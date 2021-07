Recensie Space Jam : A New Legacy ★★1/2

donderdag 15 juli 2021
Bert Hertogs

Een kwarteeuw na het legendarische Space Jam met o.a. Michael Jordan, Bugs Bunny en de nieuwe ster van de Looney Tunes: Lola Bunny (waar we op slag superfan van werden), is er een vervolg. Space Jam : A New Legacy heet ie. Of het een overbodige sequel is? Ja en nee. Vooral voor de Looney Tunes (en de fans) is het goed dat er ein-de-lijk nieuw materiaal is. Alleen is die tweede beduidend minder dan de eerste.

Eerst en vooral is de soundtrack minder sterk dan die van het origineel waarin onder andere I believe I can fly van R. Kelly en Fly like an eagle van Seal in stak. Het grootste probleem dat zich echter stelt bij Space Jam : A New Legacy is dat ie maar niet op dreef lijkt te komen. Regisseur Malcolm D. Lee besteedt dus veel te veel tijd om bij de kijkers het personage Al-G Rhythm (Don Cheadle) te introduceren. Dat is een algoritme dat vanuit de virtuele ruimte, de Server-Verse van Warner Bros allerhande filmvoorstellen indient. Zo heeft ie LeBron James op het oog voor een volgend project maar die weigert hoewel zijn zoon Dom (Cedric Joe) wel enthousiast is. Al-G Rhythm wreekt zich.

LeBron James wil dat zijn zoon een even goed of zelfs een beter basketballer wordt dan hij. Alleen is de jongen net zoals hij destijds eerder geïnteresseerd in games. De jonge basketter (Stephen Kankole) speelde toen ie dertien was in de jaren ’90 immers Bugs Bunny-spelletjes op zijn Gameboy. Die belandden echter bij het huisvuil omdat LeBron zich niet meer concentreerde op het basketten. De geschiedenis dreigt zich dus te herhalen met zijn zoon. Wanneer Al-G Rhythm dat ontdekt, ontvoert ie zowel vader als zoon in de Warner 3000 Server-Verse. LeBron James wordt naar de Looney Tunes wereld gestuurd waar Bugs Bunny nog de enige overgeblevene is. De rest is verspreid over het ganse universum van Warner Bros en zit op andere planeten. De basketter zal een basketbalteam moeten samenstellen om het op te nemen tegen dat van zijn zoon, de Goon Squad, avatars die gemaakt zijn naar het beeld van professionele basketbalspelers maar die nog krachtiger zijn geworden door enkele bijzondere eigenschappen die Dom toevoegde. Doms videospelletje dat hij zelf ontwikkelde, zullen ze spelen. Het is gebaseerd op basketbal, maar geeft ook punten aan kracht en stijl. De inzet is hoog. Als LeBron James verliest blijft ie samen met zijn fans voor eeuwig in de Server-Verse opgesloten. Space Jam : A New Legacy gaat over jezelf kunnen zijn en als ouder je wil niet doordrijven maar luisteren naar wat je kind wil en inzien welke talenten het heeft. En dat ouderschap iets is dat je leert dankzij je kind.

Bij momenten voelt Space Jam : A New Legacy te veel aan als een grote commercial voor de filmmaatschappij waarbij de grote successen en iconische figuren de revue passeren. Zo wordt er o.a. verwezen naar The Mask, IT, The Matrix, Game of Thrones, Harry Potter, King Kong, Batman en Robin en Wonder Woman. De reden waarom we altijd al fan waren van Lola Bunny (stem van Zendaya) is ontegensprekelijk omdat we wellicht altijd al een Amazone in haar gezien hebben (heerlijk is die Wonder Woman scène!). Zo komt Lola opnieuw als een zeer sterke vrouw over die weet wat ze wil, niet met zich laat sollen maar wel een goed hart heeft. Wanneer Bugs zich opoffert voor het team heeft ze met hem te doen. Maar verder dan dat wordt de love story uit 1996 niet uitgediept. Dé ster van de film is ongetwijfeld Porky Pig die behoorlijk wat stijlpunten weet te scoren tijdens een hiphopbattle als the Notorious B.I.G. En dan is er nog Granny – die tijdens de rust aan de Martini zit -en komaf maakt met Chronos door hem sneller te doen verouderen dan haar leeftijd ...

Space Jam : A New Legacy bezit dus best wel enkele leuke uitgewerkte ideeën en is finaal redelijk genietbaar maar vooral het trage verteltempo in het begin en de overdaad aan Warner Bros-figuurtjes die de revue passeren in combinatie met een zwakke soundtrack, maken dat die niet het iconische cultgehalte bereikt van de eerste.

