het Tourettesyndroom heeft en vaststelde dat ze in de gewone wereld niet aanvaard wordt, is dan weer smoorverliefd op Victor (Nil Cardoner) die een dwangstoornis heeft: hij wil constant zeep en de zaken proper hebben. Hoe verklaar je als vrouw met Tourette iemand de liefde als je ticks hebt en tussen enkele woorden door een scheldwoord er tussen smijt? Adri probeert haar relatieadvies te geven en zal haar een ingestudeerd grapje over Google proberen aan te leren.

Verder is er nog Tina (Txell Aixendri) die er waanideeën op nahoudt. Ze denkt dat ze een prinses is. En Carla? Die is bipolair. Adri leerde haar kennen op een moment dat ze euforisch was, in haar manische fase en krijgt van haar te horen dat ze haar emoties niet in bedwang kan houden. Als hij van haar wil houden moet hij leren leven met het feit dat ze hoge pieken beleeft maar ook diepe dalen.

Al die goede werkjes doet Adri natuurlijk niet zo maar. Hij hoopt zo dat ze hem zullen nomineren zodat hij de instelling mag verlaten. Maar dan verschijnt er plots een vernietigend artikel van hem in het entertainment magazine over de plek waar hij verblijft en haar bewoners …

Crazy about her is geniaal, gevoelig en grappig. Een film waar je in no time stapelgek op wordt.

< Bert Hertogs >