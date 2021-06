Recensie Cash Truck ★★★1/2

woensdag 16 juni 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

In de jongste actiethriller van Guy Richtie: Cash Truck, hanteert de Engelse regisseur de techniek om een verhaal te vertellen in vier hoofdstukken, switcht ie constant in de tijd (flashback en flash forward) en herhaalt ie soms dezelfde scène maar dan vanuit een ander standpunt. De openingsscène zien de filmkijkers zo maar liefst drie keer. Een keer vanuit het standpunt van de veiligheidsagenten van Fortico Security wanneer die aan een brug in een hinderlaag rijden en overvallen worden, een tweede keer zien we de overval die met militaire precisie wordt uitgevoerd vanuit het standpunt van de overvallers, en een derde keer vanuit de ooggetuigen. Twee veiligheidsagenten worden erin koelbloedig geëxecuteerd, en ook een gewone burger wordt vermoord. De dader heet Jan (Scott Eastwood). H (Jason Statham) is op zoek naar hem omdat ie zijn zoon Dougie (Eli Brown) tijdens die overval heeft omgebracht door hem in de longen, de lever, het hart en de milt te schieten.

Die ingewanden vormen dan ook de titel van het vierde hoofdstuk van Cash Truck. Die start met ‘Een donkere geest’, een verwijzing naar H. Hij zal namelijk infiltreren bij Fortico Security in de hoop overvallen te worden tijdens een geldtransport zodat ie op die manier de daders kan opsporen. Andere technieken om in het milieu – dat hij goed kent – te weten te komen wie zijn zoon vermoordde, draaiden namelijk op niks uit. Ofwel wordt er gezwegen, ofwel weten ze het niet, ofwel worden de namen van kleine criminelen opgegeven die weliswaar geldtransporten overvallen, maar niet op zo’n grote schaal. Dat komt aan bod in het tweede hoofdstuk ‘Verschroeide aarde’.

Bewust zorgt H er voor dat ie net 70% haalt voor zijn testen en dus aangenomen wordt bij het veiligheidsbedrijf. Al op zijn eerste dag wordt ie gepest en wordt zijn geaardheid in vraag gesteld. Maar al snel wordt de H, het initiaal van zijn achternaam synoniem voor Hero. Wanneer zijn geldtransport immers overvallen wordt, weet ie iedereen uit te schakelen. En dat terwijl al zijn collega’s dachten dat ie niet zo goed in schieten was... De bende militairen ziet het echter steeds groter en wil het depot van Fortico Security overvallen op Black Friday. Dat moet hen genoeg pensioengeld opleveren: zo’n slordige 150 miljoen dollar.

In het voorlaatste hoofdstuk ‘Bad animals, bad’ wordt er gefocust op de militairen en hoe zij de overval uit de beginscène uitgevoerd hebben. Drie keer dezelfde scène zien (ook al wordt die vanuit een ander standpunt getoond) vinden we echter wat te veel van het goede, en rekt de prent nodeloos net als het midden dat wat te veel overbodige dialogen bevat. Maar de lage strijkers in de instrumentale score houden de spanningsboog wél lekker strak, de sterke openingsscène en grandioze finale maken veel goed en het geluid in Laser Ultra is gewoon exquis.

Cash Truck, dat losjes gebaseerd is op de film van Nicolas Boukhrief uit 2004 met dezelfde titel, weet zich kortom te onderscheiden in het bioscoopaanbod dat op dit moment, een week na de opening van de bioscopen in ons land nadat die meer dan zeven maanden door de coronapandemie moesten sluiten, toch nog erg wisselvallig is qua kwaliteit.

< Bert Hertogs >