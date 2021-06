Recensie Glad Ijs ★★★

woensdag 16 juni 2021StreamzBert Hertogs

‘Wat voor een zottenkot is dat hier?’ Dat is de bedenking die wij hebben bij het zien van de eerste 5 afleveringen van Glad Ijs, de jongste Vlaamse serie die nu op Streamz te zien is. Het is namelijk een dramedy-reeks en al bij de eerste aflevering heb je het gevoel dat de acteurs (niet in het minst Nico Sturm die bv. grote ogen trekt) grotesk spelen. Glad Ijs is dan ook een serie die de Vlaamse kijker vooral een spiegel wil voorhouden. Die toont hoe hypocriet, schijnheilig het familiaal leven wel is (in de Kempen). Waar men alles probeert stil te houden, maar vooral ook waar vooroordelen en racisme (Zina, gespeeld door Lydia Indjova kan erover meepraten) regeren.

‘Mijn familie kunde nauwelijks een familie noemen. Een zielig samenraapsel van profiteurs die me alleen gebruikt hebben als ne gewillige blinde. En al zeg ik het zelf: een heel productieve melkkoei.’ klinkt het uit de mond van de verbitterde suikerzieke Phil Frisco (Lucas Van den Eynde) die het slachtoffer is van een vadermoord. Wanneer Firmin, de vader van zijn vrouw Ariane (Viv Van Dingenen) overlijdt, wordt zij hoofdaandeelhouder van de ijsfabriek van haar vader die Phil groot gemaakt heeft. Phil heeft geleefd, geld moest rollen bij hem. Zijn huwelijk met Ariane zit al jaren in het slop, hij gaat vreemd met de meid ‘Het geheim van goed stoofvlees zit ‘m in de trappist’ Berte (Tiny Bertels) en Ariane doet het dan weer met notaris ‘Wat denkte? De Frisco is ontvoerd. Ik ga zijn vrouw eens aflekken?’ Bertels (Peter Van den Eede die een te belachelijk voor woorden rosse pruik op heeft alsof ie nog in de sixties leeft). Bertels is al van in de nonnekesschool verliefd op Ariane die volgens hem emotioneel verwaarloosd is (terwijl alles erop wijst dat hij een opportunist is, die geld geroken heeft bij haar. Zelf leeft ie voor een notaris immers erg bescheiden).

Felix (Nico Sturm) weet zijn moeder op aanraden van zijn vrouw Marie (Laurence Roothooft) – ‘Wat meer haar op uw tanden zou geen kwaad kunnen’ dixit Marie wanneer ze samen met haar man haar tanden poetst in de badkamer - te overtuigen om de fabriek te verkopen aan Belgofrost. Het familiebedrijf zal anders kapot geconcurreerd worden, vreest hij. Ariane gaat erin mee en steekt zo mee een mes in de rug van haar man. Die ziet er niets anders op dan wraak te nemen door zichzelf te laten ontvoeren via Stan (Luk Wyns). Leon (Koen De Bouw) en Frankie (Vincent Van Sande) zullen hem ontvoeren. Maar niet alles verloopt zoals gepland … En halfweg de serie lijkt het er alvast op dat Phil Frisco écht ontvoerd wordt door zijn ontvoerders.

Ook Felix zag zijn rol als nieuwe CEO wellicht lichtjes anders. Al meteen wordt ie onder druk gezet door Belgofrost (vertegenwoordigd door Günther Lesage als Jeroen van Unifood en Pieter Genard, die de manager van Belgofrost speelt). Hun boodschap: de productiviteit moet omhoog, de kosten omlaag. Gaston (Marc Lauwrys) - ‘Als er maar één ontslag valt, leggen we de boel plat’ - krijgt er lucht van als vakbondsman. Een confrontatie en vakbondsactie lijkt onvermijdelijk. Felix kiest ervoor om Gaston uit te nodigen voor een chique diner en hem vol alcohol te kappen. Een jeugdtrauma van Felix die eens opgesloten zat in een diepvries als kind, komt opnieuw naar boven. Komt de stelling die we horen in Glad Ijs uit? Dat zakenmannen verdoken psychopaten zijn die harteloos over lijken gaan?

Ariane, dat is een chichi madam die overdreven schijnheilig drama opvoert. Wanneer het nieuws meldt dat Phil mogelijks overleden is, hijst ze zich alvast in haar rouwkledij ‘This is what we call wishful thinking. Stop met weduwe te spelen!’, terwijl ze in het begin van de vierde aflevering zegt: ‘Ik heb heel de nacht wakker gelegen van ons Freya.’ (die zich uitdagend kleedt om haar moeder op stang te jagen als modeontwerpster n.v.d.r.). Dat niet iedereen een hoge pet op heeft van wat Freya voor den brode doet, klinkt onder andere in ‘een beetje aanmodderen met stofkes en tule.’

Genoten hebben we van het acteerwerk van Jennifer Heylen als Kitty die lekker ondeugend Leons kop mag zot maken als sekswerkster (die scène met Koen De Bouw in de wagen vinden we een van de beste van de eerste vijf afleveringen). De Bouw van zijn kant speelt iedereen naar huis. Hij zet een gevaarlijke temperamentvolle zot neer, die zeer impulsief en onstabiel reageert. Van katten moet ie niet weten, hij richt zijn pistool erop. Dat er dan al eens een koe in zijn strijd sneuvelt, moet als collateral damage beschouwd worden. En voor zijn zoon Frankie (Vincent Van Sande) zijn boswachters dan weer niet veilig.

Kortom: Frisco begeeft zich op Glad Ijs. De serie toont vooral hoe afgebrokkeld Vlaamse familiebanden wel zijn. En dat geldt niet alleen bij Frisco die een stuk van de 5 miljoen euro losgeld wil zien te krijgen zodat ie toch nog wat reserve heeft om van te leven. Jan Hammenecker die als Romain samen met Erika (Lize Feryn) het onderzoek leidt, heeft zelf twee ouders (Chris Lomme speelt zijn moeder, François Beukelaers zijn vader) waarvan de relatie eigenlijk over and out is. Ze communiceren nog via post its die Romain tussen hen twee mag gaan uitwisselen … Romain, die steekt overigens zijn vinger graag in het gaatje van een postuurke die er dan in vast geraakt …

De humor zit ‘m dus soms in de details bij Glad Ijs zodat de serie expliciet en impliciet de draak steekt met het bekrompen burgerleventje dat de Vlaming (o.a. in de schijnheilige stille Kempen blijkbaar) leidt.

