Wendy van Benh Zeitlin is een film die helemaal tot haar recht komt op moederdag. Op het einde van de prent klinkt het immers: ‘I love my mother. Even if she leaves me. Even if she dies. I love you. If you love your mother, sing loud!’ Het minste wat je kan zeggen is dat deze Wendy die gebaseerd is op Peter Pan van J. M. Barrie andere keuzes maakt. Geen ‘Ik geloof in elfjes’ hier, maar wel een ode aan alle moeders ter wereld wat iedereen die de film kijkt en luid zingt officieel moederskindjes maakt. De grootste aanpassing voor kijkers van Wendy is ontegensprekelijk de rauwe realiteit die getoond wordt. Geen elfjes (al wordt er wel onder water naar verwezen als lichtgevende deeltjes van de moeder), en er wordt al evenmin gevlogen (toch alleszins niet in de lucht, wel in het water). Maar de thema’s blijven wel overeind. Jongens versus meisjes (om Wendy lachen haar twee broers), eeuwig jong willen blijven door te geloven versus ouder worden … Op dat vlak stelt deze film zelfs dat ouder worden een groot avontuur is, dat gepaard gaat met mirakels, tegenslagen maar ook een tocht die straffer is dan je wildste dromen.

Wendy (Devin France) en haar tweelingbroers James (Gavin Naquin) en Douglas (Gage Naquin) wonen boven Darling’s Diner. Hun moeder is Angela Darling (Shay Walker) die er kookt en opdient. Als peuter mag Wendy al af en toe een ei gooien op de kookplaat. Ze is voorbestemd om dus hetzelfde als haar moeder te gaan doen. Maar hoewel ze ouder wordt, blijft ze toch verhalen verzinnen en tekenen in haar schrift. Wendy bekijkt het verhaal van Peter Pan vanuit de bril van Wendy dus. Bijzonder realistisch en rauw is het eindresultaat.

Neen, de Darlings vliegen niet weg met Peter (een behoorlijk bazige Yashua Mack), ze gaan treinsurfen. De krokodil is hier een soort prehistorisch lichtgevend onderwatermonster, die voor Peter zijn moeder is. De jongen blijkt over telepathische gaven te beschikken en de vulkaan extra te kunnen oppoken zodat die voor geisers zorgt in het water en op het land via enkele gaten.

Wanneer ze op een dag zwemmen naar een verroeste boot die scheef in het water hangt, stoot Douglas zich. Het water kleurt rood van zijn bloed. James die afgesproken heeft om samen met hem jong te blijven, vindt zijn tweelingbroer niet meer. Ook Wendy en de andere kinderen zoeken Douglas tevergeefs. Wendy zal dan voor het eerst haar geloof in Peter op de proef gesteld zien wanneer hij niet terugkomt. Peter is er nochtans van overtuigd dat ‘Mother’ kinderen niets laat overkomen en hen dus beschermt.

Nu de tweeling uit elkaar is, merkt James dat zijn rechterhand en arm snel veroudert. Hij wil dat proces tegen gaan en vraagt Peter om zijn hand af te hakken. Al snel zal James toch ouder worden en zijn moeder stilaan vergeten. Net als alle andere volwassenen (of beter: bejaarden) die toch de eeuwige jeugd willen bezitten – blijkbaar word je oud zoals Buzzo met zijn ezel van zodra je iemand verliest, een vriend bv. – beraamt hij het plan om alle kinderen gevangen te nemen om zo het oude zeemonster, de Moeder te lokken die hen terug die jeugd kan schenken. James, Wendy’s broer is dus Kapitein Hook. En voor Peter is dat zijn ergste vijand. Hun eerste gevecht zal plaatsvinden op een natuurlijke brug. Hook heeft als wapen zijn haak, Peter een zwaard.

Hoewel de emotionele catharsis van Wendy er mag zijn, sleept de film ook wat, wat eigen is aan het leven van kinderen die in het moment leven ‘wat gaan we nu doen?’ en in mindere mate met plannen bezig zijn. Dat verhoogt de authenticiteit en herkenbaarheid weliswaar maar is nefast voor de spanningsboog. Maar de vele levenslesjes die erin steken, gaan nog jaren mee: ‘Je kunt beter leren om niet te gehecht te geraken’, of over de nietigheid van je als mens (verlies is dan ook van de thema’s die in de film aan bod komt) luidt het: ‘The next day you’re a pile of sand’, en verder noteren we ‘Beware children. You can leave yourself behind without knowing’, ‘zo lang je gelooft in de moeder zal je nooit opgroeien’ en ‘to grow up is a great adventure’ zijn enkele mooie.

