Recensie Locked Down ★★★★

zondag 16 mei 2021StreamzBert Hertogs

Een koppel dat van plan was om uiteen te gaan maar toch nog met elkaar opgescheept zit door de lockdown en zo terug naar elkaar toegroeit. Dat is het uitgangspunt van schrijver Steven Knight die zich daarvoor baseerde op de huidige coronapandemie. Locked Down werd geregisseerd door Doug Liman en gefilmd tijdens de huidige coronaperiode. In de hoofdrollen zien we Chiwetel Ejiofor als Paxton en Anne Hathaway als Linda aan het werk. Tijdens de lockdown leren ze elkaar terug beter kennen. Zij viel voor hem omdat hij wild was en zij van wild hield. Toen hun relatie verder ging, verloor hij zijn wilde haren op het moment dat ze het ook niet meer wild wou. Dat zou dus moeten gewerkt hebben, maar dat gebeurde niet. Elk van hen schreeuwt om aandacht bij de ander die die maar niet krijgt. Wat deze film die uiteindelijk gaat over stilstaan bij je leven, de keuzes die je maakte en de toekomst die je voor ogen hebt, zo interessant maakt, is dat die al met al de lockdown tijdens de coronapandemie goed samenvat en de essentie van het leven weergeeft.

Linda moet tijdens een Zoom-meeting aan haar collega’s van het evenementendepartement van het modebedrijf Miracore melden dat ze ontslagen zijn. Die beslissing is eerder al gevallen dat er gerationaliseerd zou worden in het bedrijf, maar de pandemie is een goed excuus en makkelijk om te gebruiken. Linda is CEO en kan promotie maken door verantwoordelijke te worden in NY voor de oostkust in de VS. Haar werkgever heeft ze nooit verteld dat ze in een relatie zat die nu op de klippen gelopen is. Haar vriend, Paxton, heeft namelijk een strafblad wat haar in de problemen zou kunnen brengen. Hij krijgt een job aangeboden als koerier om zaken die veel waard zijn te vervoeren. Er is immers een tekort aan dat soort chauffeurs omdat de meeste winkels dicht zijn. Paxton zal noodgedwongen onder een valse naam, Edgar Allan Poe, werken, een dichter en auteur die dicht ligt bij zijn eigen karakter: wat somber en introvert. Paxton zit immers absoluut niet goed in zijn vel. Hij voelt zich mislukt zowel privé als professioneel. Wanneer hij zelfs zijn geliefde motor wil verkopen, waar Linda goeie herinneringen aan bewaart omdat het symbool staat voor hun prille relatie, laat ze dat niet gebeuren. Ze koopt ‘m zelf stiekem. Wanneer hij voor het eerst naar de winkel moet, heeft ie een mondmasker nodig. Ze geeft ‘m zijn bandana waar ook herinneringen van de twee aan vasthangen. Kortom: ook door die items beleeft het koppel opnieuw haar geschiedenis.

De twee vallen echter elk ook terug in (oude) gewoontes: Linda laaft zich aan (goedkope) wijn tijdens de werkuren en rookt terug sinds ze terug is van Parijs, iets wat ze tot dan toe verborgen wist te houden voor haar vriend. Hij kan al dagen niet slapen, en overslaapt zich wanneer hij opium uit de klaprozen gehaald heeft om te kunnen slapen. M.a.w. hij zit terug aan de drugs.

Paxton zit dan ook in een erg donkere, cynische periode omdat het aantal mogelijkheden dat ie nog heeft flink uitgedund is: ‘My entire life has been fucked up because of things I did on one night.’ Linda wil stoppen met haar functie als CEO in Londen bij Miracore om morele redenen. Wanneer ze ontdekt dat Paxton de Harris diamant naar Heathrow moet brengen die deel uitmaakt van de presentatie van Eve Schwarz in Harrod’s, een project van haar, ontspruit plots uit haar brein het idee om Paxton de replica te laten versturen en de echte die drie miljoen pond waard is te houden. Niemand zou dat ontdekken omdat het kleinood toch meteen in een kluis zou gaan in Wall Street om er verschillende jaren niet meer uit te komen. 1 miljoen zou ze dan schenken aan de gezondheidswerkers, 1 miljoen zou ze zelf houden om schilder te worden en 1 miljoen zou naar Paxton gaan. Maar Donald, een medewerker die Linda net ontslagen heeft, ontdekt dat Edgar Allan Poe een valse naam is die de koerier gebruikt …

Zo komt de film tot de essentie van de waarde van het leven en geld: ‘What is the difference between the cost of things, and the value of things to you and me?’ vraagt Linda zich af. Locked down staat ook stil bij het verschil tussen het lot en vrije wil: ‘Is everything part of a plan or do we fuck things up for ourselves?’ klinkt het filosofisch.

Omdat Paxton niet kan slapen, leest ie poëzie die hij voor de buurt luidop brengt wat wisselende reacties uitlokt. Zo krijgen we onder andere een stuk uit Stand Up! van D.H. Lawrence te horen: “Stand up, but not for Jesus! It’s a little late for that. Stand up for justice and a jolly life. I’ll hold your hat. Stand up, stand up for justice, ye swindled little blokes! Stand up and do some punching, give ’em a few hard pokes. Stand up for a new arrangement for a chance of life all round, for freedom and the fun of living, break in, and hold the ground!”, TS Elliots ‘The Waste Land Part III – The Fire Sermon’: “She turns and looks a moment in the glass, hardly aware of her departed lover. Her brain allows one half-formed thought to pass. Well, now that’s done, and I’m glad it’s over. See you in the moment, Linda.” en tenslotte komt ook Counting The Beats van Robert Graves langs: “You, love, and I, you and I, and if no more than only you and I, what care you and I? Counting the beats, counting the slow heartbeats, the bleeding to death of time in slow heartbeats, wakeful we lie. Cloudless day, night, and another cloudless day, yet a huge cloud will burst upon their heads one day. And on that day, lockdown will end! Only here, as we are here, together, now and here, always you and I.”

Locked down gaat dus over welke betekenis je aan je leven wil geven en of wat je tot nog toe deed daar mee strookt. Een introspectieve film dus over hoe een mens kan imploderen of exploderen. De chemie tussen Chiwetel Ejiofor en Anne Hathaway werkt. En met enkele zeer interessante scènes (verlaten straten als Oxford Street in Londen, Harrod’s dat leeggehaald wordt omdat de winkel voor het eerst in 100 jaar gesloten wordt door de lockdown, het applaudisseren en op potten en pannen slaan voor de gezondheidswerkers, zelf brood beginnen bakken, Paxton begint eraan tijdens de aftiteling, thuiswerk, koerierdiensten die overuren draaien, zoommeetings en slechte internetverbindingen in je home office die het beeld doen bevriezen: ‘You’ve got this look of exasperation’ …) vormt deze prent een te koesteren document dat de huidige coronatijden goed vat.

< Bert Hertogs >