Recensie A Quiet Place Part II ★★★

maandag 21 juni 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Drie jaar na het succes van de eerste film is er nu, A Quiet Place Part II. De hoofdrol in deze film is deze keer niet weggelegd voor een acteur of actrice maar wel voor een lied. En dat is ‘Beyond the Sea’ door Bobby Darin naar ‘La Mer’ van Charles Trenet. Er passeert overigens ook nog een ander nummer in deze prent die een mengvorm van sci-fi, drama en horror is, nl. ‘You Are My Sunshine’ gezongen door Noah Jupe. De sterkte van A Quiet Place Part II blijft onmiskenbaar het feit dat er behoorlijk wat gebarentaal in voorkomt, wat zelfs 3 jaar na de eerste nog steeds bijzonder weinig te zien is in films. Maar er wordt ook een heel deel in gesproken hoor in deze film. Deze sequel zet de deur overigens wagenwijd open voor een derde ook omdat de resultaten van de box office zeer goed zijn: wereldwijd bracht ie nu al bijna 220 miljoen dollar op terwijl hij 62 miljoen dollar gekost zou hebben. Kijkers die niet houden van open eindes zijn bij deze gewaarschuwd.

In A Quiet Place Part II zien we hoe Evelyn (Emily Blunt) verder probeert te leven met haar pasgeboren baby, haar zoon Marcus (Noah Jupe) en dove dochter Regan (Millicent Simmonds). Haar man Lee heeft zich voor zijn gezin opgeofferd. Het ouderlijk huis staat in brand én het water stroomt er binnen, dus moeten ze op zoek naar een ander onderkomen. Wat ze ondertussen weten, is dat de blinde buitenaardse wezens die een slachtpartij aanrichten op aarde gevoelig zijn aan de hoge frequentie van Regans hoorapparaat. Het maakt hen rond hun kop kwetsbaar. Ze mogen dan wel blind zijn, elk geringste geluid kunnen ze horen om zo ongemeen toe te slaan.

Wanneer het gezin aankomt bij een voormalige staalfabriek, stoot Evelyn haar blote voet tegen een draad waardoor er flesjes beginnen tegen elkaar te bengelen. Dat geluid zal de monsters aantrekken. Het gezin zet het op een lopen, maar daarbij trapt Marcus in een val en bezeert zijn voet ernstig. Gelukkig voor hem is het bot niet geraakt. De Abbotts ontmoeten Emmett (Cillian Murphy), een vriend van Lee, maar die wil hen niet langer dan de volgende ochtend bij hen. Hij is kennelijk erg egoïstisch en stelt dat er niet genoeg is voor hen om samen van te kunnen overleven. Tot Regan besluit om zelf op onderzoek uit te gaan. Ze vermoedt immers dat ‘Beyond the Sea’ dat constant op een radiofrequentie te horen is, de sleutel vormt om op een eiland te geraken vanwaar ze denkt dat het signaal komt. Wanneer Evelyn ontdekt dat haar dochter weg is, stuurt ze Emmett op haar af. Hij weet hoe Regan zich kan verdedigen tegen de monsters, en het is maar de vraag of hij zijn eigenbelang opzij zal kunnen zetten wanneer hij haar gevonden heeft ...

Evelyn beseft dat ze Marcus en haar baby alleen zal moeten achterlaten. Ze moet immers terugkeren naar het dorp om medicatie en een windel te zoeken in de apotheek voor haar zoon. Een van de mooiste momenten uit de film is ongetwijfeld die wanneer Evelyn onderweg haar trouwring legt op het kruis dat haar herinnert aan het verlies van zowel haar kind als haar man uit de eerste film. Maar nu het gezin fysiek uit elkaar is, maakt hen dat ook kwetsbaar ...

Wij zagen A Quiet Place Part II in 4DX in Kinepolis Antwerpen. Eerlijk? De meerwaarde om de film zo te zien, ontgaat ons compleet. Op wat gespetter (wanneer er bloed vloeit of water stroomt, waar de monsters niet tegen kunnen), enkele scènes waar de wagens snel in achteruit rijden, wat vooroverhellen van je zetel of een zetel die wat begint te trillen na, voegt deze 4DX-versie bitter weinig toe. Dat ie enkel in 2D is uitgebracht heeft daar wellicht ook mee te maken. Finaal is A Quiet Place Part II best genietbaar, al bouwt die redelijk traag op naar de spannende finale, en is het nieuwe er uiteraard wat af, wat nu eenmaal eigen is aan sequels.

< Bert Hertogs >