Recensie The Courier ★★★1/2

vrijdag 2 juli 2021Kinepolis AntwerpenBert Hertogs

Op basis van mijn filmvoorkeuren van de afgelopen jaren, tipte de nieuwsbrief van Kinepolis me The Courier. Ik had de trailer gezien, en reageerde redelijk neutraal daarop. Ik had niet het gevoel dat ik hem per se meteen zou moeten zien, maar stond er ook niet erg weigerachtig tegenover. Uiteindelijk blijkt die nieuwsbrief nog niet helemaal op punt te staan om op voorhand aan de hand van consumentengedrag (big data) en artificiële intelligentie te voorspellen of ik iets goed ga vinden. Wellicht wordt die naarmate er meer data verzameld wordt (hoewel dat voor mijn profiel wel erg moeilijk is omdat mijn filmkeuze als filmjournalist nu eenmaal zeer breed gaat) beter én gepersonaliseerder.

The Courier bevestigde eigenlijk na 112 minuten mijn allereerste gevoel na de trailer. De film maakt me noch koud noch warm. Het is een degelijke historische spionnenprent die fraai binnen de lijntjes kleurt. Erg opwindende cinema levert dat niet op, maar Benedict Cumberbatchs acteerprestatie als Greville Wynne is zeker naar het einde toe, wanneer ie door de Russen opgepakt wordt en een zware celstraf uitzit waar hij gemarteld wordt, de moeite. Wynne toont karakter hoewel hij zwaar fysiek en mentaal op de proef gesteld wordt. Zo moet ie zijn gevoeg doen in een stinkende pot, is het ijskoud in zijn cel in de winter, zijn de ramen niet winddicht en krijgt ie nauwelijks deftig eten. Bedoeling: hem te verzwakken zodat ie zou toegeven dat ie een spion is voor de Amerikanen en de Britten. Maar hij verroert geen vin.

We zijn in 1962 in volle wapenwedloop waar de Russen hun spierballen rollen en het Westen en het Oosten in een gevaarlijk conflict zijn beland: dat van de Koude Oorlog. Inzet zijn kernwapens. De VS heeft er op de Sovjet-Unie gericht vanuit Italië en Turkije. Rusland wil ook raketten plaatsen en kiest daarvoor Cuba uit. Op politiek vlak zijn op dat moment de Amerikaanse president John F. Kennedy en de Russische leider Chroesjtsjov de hoofdrolspelers.

The Courier focust niet op hen, wel op diegenen die er ook mee voor gezorgd hebben dat de dreiging rond een nucleaire oorlog, die maar nipt vermeden kon worden, stopte. De Britse zakenman Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) wordt namelijk door de CIA en de MI-6 gevraagd om zaken te gaan doen in de Sovjet-Unie. In realiteit moet ie koerier spelen en uiterst geheime info van de Sovjet-Unie en haar kernwapenprogramma naar het Westen overbrengen. De man die hem die informatie bezorgt, is de Russische kolonel Oleg Penkovsky (Merab Ninidze).

Wat aanvankelijk aanzien wordt als een gevaarlijk pokerspel tussen het Westen en het Oosten wordt steeds een concretere dreiging waarbij in het Westen het belang van schuilkelders, voedsel- en watervoorraad aanleggen ook aan de bevolking uitgelegd wordt. Echter, zijn de meeste schuilkelders niet bestand tegen een kernoorlog. En het is net dat argument dat Emily Donovan (Rachel Brosnahan) zal gebruiken in de film om Wynne te overtuigen mee te doen ook al weet ie niks af van spionage. Zowel Oleg en Greville zetten hun leven daarbij op het spel. Verraders worden namelijk geliquideerd. Naarmate de missie langer duurt, begint Greville de impact van wat ie doet steeds meer te beseffen. Maar het vele over en weer vliegen naar de Sovjet-Unie bezorgt hem in The Courier ook nog extra kopzorgen. Zijn vrouw Sheila (Jessie Buckley) vermoedt dat hij haar voor de tweede keer aan het bedriegen is …

Dominic Cooke (die recent voor the National Theatre met Follies voor een van dé beste musicalrevivals van de afgelopen jaren zorgde, een titel die hij naar verluidt ook zou gaan verfilmen) regisseerde The Courier. Hoewel het verteltempo - eigen aan de sixties - wat aan de trage kant is, levert hij een oerdegelijke maar helaas ook weinig opwindende film af.

< Bert Hertogs >