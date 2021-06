Recensie Behind her eyes ★★★1/2

Wat een mindfuck veroorzaakt de laatste aflevering van de zesdelige miniserie Behind her eyes van Steve Lightfoot die Erik Richter Strand regisseerde! De Britse donkere serie die een mengeling vormt van mystery, drama en bovennatuurlijk psychologische thriller zet je dan ook niet zelden op het verkeerde been. Het begrip astrale projectie (waarbij de ziel uit het lichaam treedt) staat centraal in de reeks, iets wat o.a. mensen die een bijna dood-ervaring meemaakten veelvuldig laten noteren (de zogenaamde lichtgevende tunnel) maar je ook kan meemaken wanneer je jezelf als lichaam ziet liggen of staan terwijl je naar je eigen lichaam kijkt vanuit een vogelperspectief na het nuttigen van drugs, wat ook bij legale drugs bereikt kan worden, bv. na stevig alcoholgebruik.

Veel lof leest u in die eerste paragraaf van ons, en toch geven we slechts een onderscheiding. Waarom? Omdat de acteurs (vooral Eve Hewson die Adele neerzet en Tom Bateman die haar man speelt, die tevens psychiater is) soms iets te grotesk acteren om geloofwaardig te zijn. Daarnaast sleept de storytelling ook behoorlijk in die eerste afleveringen. Maar de laatste aflevering die houdt dan weer wél de vaart erin en bulkt van de plot twists. De reden dat we toch bleven kijken en daar achteraf dan ook zeer blij om zijn, is de fenomenale acteerprestatie van Simona Brown als Louise en ook in zekere zin die van Robert Aramayo die de rol van Rob speelt.

In Behind her eyes ontmoet Louise David in een bar. Ze is gescheiden en heeft een zoontje. De twee hebben het naar hun zin en kussen uiteindelijk ook. Al snel blijkt echter dat David getrouwd is. Sterker nog, hij is psychiater en zal de volgende dag de nieuwe werkgever blijken van Louise die zijn secretaresse zal zijn. Wanneer ze haar zoontje naar school gedaan heeft, botst ze plots op Adele, die later Davids echtgenote blijkt. Ze zijn nog maar net verhuisd en ze kan dus wel iemand gebruiken die haar net als haar man wegwijs maakt en haar eenzame gevoelens kan doen vergeten.

Louise en David beginnen een affaire. Hij belt zijn vrouw steeds op dezelfde uren op om haar te controleren. Louise ontdekt dat Adele zijn patiënte is. Uiteindelijk zet Louise zowel haar carrière als haar leven op het spel omdat ze té goed wil doen voor iedereen. Adele blijkt immers meer te weten dan ze laat uitschijnen, zo weet ze dat haar man haar bedriegt met haar vriendin Louise. Maar is het allemaal wel zo toevallig dat Adele Louise leerde kennen nadat haar man dat al eerder deed? Of zijn er bovennatuurlijke krachten in het spel? En wie domineert wie? Is het David die Adele (die rijk is) klein probeert te houden door haar te controleren en pillen te laten slikken? Of heeft zij toch nog steeds de touwtjes in handen, en zo ja hoe? Waarom blijft hij bij haar en zijn bij hem terwijl ze beiden geen gelukkig huwelijk hebben en vooral Adele fundamenteel eenzaam is?

Behind her eyes switcht dus heerlijk met de state of mind van de personages en zet constant de kijker op het verkeerde been wie nu precies de meerdere of de mindere is in welke relatie en hoe geestelijk gezond ze dan wel mogen zijn.

Tot er die laatste aflevering komt die nog eens alles overhoop gooit. Een mindfuck van jewelste dus met de fantastische 27-jarige Britse Simona Brown in de hoofdrol. Ons advies: blijf de serie (ook al is ze wat aan de trage kant) kansen geven tot het einde. U zal het zich niet beklagen.

