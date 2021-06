Recensie Raya en de Laatste Draak ★★★★

zaterdag 5 juni 2021

Tijdloos en hyper actueel tegelijkertijd, dat is de jongste computergeanimeerde avontuurlijke fantasy film Raya en de Laatste Draak van Walt Disney Studios die nu voor iedereen beschikbaar is op Disney+. Tot nog toe kon je de prent immers enkel bekijken als je het daarvoor over had om bijkomend een eenmalig bedrag te betalen om zo jezelf VIP-toegang te verschaffen. Dat is nu niet meer nodig om de film te zien. Qua thematiek komt die er op het juiste moment en houdt die ons een spiegel voor hoeveel wantrouwen er in onze wereld is, hoe verdeeld we zijn geworden, hoeveel haat er is, egoïsme, expansiedrang, hebzucht, en niet in het minste een superioriteitsgevoel ten opzichte van anderen waardoor we polariseren.

Het zijn allemaal elementen die terug te vinden zijn in Raya en de Laatste Draak, de 59ste animatiefilm van Disney. Don Hall en Carlos López Estrada tekenden voor de regie en kozen voor 3D computeranimatie in combinatie met enkele scènes die verwijzen naar de klassieke animatiefilm (wanneer het verhaal rond Kumandra verteld wordt) en zelfs manga (wanneer Boun zijn plan uit de doeken doet hoe ze Tand kunnen binnen geraken).

Het zit namelijk zo, 500 jaar geleden vormde Kumandra een geheel, een volk. Maar de Druun, die ontstaan zijn uit menselijke onenigheid, die er altijd al geweest zijn, waren aan het wachten op een moment van zwakte om aan te vallen. Zij zijn het verwoestende vuur dat alles verteert en vernielt tot er niets meer overblijft dan steen en as. De Druun staan dan ook voor het tegenovergestelde van draken die water en leven aan de wereld schenken. Water waar de Druun overigens niet tegen kunnen.

De verdeeldheid onder de inwoners heeft hen uit elkaar doen groeien. Zo zijn er nu verschillende stammen, die elk wonen aan een deel van een draakvormige rivier. Hun stammen verwijzen ook naar een stuk van een draak: Staart, Tand, Klauw, Rug en Hart. In Hart leeft Raya die net door haar vader opperhoofd Benja/Ba is benoemd tot Beschermer van de Drakensteen. Die bevat nog de enige drakenmagie en kracht die op aarde te vinden is. Die kracht kan de Druun weghouden.

Ba blijkt een idealist en de leiders van de andere volkeren uitgenodigd te hebben om in Hart hartig te komen eten. Hij hoopt zo terug Kumandra te vormen, de mensen en volkeren terug bij elkaar te brengen als één geheel. Zo leert Raya prinses Namaari van Tand kennen. Ze blijken allebei drakennerds te zijn. Tot Namaari Raya’s vertrouwen breekt, en de drakensteen voor zich wil. In het tumult dat ontstaat, neemt elk volk een stuk van de steen mee. De Druun kan omdat de mens verzwakt is nu ze verdeeld is, ondertussen nog meer slachtoffers maken en van mensen stenen standbeelden maken. De geschiedenis dreigt zich dus te herhalen. Toen alle draken in steen veranderden door de Druun, zetten ze al hun hoop op 1 draak, die ze die drakensteen met al hun krachten gaven: Sisu. Die zou nog ergens slapen aan het water. 6 jaar zoekt Raya de laatste draak op aarde. Haar laatste hoop ligt bij Staart. Maar ze blijkt niet de enige die op zoek is naar Sisu en de andere stukken van de drakensteen. De reden die zij heeft is om zo terug eenheid, vertrouwen en vrede in de wereld te herstellen. Terwijl anderen gewoon uit zijn op macht en expansie.

Raya moet dus een echte queeste ondergaan. Haar pad ligt niet alleen vol boobytraps, de grootste boobytrap die voor haar ligt, is de vraag of en wie ze kan vertrouwen. Boun, een tienjarige ondernemer die een restaurant op een boot uitbaat in Staart, Tong, een reus die ook een krijger is uit Rug, Noi, een zwendelbaby uit Klauw, Dang Hu, de oude wreedaardige leider van Klauw, en last but not least Namaari, de krijgerprinses uit Tand. Slaagt Raya in haar missie?

Heerlijk is dat Raya en de Laatste Draak bij momenten behoorlijk bad ass is, en girl power laat zien en horen, ook in de rijmende raptaal. Vooral de dialogen van Awkwafina (Sisu), Gemma Chan (Namaari) en Kelly Marie Tran (Raya) zijn om van te smullen en zijn op zijn zachtst gezegd anders dan we gewend zijn van het Huis van de Muis dat ons ook met deze film dus blijft verrassen.

