Recensie Pieter Konijn 2 ★★★

zaterdag 19 juni 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Met een jaar vertraging is Pieter Konijn 2: Stad op stelten te zien in de bioscoop. Het vervolg op Pieter Konijn op de vlucht uit 2018 is weliswaar minder verrassend dan de eerste (wat eigen is aan sequels) en hij sleept soms wat, maar de titel kan kennelijk nog steeds op heel wat interesse rekenen van families. Na 1,5 week dat de cinemazalen terug open zijn, deed deugd om nog eens in een goed gevulde zaal (ook al is dat relatief gezien de maximumcapaciteit die het Overlegcomité heeft opgelegd voorlopig nog steeds 200 man is indoor) plaats te nemen met rondom ons kinderen en ook mama’s die zowel met de visuele als de verbale humor konden lachen.

Pieter Konijn 2 is net als de eerste geregisseerd door de Amerikaan Will Gluck. De prent gaat over zelfbewustzijn. Walter Baele mag twee personages voor zijn rekening nemen in de stemmencast: de haan die zich ervan bewust wordt dat de zon ook opgaat zonder dat ie (door stemproblemen) begint te kraaien. Later zal ie de zin van het leven – hoewel ie nog altijd niet kan vliegen - herontdekken omdat ie denkt dat ie door te kraaien het sproeisysteem voor het gras in werking doet slaan als verdedigingsmechanisme voor die gloeiende bol verderop. Daarnaast sprak Baele ook de stem in voor het biggetje. Tot we dat in de aftiteling zagen, zouden we er ons geld op gewed hebben dat het David Davidse was die we te horen kregen. Niet dus. Baele zet een heerlijke ijdeltuit neer en dat snobistische toontje dat ie aanslaat, is om van te smullen.

Sven De Ridder geeft het hoofdpersonage van de film zijn stem. Die vraagt zich soms af of hij in de hoogte niet af en toe wat irritant klinkt. Pieter vindt de andere konijnen overigens behoorlijk snobistisch geworden (al dan niet door het succes van het debuutboek van Bea). Hij deinst er niet voor terug om een rotte appel te eten onderweg. Net die rotte appel zal symbool staan voor de ganse film. Is Pieter af en toe gewoon ondeugend, wil hij gewoon goed doen maar heeft ie de perceptie (zelfs van Thomas) wat tegen zich, of is hij écht een echte rotte appel?

In Pieter Konijn 2 komt ie zo waar in aanraking met het misdaadleven, met de dievenbende rond Barnabas, die zijn vader nog gekend zou hebben. Barnabas steelt groenten en fruit uit kraampjes. Zelfs van kinderen stelen is geen probleem, vinden ze. Want ze stelen toch alleen maar wat de kinderen eigenlijk niet willen (in hun brooddoos): groenten en fruit. Dat ouders die er toch in steken, is vooral om de leerkrachten te plezieren. Touché. Aan milde maatschappijkritiek dus geen gebrek in deze kinderfilm die knap geanimeerd werd. Zo is de scène waarin we waterdruppels in de snorharen zien hangen van enkele konijnen die net gedronken hebben, een pareltje, ook in het parelende water.

Wipstaart (stem van Leen Dendievel) mag dan weer helemaal hyper worden (en achteraf slaperig) nadat ze stevig in het snoep gevlogen is en dus een suikerbommetje achter de kiezen heeft. Flopsie (stem van Evelien Bosmans) wordt in een adem samen genoemd met Mopsie (stem van Ini Massez). In haar zelfbewustwording wil ze van naam veranderen om zo haar eigen identiteit te kunnen onderstrepen. Pas naar het einde van de film toe zal ze beseffen dat de naam die ze koos – ‘een plek waar mannen de krant lezen’ – toch niet helemaal bij haar past ...

Maar de sterren van deze film qua stemmenwerk zijn wat ons betreft Jens Dendoncker en Daan Hugaert die respectievelijk in sappig Oost- en West Vlaams dialect de konijnen Benjamin en Barnabas neerzetten. Ook Michaël Pas’ korte passages als de stadsmuis en vooral die van de vos die zich als een gek stort om zijn fysiek op peil te houden (en zich – terecht - afvraagt waarom ie in godsnaam een personal trainer nodig heeft: daar konden we wel hartelijk om lachen. Op het einde van de film – in een heerlijk van de pot gerukte actiescène die tevens de draak steekt met de commercialisering van kinderverhalen en merchandising alsook met het actiefilmgenre - krijgen we overigens ook het antwoord te zien waarom de egel op de affiche staat. De egel is een held, dames en heren!

Govert Deploige (die tevens voor de Vlaamse vertaling zorgde en tekende voor de stemmenregie) neemt ook de rol van de eekhoorn Felix voor zijn rekening die de gemoedstoestand van Pieter steeds goed weet te vatten in een lied zoals in ‘I need help’ van Fitz and The Tantrums en ‘This life’ van Vampire Weekend.

