Recensie Coldplay ★★★★

zaterdag 22 mei 2021Glastonbury UKBert Hertogs

Coldplay zette op Glastonbury Festival Live at Worthy Farm een headlinerslot neer om ‘u’ tegen te zeggen. In tegenstelling tot de meeste artiesten die de band rond Chris Martin voorgingen, zat hun set wél vol hits met slechts een aantal nieuwe nummers ertussen. Coldplay stond op een rond podium voor de Pyramid stage. Rond het podium lagen in een grotere cirkel lichtjes. Met het recente ‘Higher Power’ dat naar de eighties refereert, opende de band groots, niet alleen met die sterke lichtshow die volledig dezelfde lijn trok als hun meest recente tours (lichtjes die verschillend opkleuren die een cirkel vormen net voor die piramide die ook opgelicht werd en een lijn van vuurwerk die naar de cirkel leidde). Het gaf ook een vergelijkbaar effect als wat de Sportpaleisgroep eerder deed met Lights for live.

Gevolg: Chris sloeg erin om zo ook meteen contact te maken met zijn fans. Die lichtjes, hoewel wij als publiek afwezig waren, stonden namelijk voor ons. Coldplay stond overigens in dit vooraf opgenomen optreden de ganse tijd volledig in de regen te spelen. Helden maakt dat van hen. ‘Waar je je ook bevindt, weet dat we van jullie houden en we hoopten dat jullie hier waren’ zei Martin voor ie ‘The Scientist inzette aan de buffetpiano. Dat ie zeer goed kan opschieten met zijn leadgitarist Jonny Buckland kwam nog maar eens naar voor toen die laatste een vooraf opgenomen applaus liet horen en Martin hem vroeg welk verzoeknummer het publiek volgens hem had.

Buckland toverde dan de community singing op de letter ‘o’ uit zijn klankkast wat ‘Viva la vida’ aankondigde. De frontman bleek trouwens niet al te best bij stem. Die hoge noten bij ‘I can’t explain’ kwamen er niet goed uit en in afsluiter ‘A sky full of stars’ ging ie zelfs even aardig vocaal de mist in, en nee dat had niks te maken met de rook van het vele vuurwerk dat de song samen met een groot scala aan lasers begeleidden. Aan de blik van Martin zag je ook dat ie besefte dat ie vanavond moeite met het nummer had in de hoge noten. Voor het eerst in onze carrière hoorden we hem dus vals zingen. Terug naar het repetitiekot hiermee dus Coldplay en die zangtechniek bijschaven!

Heerlijk was de humor van Coldplay’s frontman toen ie ‘And all the cows go …’ tijdens ‘Viva la vida’ zei wanneer normaal gezien het publiek de o’s voor haar rekening neemt. In tegenstelling tot andere acts zoals die van Damon Albarn en Jorja Smith kwamen hun strijkers uit een doosje, al komen die acts volgens mij minder tot hun recht in een festivalomgeving dan in een intieme venue.

Want inderdaad, buiten de productie van deze show en andere artiesten bestond het publiek namelijk uit zand, stenen, gras en koeien. Dat de band erg goed in storytelling is, bleek toen Martin even zijn ogen dicht deed, en zo plots op een andere locatie te zien kon zijn waar hij het dromerige ‘Human Heart’ voor het eerst met KING live bracht. Daarna bleek ie nog steeds op het cirkelvormige podium te staan en opende hij zijn ogen zodat dat nummer met KING zijn dagdroom moest voorstellen.

Vervolgens zette hij zijn zeer verzorgde show verder met ‘Clocks’ en ‘Fix you’. Die laatste song droeg ie op aan alle dokters en verplegers/verpleegsters wereldwijd. ‘Vrede is een pad om te bewandelen’ gaf ie nog mee, wellicht verwijzend naar het staakt-het-vuren tussen Israël en Palestina, voor ‘A Sky Full of Stars’ ingezet werd. Martin ging verder op zijn humoristische elan en nam afscheid van het publiek dat van thuis keek met de woorden: ‘We hopen jullie in levende lijve te zien voor we negentig zijn.’ en gooide er nog een ‘Glastonbury forever!’ tegenaan. Inderdaad, dat het best festival in the world voor eeuwig mag blijven bestaan!

Coldplay zette kortom een overweldigende show neer die zoals we gewend zijn van de band een visueel verzorgd spektakel opleverde. Er werd zeer goed gemusiceerd in de regen maar het is vooral Chris Martin die nog wat stemtraining nodig heeft in de hoge noten bij ‘Viva La Vida en ‘A Sky Full of Stars’.

De setlist:

Higher Power The Scientist Viva la Vida Human Heart (met KING) Clocks Fix You A Sky Full of Stars