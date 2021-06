Recensie Freaky ★★★

maandag 14 juni 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Freaky is een wat moraliserende komische slasherfilm. In die zin dat je na een tijd doorhebt wie er gespaard zal blijven en wie niet. Wanneer Josh (Misha Osherovich), Millie’s best gay friend, zegt ‘You‘re black! I‘m gay! We are so dead!’ voel je het al aan je kleine teen dat net hij en de zwarte Nyla (Celeste O‘Connor) gespaard zullen blijven van the Blissfield Butcher. Dat is een seriemoordenaar, een urban legend eigenlijk waarover gepraat wordt onder tieners. Volgens velen bestaat hij helemaal niet en is ie gewoon in het leven geroepen opdat tieners in het gareel zouden lopen. Maar op een woensdag de 11de zijn wel vier tieners koelbloedig vermoord. The Blissfield Butcher (Vince Vaughn) steelt in het huis La Dola, een oude dolk van de Azteken. De dag nadien ziet hij aan een rugbyveld Millie wachten op haar moeder Coral die haar moet komen halen maar uit zattigheid in slaap is gevallen thuis. Millies ‘Mijn zus kan hier elk moment zijn. Ze is politieagente. Ze heeft een pistool.’ maakt bitter weinig indruk op hem. Hij verwondt Millie (Kathryn Newton) met die dolk. Maar hij voert het ritueel niet goed uit. Daarom switchen de twee van lijf. Millie die nu in het lichaam zit van The Blissfield Butcher, een grote en zeer sterke man van middelbare leeftijd moet uit de handen zien te geraken van de politie die hem/haar achternazit terwijl The Blissfield Butcher in het lijf van Millie zit. Zij/hij speelt de psychopaat erg goed in haar geveinsde onschuld en weet op school verschillende studenten en een leerkracht houtbewerking te bewerken. Millie heeft op vrijdag de dertiende slechts 24 uur om de situatie om te keren. Ze zal dus The Blissfield Butcher die in haar lijf zit moeten neersteken met La Dola.

Freaky leest als een grote afrekening tegen volwassenen die vooroordelen hebben en jongeren minder kansen geven omdat ze vooringenomen zijn, maar ook tegen jongeren die pesten ‘Met een zak over haar hoofd is ze neukbaar’, tienerjongens die seksistisch, seksueel grensoverschrijdend gedrag door ongevraagd de kont van een meisje aan te raken ‘Your touch makes my pussy as dry as sandpaper, you fucking monkey. I can‘t wait to kill you.’ of homofoob gedrag vertonen, of nog erger het soort dat voor een groepsverkrachting gaat tijdens een illegaal Homecomingfeestje. Alle slachtoffers die The Blissfield Butcher in het lichaam van Millie maakt, zijn dus ‘moreel verantwoord’, voor zover dat je het leven van iemand ontnemen überhaupt verantwoord kan noemen.

Wat de film – die tieners wellicht zullen kunnen smaken – ook erg leuk maakt, is dat de man/vrouwverhouding op zijn kop gezet wordt. Vince Vaughn zien we stoer zijn maar wel met wapperende handjes lopen en verbaasd zijn wanneer zijn personage voor het eerst rechtstaand plast. Kathryn Newton speelt dan weer overtuigend zowel het weliswaar erg schuchtere en preutse meisje meisje als de psychopaat die ongestoord door haar onschuldige uiterlijk de ene lugubere moord kan plegen na de andere. Haar personage heeft dan wel niet de fysieke kracht, met handige hulpmiddelen zoals een cirkelzaag, een tafelcirkelzaag, een vriezer, en een schroevendraaier komt ze al ver. En naast die preutsheid mag Newton helemaal loos gaan in een ontzettend erotische scène in de klas bij houtbewerking wanneer haar buurjongen zich bezeerd heeft aan zijn vinger en zij aan die vinger begint te zuigen …

Mooi zijn de gevoelige scènes die Vince Vaughn mag spelen. Hij mag de moderne, gevoelige man neerzetten die een luisterend oor zal bieden voor Coral (Millie’s moeder) die het overlijden van haar man maar niet verwerkt heeft en in de sterke drank vliegt als ze niet in een discountwinkel moet werken. Wanneer ie op de achterbank zit met Booker (Uriah Shelton), de crush van Millie, mag hij zijn mannelijke tegenspeler kussen. Het is niet zo zeer het feit dat het twee mannen zijn die elkaar hier kussen dat zeer verrassend of zelfs verfrissend overkomt binnen het slashergenre, wel het grote leeftijdsverschil tussen de twee acteurs. Vince is nu 51, Uriah 24. Hoe het is als meisje om in een mannenlichaam te zitten? Als je het Millie zou vragen: ‘Having balls sucks.’

Dat meisje zit in mannenlichaam van middelbare leeftijd en man van middelbare leeftijd zit in tienermeisjeslichaam, maakt Freaky dus best wel leuk om naar te kijken, al geraakt de film – hoewel die moraliserend wil zijn en taboedoorbrekend – niet om de clichés tussen jong (snel en fluks) en oud (stroef en traag), en man (onverzorgd en stinkend) en vrouw (wel verzorgd) heen en is ie op den duur wat voorspelbaar. In de soundtrack passeren onder andere Physical van Dua Lipa en Que Sera, Sera door The Chordettes.

< Bert Hertogs >