Het is geen weer om naar een pretpark te gaan. Wat zou je er ook gaan doen? Als er wat te veel wind waait, zijn sommige attracties gewoon gesloten… Dus is een 4DX-film in Kinepolis Antwerpen meemaken gewoon een zeer goed alternatief. Zeker als Fast & The Furious 9 op het menu staat. Lees: veel achtervolgingen, racende wagens, man op man gevechten én de film biedt zelfs 2 mannen uit de ghetto (die het zelf niet kunnen geloven) in de ruimte in een wagen met een raketmotor … Je kan het allemaal beleven met onder andere bewegende stoeltjes, (miniem) gespetter, lichteffecten, geklop in de rugleuning, wind en luchteffecten. Blijkbaar waren we niet de enigen die voor dit pretentieloos entertainment wilden kiezen op woensdagavond. De zaal was uitverkocht en ook in ons land gaat het zeer goed met de box office voor deze film.

Wie nog nooit eerder een Fast & The Furious-film gezien heeft, kunnen we geruststellen. Ook voor ons was het onze vuurdoop. Het is een beetje zoals later dan de die hard-fans inschakelen bij een serie. Als de storytelling goed genoeg is, slaag je er moeiteloos in om na een tijdje helemaal mee te zijn met het verhaal en de personages. En eerlijk? Hersenbrekers daar zorgt deze domme actiefilm niet echt voor. Fast & The Furious 9 is dus vooral een popcornfilm waar je naar kijkt met het verstand op nul. Heerlijk entertainend wanneer die uiteraard de fysicawetten tart.

Het heeft ook geen zin om je druk te maken dat het echt wel een pose-film is waar Dom (Vin Diesel) en co geen schrammetje overhouden na waanzinnige zware actiescènes en gevechten. De enige die wel gehavend geraakt is overigens Han Lue (Sung Kang). Daar hebben we wel wat moeite mee omdat de makers hier mogelijks een stiekeme agenda achter steken waarbij ze de kijker een visie willen opdringen van de Westerse superioriteit ten opzichte van de Oosterse. Was het niet dat Han tussen de end credits door even terugkomt in een korte scène die de deur openzet voor een vervolg.

In Fast & The Furious 9 maken we in de beginscène een heerlijke autorace mee. We zijn in 1989, wat ook te zien is aan het kleurgebruik en de korrel van de film (alsook in het logo van filmdistributeur Universal). Maar de spannende race eindigt dramatisch. Dom verliest zijn vader Jack in wat op een ongeval lijkt, maar dat achteraf niet blijkt geweest te zijn. Het zal ervoor zorgen dat Dom en zijn broer Jakob sindsdien niet meer op goede voet met elkaar leven. Hun wegen zijn gescheiden. In deze film komen ze andermaal recht tegenover elkaar te staan wanneer Jakob op zoek is naar twee delen die samen een bol instrument vormen dat Ares heet én hij ook de sleutel ervan wil bemachtigen. Wie die drie zaken in zijn bezit heeft, kan daarmee de wereld domineren. Als Ares het pakketje uploadt naar een satelliet kan die op zijn beurt toegang krijgen tot alle beveiligingssystemen op aarde (waaronder ook die van allerhande wapentuig). Kortom: er staat veel op het spel omdat de wereldorde door elkaar geschud kan worden. Dom en co komen tegenover zwaarbewapende mannen te staan. Alleen al in de openingsscène moeten ze het opnemen tegen Zuid-Amerikaanse militairen én het privéleger waar Jakob het bevel over voert.

Fast & The Furious 9 serveert precies wat de fans op hun bord willen krijgen. Het is een onnozele onzinnige van de pot gerukte film die nergens op slaat. Een waar familiewaarden en het geloof naar het einde toe plots hoog in het vaandel gedragen worden terwijl Dom en zijn vrouw Letty (Michelle Rodríguez) wel de ganse tijd de afwezige (plus)ouder zijn van Doms zoon Brian. Ondanks de domme actie waar alle natuurwetten getart worden, en de domme dialogen, is de prent verdomd entertainend, perfect om de werkdag mee af te sluiten. Onze tip: zet je verstand op nul en laat het op je af komen. En pieker zeker niet over de vraag of ze nu de ganse tijd gewoon al heel veel geluk hebben gehad of gewoon onoverwinnelijk zijn en of het drinken van een bepaald biermerk (dat te opvallende product placement is) verwijst naar de huidige pandemie waarin de wereld verkeert …

