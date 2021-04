Recensie Wonder Woman 1984 ★★★★1/2

dinsdag 6 april 2021YoutubeBert Hertogs

Hoe heerlijk is het om ein-de-lijk nog eens een blockbuster te kunnen zien? Weliswaar niet op het grote scherm omdat de bioscopen al sinds oktober vorig jaar in ons land opnieuw dicht zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Warner Bros wacht niet op de heropening en heeft in ons land dan ook besloten om de film meteen aan te bieden voor al wie die thuis wil zien. Een slimme zet want de straffe releases binnen het home entertainment segment blijven wat uit omdat ze uitgesteld worden zodat Wonder Woman 1984 wat ons betreft een leemte invult. Een sterke feministische superheldinfilm past ook perfect bij de huidige tijdsgeest.

Alleen al die openingsscène waarin we Diana als kind (Lilly Aspell die overtuigend een zeer ambitieus gedreven kind neerzet) een hindernissenparcours zien afleggen, vinden we geweldig. Het doet ons denken aan onze jeugd toen we in 1988 – we waren toen 8 - keken naar Way of life, gebaseerd op het Japanse format Takeshi‘s Castle waar deelnemers ook allerhande hindernissen moesten zien te overwinnen (een heuvel, houten structuur, over het water bengelde bollen ontwijken, elkaar proberen in het water duwen met een stok, maar ook vooral die race tegen de tijd om een reeks van steeds 3 deuren door te beuken, twee waren echte deuren op elke rij en daar lukte het niet bij, een exemplaar was telkens uit piepschuim). Ron Brandsteder presenteerde, hij behoorde samen met Henny Huisman en Jos Brink tot de BN’ers die massaal gekend waren in de Vlaamse huiskamers om de heel eenvoudige reden dat er toen nog geen commerciële televisie bestond in Vlaanderen en de BRT op Hoger Lager na gortdroge zenders hadden die focusten op informatie en educatie. 13 weken werd Way of life uitgezonden vanop de plek waar nu het Efteling Theater staat. Het programma werd uiteindelijk afgevoerd omdat er te veel ongelukken gebeurden.

Niet zo bij Diana, die haar spannende nek-aan-nek-race tegen andere maar vooral oudere Amazones het er goed van afbrengt en zich ook wanneer ze van haar paard valt omdat ze even omkeek goed uit de slag weet te trekken. Alleen mag ze die finale worp met haar speer niet doen van haar tante Antiope (Robin Wright), omdat ze een stuk van de route heeft afgesneden. Dat is meteen de les van de ganse film, een les die terugkomt, dat eerlijkheid het langst duurt. De muziek is van Hans Zimmer die alweer een prima soundtrack aflevert. Ontzettend opzwepende en spannende melodieën laat hij een volledig orkest spelen terwijl hij ook voor intimiteit kiest via slechts enkele instrumentengroepen waar de strijkers de dragende rol voor hun rekening mogen nemen.

In Wonder Woman 1984 belandt een droomsteen met een Latijnse inscriptie in het Smithsonian Instituut in Washington D.C. nadat Wonder Woman (Gal Gadot) de overvallers op een clandestiene antiquiteitenzaak heeft weten vatten met haar Lasso of Truth in een shoppingcenter. De steen maakt je droom waar, maar neemt daar wel iets voor in de plaats. De mislukte ondernemer Maxwell Lord (Pedro Pascal) wil het in zijn bezit krijgen. Hij zit aan de grond, kan de rekeningen niet meer betalen omdat hij hoopte op plaatsen olie te vinden die velen al lang opgegeven hebben. Zijn grootste investeerder dreigt zich ook terug te trekken, vandaar dat die steen in handen krijgen hem goed van pas kan komen. Hij wil succes en macht. Maar daarvoor betaalt hij op zijn beurt een prijs: zijn gezondheid (fysiek en geestelijk) gaat achteruit naarmate hij steeds meer wil. Dan weer bloedt zijn oog, oor of neus.

Zijn wens is zelf de steen te worden, zodat hij iedereen die hij ontmoet kan vragen wat die wensen wil, terwijl hij hen bij de hand geeft. Op die manier groeit zijn macht en succes in geen tijd omdat hij iets kan terugnemen in ruil voor het inwilligen van de wens. Daardoor laat hij achter zich ook pure chaos en een wereld die aan de afgrond staat, klaar om zichzelf te vernietigen. Wonder Woman 1984 maakt hier ook handig gebruik van de nucleaire wapenwedloop die tijdens de Koude Oorlog woedde tussen de toenmalige Sovjet-Unie en de VS of de onstabiliteit in het Midden-Oosten omwille van etnische minderheden of jawel … olie.

Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) die net als Diana werkt in het Smithsonian Instituut ontdekt dat de steen afgebeeld wordt op verschillende plekken op verschillende tijdstippen. De Maya’s, Romulus in Rome … Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat het beschavingen zijn die plots verdwenen zijn.

Wanneer Diana en Barbara dat te weten komen, hebben ze echter al een wens gedaan met de steen in handen. Diana wou Steve (Chris Pine), die overleden is, terug bij haar hebben, de enige man waar ze van gehouden heeft en nog steeds aan denkt. Barbara die er niet bij hoort en een buitenbeentje lijkt, wil dan weer zo cool, sexy en sterk als Wonder Woman zijn.

Wanneer Steve in het lichaam van een andere man opduikt, verliest Wonder Woman beetje bij beetje aan kracht, terwijl Barbara eraan wint. Die laatste is verliefd op Max en wil een toproofdier (Cheetah) worden. En Max zelf? Die zorgt ervoor dat het Midden-Oosten nog wat onstabieler wordt, de kloof tussen arm en rijk nog groter en zal uiteindelijk naar het Witte Huis trekken om te horen wat de president wenst …

Zelfs wanneer het niet spannend is of de actie van het scherm spat, is Wonder Woman 1984 gewoon een heerlijke pretentieloze film (Steve die zich in verschillende outfits hijst, voor het eerst een roltrap leert gebruiken, of leert wat het verschil is tussen kunst en een gewone vuilnisbak …) om naar te kijken. De styling, de kledij, de haartooi, de decors en props: het is allemaal zo ontzettend geloofwaardig gedaan dat je je in geen tijd terug geflitst voelt naar je kindertijd. Leuk is ook dat de prent verwijst naar Working Girl uit 1988 met de beroemde quote: ‘Coffee, tea, me?’ en met ‘All night long’ in de dialogen ook knipoogt naar die hit van Lionel Richie.

Wonder Woman 1984 gaat naast eerlijkheid ook over ouderschap en je verantwoordelijkheid opnemen voor je kind. Maar even goed ook over loslaten en rouwverwerking.

< Bert Hertogs >

Wonder Woman 1984 is vanaf 7 april 2021 beschikbaar op VOD via Telenet, Proximus, BeTV, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube, Microsoft Xbox & Rakuten TV en ook uit op Steelbook 4K UHD & 3D Blu-ray™, Blu-ray™ en DVD.