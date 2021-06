Recensie Stan Van Samang ★★★★★

zaterdag 19 juni 2021Handelsbeurs AntwerpenBert Hertogs

‘Stan zingt’, het concert van Stan Van Samang in de Handelsbeurs had even goed ook ‘Bert speelt’ kunnen heten, want de Leuvense zanger werd live enkel begeleid door Bert Gielen op toetsen, gaf ie aan het begin van het optreden mee. Immens groot is zijn respect voor zijn pianist die tevens ook de (backing) vocals voor zijn rekening nam. Dat zag je onder andere bevestigd toen de zanger even het podium af ging om op de grond in het midden van de zaal voor het podium plaats te nemen om zijn muzikant fantastische dingen te horen doen tijdens een instrumentaal stuk van ‘Goeiemorgend, goeiendag’. We hebben al vaker zangers hun muzikanten in de spotlights weten zetten, maar de manier waarop deze artiest dat doet, is toch next level. Het lijkt op een combinatie van een zekere bescheidenheid om zijn eigen kunnen en een grote bewondering (net als een kind dat kan hebben, dat nog erg authentiek en oprecht is) om het muzikale talent dat Gielen is.

Van Samang stond met enorm veel goesting op het podium in Antwerpen: ‘Godverdomme, miljaar, het heeft lang genoeg geduurd.’ verwees de Leuvenaar naar de sluiting van de horeca en zalen die meer dan zeven maand geduurd heeft door de coronapandemie die ook in ons land lelijk huishield. Het concert van Van Samang was oorspronkelijk overigens voorzien voor 24 oktober 2020 en werd daarna om die reden uitgesteld naar respectievelijk 5 december 2020, 6 februari 2021, 22 mei 2021 om uiteindelijk op 19 juni te kunnen plaatsvinden. ‘Stanny!’ klonk het uit de mond van een man die rechts van ons aan een tafel met zijn gezelschap zat. De artiest had dan al door dat zijn publiek al danig gesoigneerd was met het neusje van de zalm op culinair vlak, en ook niet onbelangrijk, daarbij passende (alcoholische) dranken.

Met een zwart hemd en blauwe jeans aan kwam Stan Van Samang onder luid applaus de Handelsbeurs binnen. 2020 was voor de zanger het jaar dat ie voor de tweede keer papa werd en een koningswens in vervulling zag gaan. Zijn dochter Stella zag het levenslicht. Het was ook het jaar dat ie werkte aan een nieuwe plaat die dit voorjaar verscheen: ‘Feel the power’. Daaruit bracht ie maar liefst 5 nummers in de Handelsbeurs. Openen deed ie met ‘This is not our time’ en ‘Snow’. Wat al meteen opviel was dat de zanger enorm goed bij stem was. Feilloos sprak hij zijn kopstem aan vanop zijn kruk en die hoge noten kwamen er moeiteloos uit. Daarna zei ie dat ie iets moest bekennen, dat artiesten zoals hij verslaafd zijn aan ons, aan het applaus van het publiek. Hij dankte ons dan ook (niet voor het eerst en zeker ook niet voor het laatst tijdens de avond) uit de grond van zijn hart voor onze komst.

Stan Van Samang gaf ons mee dat zijn zoon Lenny, die 4 is, nog steeds erg slecht slaapt. ‘Hij droomt veel te heftig.’ Uit wat ie aan zinnetjes zegt, ontkiemde ‘Don’t close your eyes’. Zijn vader hoopt weliswaar dat ie niet over 14 jaar, als ie 18 is naar Sabam gaat trekken om zijn rechten op te gaan eisen, grapte hij. Heerlijk aanstekelijk klinkt die hoge ‘tudu’ melodie. Gielen van zijn kant, gaat niet zelden voor een staccatostijl van piano spelen waardoor hij als enige muzikant op het podium ook de ritmesectie vormt. ‘Ai ai ai’ mocht het publiek vervolgens meezingen in ‘River of life’, dat de eerste single vormt van Feel the power, waar het album ook mee opent. Tevens klapte het publiek ook spontaan mee op het ritme van het nummer.

Tijdens de vorige theatertour jamde de zanger wel eens met zijn muzikanten. Uit zo’n sessie ontstond het idee om daarna de studio in te duiken. Bedoeling was dat Eric Melaerts ook mee zou werken aan de song, was het niet dat ie vast zat op de weg en hij door de verkeersellende rechtsomkeer gemaakt had. ‘Onze wereldhit heeft ie niet meegeschreven’ klonk het voor Stan Van Samang ‘Little bits’ inzette.

Weet je wat we ook zo enorm weten te waarderen aan Stan Van Samang? Dat is zijn pure oprechtheid. Wanneer ie het heeft over Q Music die hem 8 weken vroeg om covers te brengen van songs die in de hitparade stonden, gaf ie ruiterlijk toe dat ie met zijn 42 lentes amper wist wat er tegenwoordig in de charts staat. Kijk, dat is zo herkenbaar. Ook wij, net 41 geworden, hebben steeds minder voeling met de hits en de muzikale hypes van het moment. Hoewel het nochtans op professioneel vlak van ons verwacht zou kunnen worden. We zijn daar overigens lang niet alleen in, hoe ouder je wordt hoe meer gehecht je ook geraakt aan een sound, aan artiesten en bands die o.a. mee jouw jeugd inkleurden. In de Handelsbeurs koos de zanger voor een puike versie van ‘Head & Heart’, een cover van Joel Corry met die ‘papadam’-melodie die zich moeiteloos in je oor nestelt.

Met Sam Bettens - ‘een crème van een vent’ aldus Van Samang - zong ie ‘Little Moon Rises’ in. Sam kon er niet bij zijn in Antwerpen. Maar Stan had voor een meer dan waardige vervanger gezorgd door niemand minder dan Bert Gielen te vragen. Zelf voorzag ie het nummer ook van een streep mondharmonica. ‘Yiehaa!’ slaakte iemand in het publiek toen ‘Poison’ te horen was dat de toeschouwers ook even mochten meezingen. Qua interactie tussen artiest en fans verliep dit concert dus prima.

Na ‘Goeiemorgend, goeiendag’ en ‘I didn’t know’ kwam Stan Van Samang terug om de toegift te geven waar iedereen op zat te wachten: ‘Een ster’. ‘Laat ons nog efkes volhouden. Ik vind het zo erg voor de mensen die willen dansen maar ook voor de meneer die hen er op moet wijzen dat ze dat niet mogen.’ zei de artiest nadat ie gemerkt had dat sommige koppels spontaan waren beginnen slowen onder andere bij ‘Goeiemorgend, goeiendag’.

Een pure en oprechte Stan Van Samang bezorgde de Handelsbeurs met een piekfijn optreden waar niets op af te dingen viel, een meer dan goeie avond.

De setlist:

This is not our time Snow Don‘t close your eyes River of life Little bits Head & Heart (cover Joel Corry) Little Moon Rises Poison Goeiemorgend, goeiendag (cover van Slongs Dievanongs en Brahim die op haar beurt een cover is van Goeiemorgen, morgen van Nicole en Hugo) I didn’t know

Bis: