De wraakthriller Promising Young Woman van Emerald Fennell won de Oscar, Critics‘ Choice Awards en BAFTA voor beste origineel scenario. De BAFTA’s vonden het zelfs de beste Britse film. Dat is toch iets te veel eer voor deze prent, vinden we. Het begin zit goed, de vaart wordt er lekker ingehouden maar in het midden sleept de prent wat maar die leidt uiteindelijk wel tot een fijne finale. Het grootste probleem zit echter in het script waar de dertigjarige Cassie (Carey Mulligan) het verlies van haar vriendin Nina tijdens haar studententijd nooit verwerkt blijkt te hebben. Ze stopte zelfs met haar studies geneeskunde, hoewel ze een veelbelovende studente was, toen bleek dat haar vriendin verkracht was nadat die te veel gedronken had op een studentenfeestje. Zelfs jaren later vinden nog steeds sommige mensen rond haar, ook vrouwen, dat ze het zelf gezocht heeft. Cassie wil dus wraak nemen op de mannen die Nina verkracht hebben. En daar wringt het bij ons. Deze feministische film is eigenlijk er een waar elke man (behalve misschien Cassies vader en de advocaat Jordan die ze vergeeft) gehaat wordt, waardoor er een parfum van mannenhaat hangt over deze feministische film. Daarnaast wordt de #Metoo-boodschap ‘No means no’ hier uitgedragen door iemand die mentale issues kent waardoor de ene boodschap, de ander wat ondersneeuwt en je finaal geen sympathie (wat wel het geval was in Joker bv.) koestert voor het hoofdpersonage. Dat komt voornamelijk omdat zij psychologisch te weinig body heeft meegekregen.

Promising Young Woman begint nochtans erg flitsend. We zien hoe Cassie doet alsof ze ladderzat is in een nachtclub om dan door een ‘goede ziel’, een man, gered te worden die haar naar huis zal brengen. Jerry heet ie, en hij stelt voor om een tussenstop bij hem te houden. Hij schenkt haar hoewel ze stomdronken is nog een vol glas alcohol in en voor zichzelf een bodempje. Ze voelt zich niet goed, wil gaan liggen, en ploft op bed. Daar maakt ie gebruik van door haar alvast uit te kleden en haar slipje uit te doen. Maar dan stapt ze plots uit haar dronken rol en wijst ze Jerry er nog eens op, maar dan nuchter, dat ze hem al de ganse tijd aan het vragen is wat hij aan het doen is … (en dus niet instemt met de seks n.v.d.r.)

Wat blijkt? Cassie houdt een boekje bij en zet daarin streepjes. Elke week krijgt ze steeds hetzelfde scenario voor elkaar in een club door te doen alsof ze een gewillige prooi is die ladderzat is. Zo wil ze mannen een geweten schoppen. Daarna slaat de film een andere richting uit en wordt die ingedeeld in hoofdstukken. Zelden zijn we daar fan van geweest omdat het een kunstmatige ingreep is die de flow over het geheel breekt. Van wraak nemen op mannen in het algemeen, gaat ze zich uiteindelijk toespitsen op die enkelingen die iets te maken hebben met de zaak vaan haar vriendin. Daar zitten overigens ook 2 vrouwen tussen trouwens: haar klasgenote en vriendin van toen: Madison die nog overtuigd moet dat Nina verkracht is en Elizabeth Walker, de decaan die de zaak verwierp wegens een gebrek aan bewijs. Zo veel jaren later blijkt er toch een bewijs te zijn. De verkrachting van Nina was namelijk gefilmd én ging de ronde op de campus. Daarna volgt het grote werk voor Cassie: wraak nemen op de daders, de mannen die dit Nina aangedaan hebben.

Promising Young Woman meldt heel even dat de context vroeger, in hun studententijd anders was, refererend naar de nineties en nillies waar de zeden en gewoonten veel losser waren dan nu én vrouwen erg stereotiep, ook in de muziekbusiness overigens (zeker binnen het popgenre), opgevoerd werden. In die zin is de scène waarin we Cassie met Ryan zien dansen in roze outfit op ‘Stars Are Blind’ van Paris Hilton uit 2006 een welgemeende fuck you naar die major record labels. Vooral bij de start van de film steekt er behoorlijk wat muziek in de film die ook als zedenlesjes ingezet worden. Zo rijden Cassie en Jerry in de beginscène naar zijn appartement met een taxi op de tonen van ‘2 Become 1’ van Spice Girls en klinkt het niet veel later ‘It‘s Raining Men’ in de versie van DeathbyRomy.

Promising Young Woman kent dus een sterke start, een matig wat slepend midden, en een boeiend slot, wil een woke/#Metoo -boodschap uitdragen maar die komt niet helemaal over door de mentale gezondheid van het hoofdpersonage, vooral ook omdat ze erg radicaal te werk gaat.

